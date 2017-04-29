Работники Стойленского ГОКа благоустраивают территорию предприятия

Сотрудники СГОКа благоустраивают фабричную площадку с основными производственными мощностями предприятия — обогатительной фабрикой и фабрикой окомкования концентрата. Также они высадили саженцы катальпы, рябины и спиреи вдоль пешеходной дорожки.
В пресс-службе компании отмечают, что благоустраивают фабричную площадку с 2016 года. Тогда были разработаны эскизы кованых подставок под цветы, которые изготовили работники ремонтного комплекса Стойленского ГОКа — теперь они украшают все площадки перед административными зданиями и столовыми.
Также перед зданием исполнительной дирекции предприятия спилили старые деревья, высадили 230 краснолистных клёнов, елей, можжевельников и туи. В этом году здесь появится зона отдыха с лавочками и вазонами с цветами.
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