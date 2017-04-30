В Белгороде организатора антикоррупционного немитинга приговорили к общественным работам за «создание помех горожанам»

Октябрьский районный суд приговорил гражданскую активистку Оксану Михайлик к 50 часам общественных работ за «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения» 26 марта во время «немитинга против коррупции». В суд с иском на Михайлик за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления обратилась мэрия Белгорода, но судья признал виновной женщину в другом нарушении. Об этом сообщает «Коммерсант».
— Мне бы хотелось принести городу более ощутимую пользу чем подметание улиц, поэтому предлагаю свои услуги уличного художника на эти 50 часов. Всё, что для этого нужно, — строительные козлы, кисти малярные и акриловые краски. Могу сказать, что опыт у меня есть: я работала преподавателем в художественной школе, участвовала в выставке ТСХ в 2009 году, — говорит Оксана Михайлик.
По информации «Коммерсанта», в суде обвиняемая предоставила доказательства, что на месте проведения антикоррупционного митинга 26 марта не была вытоптана трава и поломаны парапеты, но эти материалы к делу не приобщили.
Напомним,
что в мэрию уведомление о проведении в парке Победы антикоррупционного митинга подавала именно Оксана Михайлик. Раньше она сама работала в мэрии, но уволилась оттуда потому, что так и не привыкла к бюрократии и решила, что больше пользы обществу сможет принести, не работая в городской администрации. Мероприятие не согласовали, сообщив о том, что место проведения уже было занято раньше карильонным концертом, а другой площадки в Белгороде, на которой можно было
провести митинг с большим количеством людей, о которых заявляли организаторы,
просто нет. В итоге 26 марта около 300 белгородцев всё равно пришли в парк
Победы на немитинг против коррупции. Позже депутат облдумы Юрий Селивёрстов во время
встреч со школьниками порекомендовал выпускникам «сделать правильные выводы» по поводу участия в митингах против коррупции.