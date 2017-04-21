​В белгородской школе отравились дети. Что официально об этом известно

Выставка продлится до 22 января. В пятницу, 15 января, в БГТУ имени В. Г. Шухова откроется выставка «Ночь дизайна». Её программа включает несколько частей, каждая из которых посвящена отдельной эпохе. Познакомиться с историей предметного дизайна и проектами студентов университета можно будет в течение восьми дней, правда, только в вечернее время.— Цель выставки — аккумулировать и систематизировать мировой опыт в сфере предметного дизайна, — рассказал организатор «Ночи дизайна» Виктор Бабаев.Посетителям необходимо оставить предварительную заявку в группе выставки во «ВКонтакте». Здесь же опубликовано подробное расписание встреч. Открытие «Ночи дизайна» пройдёт в 21:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-41221144_300", -41221144, 300, '2xIcbQ43ssqBZL9hANBmlXDlaw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Женщина представилась сотрудником Пенсионного фонда России. В Алексеевском районе женщина обманула пенсионера, подменив его деньги бумагой. Мошенница представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ, который якобы проводит денежную реформу. — Она пришла в дом к пенсионеру и рассказала ему о якобы проходящей денежной реформе. Поверив женщине, мужчина передал ей все свои сбережения. Злоумышленница взяла настоящие купюры, а взамен отдала местному жителю конверт с нарезанными по формату денег листами бумаги, — пояснили в пресс-службе областного МВД. Позже полицейские задержали женщину, которая оказалась жительницей Ростовской области. Выяснилось, что она уже судима, так как совершала аналогичное преступление в Воронежской области. Суд присудил ей один год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. Финальная игра с участием белгородцев пройдёт 12 декабря. Команда КВН «Компот», представляющая БГТУ имени В. Г. Шухова, заняла третье место в полуфинале Воронежской региональной лиги Международного союза КВН. Решением жюри их добрали в финал. Как отметили участники команды, сделать хорошее выступление им помогла редактура от представителя команды «Парапапарам» Леонида Моргунова.— Ребята третий год в «большом» КВН, и у них хороший потенциал, — заявил руководитель КВН в «Технологе» Михаил Спирин. — У «Компота» появился свой индивидуальный и очень колоритный стиль, который хорошо воспринимается зрителями. Будем надеяться, что ребята дорастут до телевизионной лиги. Очень здорово, что университетские команды соревнуются не только друг с другом, но и участвуют в играх областного и регионального масштаба. Воронежская лига имеет международный статус, а это значит, здесь работают профессиональные редакторы. Участие в таких соревнованиях дают отличный опыт и стимул двигаться дальше.Финальная игра состоится 12 декабря в Воронежском госуниверситете.На белгородской сцене команду можно будет увидеть 5 ноября в полуфинале региональной лиги «БелОблСмех». Двух участников движения «Реструкт» приговорили к тюремному заключению за незаконное лишение свободы и насилие. Суд в Старом Осколе вынес обвинительный приговор трём участникам движения «Реструкт». Двух мужчин приговорили к трём годам ограничения свободы. Ещё одного члена движения — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Их обвиняли в незаконном лишении свободы и применении насилия, совершённом группой лиц.В следственном управлении СК РФ по Белгородской области рассказали, что старооскольцев осудили за преступление, совершённое в апреле 2014 года. Один из осуждённых, представившись несовершеннолетним мальчиком, назначил встречу мужчине, с которым познакомился в социальной сети. Будущую жертву пригласили в квартиру. Там осуждённые пытали свою жертву электрошокером, избивали и заставили на камеру признаться, что он педофил. Видеоролик был опубликован на странице «Реструкта» во «ВКонтакте». В ближайшее время банк планирует расширить функционал терминалов такими опциями, как оплата налогов, штрафов и пошлин. Россельхозбанк увеличил сеть устройств самообслуживания в полтора раза, введя в работу около 1,4 тысячи новых терминалов. Теперь клиенты банка могут обслуживаться в более чем 5 тысячах