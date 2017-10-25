Белгородцам предлагают обсудить бюджет на 2018 год

В Белгороде 27 октября 2017 года обсудят проект областного бюджета на 2018 год. Публичные слушания пройдут в актовом зале департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области по адресу проспект Славы 72, 5 этаж.

Обсудить бюджет помимо представителей власти и Контрольно-счетной палаты Белгородской области смогут все желающие. Регистрация участников начнётся в 10:00, чтобы зарегистрироваться нужно иметь при себе паспорт. Сами слушания начнутся в 11:00.



Все документы и материалы по проекту областного бюджета на 2018 год можно найти на официальном сайте департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. Там же, до 27 октября 2017 года можно оставить свои предложения по проекту бюджета.

