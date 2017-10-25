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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

Белгородцам предлагают обсудить бюджет на 2018 год

Оставить свои предложения по проекту бюджета можно на сайте департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области до 27 октября 2017 года.

В Белгороде 27 октября 2017 года обсудят проект областного бюджета на 2018 год. Публичные слушания пройдут в актовом зале департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области по адресу проспект Славы 72, 5 этаж.

Обсудить бюджет помимо представителей власти и Контрольно-счетной палаты Белгородской области смогут все желающие. Регистрация участников начнётся в 10:00, чтобы зарегистрироваться нужно иметь при себе паспорт. Сами слушания начнутся в 11:00.

Все документы и материалы по проекту областного бюджета на 2018 год можно найти на официальном сайте департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. Там же, до 27 октября 2017 года можно оставить свои предложения по проекту бюджета.

Никита Пармёнов

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