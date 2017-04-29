Работники Стойленского ГОКа благоустраивают территорию предприятия

8 июня вступил в силу запрет на опасное вождение. Ловить и штрафовать нарушителей начнут с осени 2016 года. В региональной Госавтоинспекции «Фонарю» рассказали, как готовятся к борьбе с нарушителями нового правила. Вступившие в силу изменения в правилах дорожного движения предлагают считать опасным движением «совокупность действий водителя, совершённых в течение относительно короткого времени». По данным «Интерфакса», такими действиями, например, считаются несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, только если оно не требуется для предотвращения аварии. Нарушителями станут водители, перестраивающиеся при интенсивном движении, когда все полосы заняты, и препятствующие обгону. В правительстве РФ пока не определились с суммой штрафа на нарушение запрета, но он будет не меньше 5 тысяч рублей.Механизм, по которому будут выявлять и наказывать нарушителей запрета на опасное вождение, только предстоит отработать. Пока неизвестно, в каком формате ГИБДД будет фиксировать нарушения, смогут ли другие участники дорожного движения — пешеходы и водители — предоставлять видео- и фотоматериалы о нарушениях, и как Госавтоинспекция будет с ними работать. Эти и другие аспекты работы по борьбе с опасным вождением, в том числе сумма штрафа, проработают к осени 2016 года.В региональном управлении ГИБДД «Фонарю» заявили, что белгородским водителям уже сейчас стоит обратить внимание на свой стиль вождения.— Если в описании «опасного вождения» вы узнали себя, то пора задуматься и изменить стиль вождения, — говорят в ГИБДД.В ведомстве отметили, что, возможно, в ближайшее время автоинспекторы будут проводить своеобразный мониторинг поведения водителей на дорогах.— Сегодня и всегда наша главная задача — профилактика нарушений правил дорожного движения. Мы можем использовать уже существующий скрытый контроль на дорогах и к осени собрать статистику нарушений, понять, как именно и насколько часто белгородские водители нарушают запрет на опасное вождение. Спонсор разделаАО «ФИНАМ» представляет сервис автоматического повторения сделок «Автоследование». Сервис позволяет начинающим инвесторам подключаться к более чем 300 стратегиям успешных трейдеров, автоматически копировать их сделки на фондовом, срочном и валютных рынках и получать аналогичную доходность на свой счёт. В 2015 году «Автоследование» признано лучшим проектом в номинации «Инновация года» в рамках премии «Основа Роста-2015». По информации пресс-службы ГИБДД по Белгородской области, всего в регионе в пяти ДТП погибли трое человек, а четверо получили травмы. В субботу, 1 октября, в день закрытия мотосезона в Белгороде, в дорожно-транспортных происшествиях погибли двое мотоциклистов. В Белгородском районе вечером водитель на Renault Duster разворачивался и не уступил дорогу мотоциклисту на Honda, который ехал по равнозначной дороге со встречного направления. Мотоцикл столкнулся с иномаркой, и его 26-летний водитель от полученных травм умер на месте. В Валуйках в этот же день на перекрёстке 49-летний мотоциклист на Ducati не уступил дорогу ВАЗ-2112, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним. Мотоциклист умер в скорой, когда его везли в больницу. Также в этот день в Старом Осколе водитель на Renault Clio сбил 40-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина умер, пока его везли в больницу. В пресс-службе компании отметили, что лесозащитные полосы на СГОКе высаживают уже седьмой год. Сотрудники Стойленского ГОКа на трёх гектарах посадили 14 тысяч саженцев дуба, липы, акации и рябины. Таким образом предприятие включилось в областную программу «Зелёная столица». Все саженцы высаживали в пять рядов вдоль границы промышленной зоны: сперва три ряда дубов и лип, а потом ещё два ряда акаций и рябин. Как отмечают в пресс-службе СГОКа, эти деревья в будущем станут естественным барьером от возможной пыли и шума вокруг фабричной площадки предприятия.Фото пресс-службы СГОКаВ пресс-службе компании добавляют, что лесозащитные полосы на СГОКе высаживают уже семь лет подряд. Кроме того, в 2016 году на предприятие начали рекультивировать бывший глиняный карьер — там уже уложили почвообразующий грунт, а в 2017 году высадят 9 тысяч саженцев и сеянцев дуба и акации.На предприятии также заботятся о защите окружающей среды. Специалисты-экологи контролируют соблюдение нормативов выбросов в атмосферу, сбросов вредных веществ в почву и воду, а также следят за обращением с опасными отходами производства. На правах рекламы Жители многоквартирных домов хотят, чтобы управляющие компании прекратили агентские договоры с БСК. Антимонопольщики, в свою очередь, через суд пытаются доказать, что такая форма работы не соответствуют жилищному законодательству. За последние несколько недель в ведомство поступило 15 индивидуальных и коллективных жалоб. — Жалобы поступают на «Благострой», ДРЭП ДСК, УК № 3 и УК № 9. При этом заявители ссылаются на законодательные акты, по нашему мнению, правильные, — рассказал ведущий специалист-эксперт отдела рынка и естественных монополий УФАС по Белгородской области Иван Евтушенко.