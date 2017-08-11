В лагере «Лесная поляна» завершилась профильная смена «Стойленские каникулы»

В детском оздоровительном лагере «Лесная поляна» завершилась профильная смена «Стойленские каникулы», которая продлилась с 7-го по 27 июля. Участниками стали сто мальчишек и девчонок в возрасте от семи до 17 лет.
Программа «Стойленские каникулы» включала в себя посещения смотровой площадки карьера, палеонтологического музея и гаража большегрузных БелАЗов, а также встречи с победителями конкурсов профмастерства и лучшими молодыми специалистами СГОКа. Они рассказали ребятам о преимуществах работы на предприятии, о технологическом процессе и перспективах развития комбината. Также для ребят организовали спартакиаду «Докажи, что ты спортсмен», соперниками в которой стали работники СГОКа.
— Проект «Стойленские каникулы» — однозначно успешный. Он является частью системной работы по профориентации и органично укладывается в калейдоскоп мероприятий, которые комбинат организует в подшефной школе и якорных учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. Я уверен, что яркие моменты, которые ребята прожили во время «Стойленских каникул», останутся в их памяти и сыграют свою роль в принятии взвешенного решения в пользу той или иной специальности, — рассказывает директор по кадрам и социальным вопросам ОАО «Стойленский ГОК» Роман Великанский.
Поддержка образования — одно из приоритетных направлений кадровой политики кадровой политики Стойленского ГОКа. С 2015 года на комбинате работает система профессиональной ориентации молодёжи, предусматривающая реализацию различных программ для школьников и студентов. Также здесь внедряют элементы дуального обучения, корректируют содержания учебного процесса, ориентируясь на производственные условия Стойленского ГОКа.
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