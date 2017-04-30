В Белгороде организатора антикоррупционного немитинга приговорили к общественным работам за «создание помех горожанам»

Четыре российских семьи получили по 3,75 миллиона рублей от депутата Госдумы Андрея Скоча. 27 июня состоялось вручение премии «Родительский рекорд», учреждённой гуманитарным фондом «Поколение» для многодетных семей пять лет назад. Четыре семьи из Кемерова, Костромы, Великого Новгорода и Белгородского района получили премии в размере 3,75 миллионов рублей из рук губернатора Белгородской области Евгения Савченко и президента фонда «Поколение» Андрея Скоча. Торжественная церемония прошла на площади кинотеатра «Быль», где собрались тысячи горожан. Для взрослых и детей работали тематические игровые и спортивные площадки: юные спортсмены Старого Оскола показывали свои умения в волейболе, боксе, кикбоксинге, восточных единоборствах, малыши демонстрировали свою гибкость, выполняя гимнастические элементы. Активисты молодёжной организации «Новое поколение» подготовили обширную игровую программу для детей всех возрастов: народные игры, эстафеты, конкурсы рисунков на асфальте и пальчиковых рисунков и многое другое. Особое место на празднике заняли люди с ограниченными возможностями, которые участвовали в эстафетах на колясках и играли в мяч. «Я сам — многодетный папа» В этом году премия отметила свой первый юбилей: пять лет со дня образования. Её инициатором является сам Андрей Скоч. — Я с большим уважением отношусь к многодетным семьям, поскольку мои родители — выходцы из многодетных семей, у каждого из них по восемь братьев и сестёр, — поделился депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Скоч. — У меня тоже девять детей. Я хочу как-то показывать, что многодетная семья — это очень хорошо. Хорошо для государства, хорошо для родителей, хорошо для самих детей, потому что у них появляется чувство ответственности друг за друга, чувство надёжного плеча, а это является хорошим подспорьем до самой старости. Ежегодно премию поддерживает белгородская митрополия. — Господь, когда сотворил человека, сказал: «Плодитесь, размножайтесь, охраняйте и возделывайте землю», — отметил в приветственной речи митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. — Когда люди исполняют эту заповедь, тогда и государство крепчает, тогда и надежда наша с нами приумножается, а любовь царствует в сердцах людей. И никакие политические изменения не могут поколебать эту любовь. Шла война — дети рождались, были революционные годы — дети рождались... Любовь побеждает все человеческие недостатки и страсти, когда люди не могут понять друг друга. Главным партнёром премии является издательский дом «Комсомольская правда», который проводит заочные этапы конкурса и на своих ресурсах рассказывает истории многодетных семей. — Очень хорошая идея, чтобы в нашей стране не осталось детских домов. Надо поблагодарить тех, кто сегодня поднимется на эту сцену, за то, что они делают — забирают детей в семьи, — подчеркнул главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. «Мы — обычная семья» Семья Васильевых из города Берёзовского Кеморовской области стала победителем премии в номинации «Открытое сердце». В их семье 27 детей — как своих, так и приёмных. Родители — Светлана и Николай — говорят, что дети в их семье «рождаются»: кто-то в пять лет, кто-то в 14 — возраст не важен, чтобы стать любимой дочерью или сыном. — Большая семья — это не подвиг, это семейное согласие. Полный дом детей, любви — это и есть счастье! — подчёркивает Светлана Михайловна. Татьяна Трифанова вместе со своей семьей победила в номинации «Самая многодетная мать». Татьяна рассказывает, что её младшая дочь Маша просила братика и сестрёнку, вместе с бабушкой ходила в детский дом, носила гостинцы детям, что и подтолкнуло взять в семью сразу шестерых детей. Так, в 1999 году в Великом Новгороде появилась первая приёмная семья. Сейчас они воспитывают 24 ребёнка. — Многие дети закончили музыкальную школу, играют на инструментах, поют! — с гордостью рассказывает многодетная мама. Опыт своей семьи подтолкнул Татьяну Михайловну к созданию общественной организации «Новая семья», которая помогает приёмным семьям. Теперь в Великом Новгороде уже образовалось 105 приёмных и 500 опекунских семей. Также победительницей премии стала белгородская семья Семерниных. Елена Владимировна задумалась о том, чтобы взять детей в семью, когда работала в социально-реабилитационном центре. Так в семье появилось сразу шестеро детей, а сейчас Елена и Сергей воспитывают пятнадцать ребятишек. — Нет чужой беды, как и нет чужих детей! — отмечает Елена Владимировна. Молитесь за детей Костромская семья Алексеевых поразила всех зрителей церемонии: победитель номинации «Самый многодетный отец» Владимир Алексеев имеет большую семью из 17 родных детей! — Моя матушка Нина родила 17 детей — это её материнский подвиг. А воспитание детей со всеми бессонными ночами — это наш с ней общий подвиг! — подчеркнул Владимир Фокеевич. — Рожайте ребятишек, не убивайте своих детей! Господь никогда не оставит. Молитесь всегда за детей, дайте им