«Битва» за ОДН в Белгороде вступила в активную фазу ещё в начале года. В апреле жалобы на управляющие компании АНО «ЖКХ» и «Аспект» рассмотрела комиссия антимонопольной службы. Она нашла в действиях энергетиков и управляющих компаний нарушения жилищного законодательства. Управляющие компании, пытаясь оградить себя от лишних процедур по начислению платы за ОДН, заключили агентские договоры с Белгородской сбытовой компанией. По ним энергетики взяли на себя функции расчёта объёмов ОДН, выставления счетов населению и сбора средств за ОДН. На первый взгляд, всё просто: энергетики поставили электричество и взяли с потребителей плату за него, а управляющие компании вроде как в стороне. Но Жилищный кодекс указывает на несколько иную схему взаимодействия, поскольку за ОДН должны платить не только жильцы, но и сами управляющие компании: жильцы платят по нормативу, а сверхобъёмы должна покрывать из своих средств как раз управляющая компания. — По Жилищному кодексу схема взаимодействия выглядит так: Белгородская сбытовая компания поставляет электричество для ОДН управляющей компании, а та, в свою очередь, обеспечивает им жильцов, выставляет им счета к оплате за ОДН, собирает деньги и передаёт их энергетикам, — пояснил Иван Евтушенко. — Агентский договор сам по себе не противоречит закону, и если управляющая компания по каким-то причинам не может сама высчитывать объём ОДН и распределять его на квартиры, то она может поручить это энергетикам как раз в рамках агентского договора. Но при этом сбытовики должны учитывать те сверхобъёмы, которые должны погашаться управляющей компанией из её бюджета. Вместо этого они высчитывают, сколько в целом потребил многоквартирный дом и раскидывают весь объём на жильцов, «выбрасывая» управляющие компании из системы расчётов.Вариант, при котором жильцы сами платят за всё потребленное электричество, тоже возможен, но для этого твёрдое «да» ему должно сказать большинство собственников на общем собрании. Жители домов, которые находятся в управлении компаний АНО ЖКХ и «Аспект», подавшие заявление в УФАС, утверждают, что никаких таких решений они не принимали, да и собраний никаких не было. Антимонопольщики ещё в июне 2015 года вынесли предписание «Аспекту» и АНО ЖКХ прекратить агентское соглашение. Специалисты пришли к выводу, что оно ограничивает конкуренцию и создаёт для собственников помещений необоснованные требования о передаче платы за коммунальную услугу. Это решение Белгородская сбытовая компания оспорила в арбитражном суде. Сейчас дело на стадии рассмотрения. По словам представителя УФАС, управляющие компании могут и дальше работать по агентскому договору, если приведут схему расчётов в соответствие с жилищным законодательством.Согласно постановлению правительства Российской Федерации № 354, объём коммунальной услуги на общедомовые нужды, который распределяется между всеми потребителями в многоквартирном доме, не может превышать объёма, рассчитанного по общедомовым нормативам потребления. Могут ли люди вернуть себе обратно уже уплаченные лишние деньги?— Гражданин может взять наше решение, пойти с ним в суд и предъявить частный иск о взыскании денежных средств, — говорит Иван Евтушенко. — Иск нужно подавать к энергетикам, или к управляющим компаниям?— А здесь уже вопрос: всё зависит от того, кто за счёт него обогатился. Энергетики продали электричество и получили за него деньги с жильцов: ровно за тот объём, который вошёл в дом. Управляющие компании собрали с жильцов деньги и заплатили за электричество, которое использовали жильцы. Такая схема будет работать до тех пор, пока суд не примет окончательного решения. Не дожидаясь вердикта, многие жители квартир, не желая переплачивать, просто высчитывают сколько должны за ОДН по нормативу, перечёркивают завышенные, по их мнению, суммы в квитанциях и платят столько, сколько сами насчитали и жалуются в УФАС.— Мы сейчас ждём, что скажет суд. Я думаю, судебный процесс затянется не менее чем на три месяца. Потом будет рассматриваться в высшей инстанции в Воронеже, а потом ещё и в Калуге, — прокомментировал ситуацию руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров. — Но в большинстве случаев то решение, которое принимает Белгородский арбитражный суд, потом и остаётся. Петров пояснил, что пока арбитражный суд не вынес решения. Рассмотрение всех аналогичных жалоб по ОДН, поступивших в УФАС, приостановлено. МВД проводит викторину «Моя полиция — моя Россия», в которой нужно отгадывать памятники и можно голосовать за фотографии. В проекте «Моя полиция — моя Россия», организованном МВД, участвуют сотрудники правоохранительных органов. Он продлится до 12 июня. Полицейские фотографируются на фоне знаменитых памятников и зданий в своих городах.— В аккаунтах Министерства внутренних дел во «ВКонтакте», «Фейсбуке», твиттере, инстаграме и «Одноклассниках» до 12 июня будут ежедневно размещаться по три фотографии викторины. Ответы принимают на электронную почту txt-uos@mvd.gov.ru. Участники обязательно должны указать свои имя, фамилию, отчество и город, — рассказали организаторы викторины. Первые три участника, правильно ответившие на наибольшее количество вопросов, получат призы. За каждый снимок викторины