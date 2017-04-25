​В Губкине прошёл турнир по пейнтболу для работников СГОКа

Стойленский ГОК провёл для своих сотрудников турнир по пейнтболу. Цель игроков — захватить флаг на базе противника и принести его «домой». Сначала команды играли общий круг в своей группе, а потом лидеры групп между собой.
По итогам соревнований победителем стала команда исполнительной дирекции, второе место — у фабрики окомкования, третье — у автотранспортного цеха.
— Само участие в подобных состязаниях, экипировка, азарт — всё это дает сильный заряд положительной энергии. После рабочей недели такая разрядка очень полезна, и чем больше подобных мероприятий будет проходить в компании, тем лучше. Это способствует формированию командного духа, созданию сплоченного коллектива и в конечном итоге — успеху всей компании, — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.
В пресс-службе компании отмечают, что на Стойленском ГОКе, помимо соревнований в рамках корпоративной спартакиады, ежемесячно проходят различные спортивно-массовые мероприятия: лыжные гонки, соревнования по подлёдному лову, боулингу и бильярду, турнир по большому теннису. В дальнейшем сотрудники предприятия смогут поучаствовать в соревнованиях по велоспорту «Кросс-кантри», туристическом слёту, мини-спартакиада ко Дню металлурга и других турнирах. Также в компании отмечают, что работники СГОКа и члены их семей могут каждый месяц проводить активные выходные на природе — в спортивно-оздоровительных комплексах области.
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