понять, что мама и папа всегда с ними, что они никогда не оставят! Молитесь, молитесь и молитесь! — растрогалась к финалу своей речи Нина Сергеевна, жена Владимира Фокеевича. Они состоят в браке уже 39 лет, а их первенцу Игорю — 37. Дети рождались разницей в один–два года. Чтобы помогать своей семье, Владимир Фокеевич, инженер по профессии, сменил работу в конструкторском бюро на неквалифицированную, но позволявшую много времени проводить с детьми. Интуиция подсказала Алексеевым, что нежеланных детей не бывает. Отказ от карьеры ради детей был для них естественным шагом. — Родителям, конечно, тяжело, но крест, который они избрали добровольно, осознанно, не был чем-то таким, что произошло случайно, — поделился размышлениями первенец семьи Алексеевых Игорь. — В каких-то моментах и мне бывает тяжело. Я живу на этой земле 37 лет и уже убедился, что жизнь так или иначе — штука непростая, родился ты одним ребёнком в семье или вас 18. Будда сказал, что жизнь — это страдание... Но не только. Есть очень много поводов радоваться. — Как православный христианин, я вижу очень много поводов для радости. Самому маленькому в нашей семье 11 лет. Наша традиция — ходить в храм по воскресеньям на литургию, отмечать праздники, выбираться на природу. Путешествовать такой толпой сложно. За все года брака мама и папа не выбирались никуда далеко. Надеюсь, сейчас, после победы в премии, у них появится возможность доехать до Крыма, где они познакомились. *** — Я чувствую себя очень довольным, что мне удалось провести очередное мероприятие, собрать эти семьи, найти их по стране, привезти сюда, разместить... Это очень большая работа, — рассказал после церемонии Андрей Скоч. — Я испытываю чувство радости, чувство гордости, я рад, что смог отдать дань уважения родителям. Это очень ответственные люди, очень смелые и очень сильные. С них нужно брать пример. На сотрудника ОМВД по Яковлевскому району завели уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия. В Белгородской области заключили под стражу полицейского, обвиняющегося в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным Следственного комитета, в августе 2015 года сотрудник наряда ППС при свидетелях избил 21-летнего нетрезвого мужчину. — Потерпевший обратился за медицинской помощью, а обвиняемый и его подчиненные приняли меры к сокрытию преступления и склонению потерпевшего к изменению первоначальных показаний об обстоятельствах получения телесных повреждений, — рассказали в пресс-службе регионального СК. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель ВАЗа не справился с управлением. В понедельник, 14 декабря, в селе Вознесеновка Шебекинского района 21-летний водитель на ВАЗ-21124 врезался в КамАЗ, а затем столкнулся с грузовиком «Исузу». По данным ГИББД, водитель легковушки, обгоняя другую машину, не убедился в безопасности манёвра и не справился с управлением — это стало причиной столкновения. Водитель ВАЗа от травм скончался на месте аварии. Его 19-летняя пассажирка госпитализирована в Шебекинскую центральную больницу.За сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб, а четверо получили травмы. В Новооскольском районе в столкновении трёх машин пострадала восьмимесячная девочка. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу водителя одной из трёх столкнувшихся машин. Руководитель предприятия Василий Горбунов рассказал, как из учителя стал хозяйственником, сколько зарабатывают механизаторы и почему мечтает об элитной породе коров. Село Косилово располагается в 35 километрах от Грайворона. Главное предприятие села — «Заречье», где уже 15 лет выращивают крупный рогатый скот, овец и разводят лошадей. Каждый год труженики предприятия засевают тысячи гектаров земли зерновыми культурами, чтобы на весь год обеспечить животных кормом. Руководитель хозяйства Василий Горбунов провёл экскурсию по селу и рассказал о предстоящих видах на урожай.Подготовка к посевной— Сейчас у нас идёт процесс закрытия влаги на полях. Весной всегда, в первую очередь, надо сделать боронование, чтобы уменьшить испарение земли, сохранить влагу в земле, — начал экскурсию с поля Василий Павлович. — У нас в севообороте пшеница, ячмень, кукуруза на зерно и на силос, подсолнечник. В этом году попробую посеять сахарную свёклу. У меня животноводство, поэтому среди зерновых обязательно должен быть кормовой стол для животных: трава на подкормку и на сено, силосная кукуруза, ячмень и кукуруза для приготовления кормовых смесей. Закупать комбикорма слишком дорого.Сегодня у «Заречья» около 2 тысяч гектаров земли. В этом году планируют 400 гектаров засеять пшеницей, 250 — ячменём, по 150 гектаров — кормовой и силосной кукурузой, 100 гектаров — сахарной свёклой и 200 — подсолнечником.— Пшеница и ячмень на посев у нас идут свои, остальное закупаем у белгородских предпринимателей. Обычно посевная у нас длится две-три недели, многое зависит от погоды. Сейчас заморозки, нельзя приступать к севу, — отметил Василий Павлович.Чернозём обрабатывается современной техникой: по полям разъезжают механизаторы на тракторах, к которым прицепляется навесное оборудование.— С новой техникой посевная у нас стала проходить намного легче. Во-первых,