информационно-платёжных терминалах и банкоматах. Расширение сети платёжных устройств и банкоматов, по мнению сотрудников банка, повысит доступность предлагаемых услуг для населения. Устройства самообслуживания помогут клиентам получить наличные денежные средства или внести их на банковскую карту, произвести платёж поставщикам услуг, открыть или пополнить вклад, сформировать мини-выписку, изменить ПИН-код карты и выполнить другие операции. Развитие каналов дистанционного банковского обслуживания позволяет Россельхозбанку повысить эффективность точек продаж и обеспечить предоставление всех необходимых услуг клиентам в тех регионах, где формат присутствия банка был изменен. В ближайшее время Россельхозбанк намерен расширить функционал устройств такими опциями, как оплата налогов, штрафов и пошлин.Партнёрский проект Настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин рассказал об особенностях богослужения для детей-инвалидов. В Петропавловском храме села Обуховка Старооскольского городского округа уже год проводят адаптированные богослужения для детей-инвалидов. Такой храм в Старом Осколе единственный. Фото Натальи Мартыновой — Адаптированное богослужение — это закрытая служба для детей-инвалидов и их родителей. Так как у большинства детей есть отклонения в восприятии мира, мы разрешаем им делать во время службы всё, что угодно: ходить по храму и трогать что они хотят. Никто не будет их одёргивать или заставлять стоять смирно. Служба занимает не больше 40 минут, чтобы дети не утомлялись, А чтобы они не пугались, хор поёт не так громко, как на обычном богослужении, и я тише веду службу, — рассказал «Фонарю» настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин. На службу семьи отвозят на автобусе. Инициаторами таких богослужений стали сами родители. В начале служба проводилась для шести семей из Обуховки, но в последний раз в храм пришло уже 25 детей. — Служба закрытая, чтобы не мешать другим прихожанам и чтобы прихожане не могли упрекнуть детей, что они неправильно ведут себя в храме — они могут начать тушить свечи, ходить по храму, кричать, как было последний раз. Но на других мероприятиях, которые мы организуем, здоровые дети свободно играют и общаются с детьми с отклонениями. Это очень важно для социализации и адаптации детей-инвалидов, ведь дети не делят людей на больных и здоровых и общаются с ними на равных, — сказал настоятель храма. В храме вместе с психологами работают с родителями. Им объясняют, что даже с отклонениями в развитии ребёнок может жить полноценной жизнью. Психологическую помощь оказывают не только родителям — на каждой службе есть психолог и мама-тьютор для того, чтобы ребёнок постоянно находился под вниманием профессионалов. — Цель храма — помочь родителям самим справиться с этой проблемой и показать детям, что они тоже могут жить в обществе. Эти люди не должны чувствовать себя изгоями, потому что не могут прийти на обычное богослужение со своими детьми, — пояснил Николай Бабкин. Фото Натальи Мартыновой2017 год храм апостолов Петра и Павла начал с проведения праздников для родителей и детей с ограниченными возможностями. После богослужения детей встретили Дед Мороз и Снегурочка из старооскольской творческой студии «Страна чудес». Они поздравили их с Рождеством. Аниматоры помогали участвовать в играх тем, кому было физически сложно. Дети вместе с родителями пели песни, водили хоровод, играли в «Карликов и великанов» и «Эх, заморожу!» и ели сладкую вату. В конце праздника рассказали стихотворения Деду Морозу и получили подарки. Мы очень любим рассуждать и особенно хорошо у нас получается искать преграды. Например, мало кто скажет, что он не хотел бы путешествовать, но многие сидят дома и их максимум — деревня, где живёт бабушка, и водохранилище летом. Денег нет, времени нет, отпуск не дают, купальник не купила, платье не нашла — отговорки могут быть какими угодно. А между прочим, чтобы получить туристические впечатления, не нужно брать кредиты или отказывать себе во всём весь год, откладывая деньги на поездку.Я — начинающий путешественник и не буду учить вас, как найти самые выгодные билеты или забронировать пятизвёздочные отели по цене трёхзвёздочных, сломать себе голову и совсем расхотеть ехать куда-то. Не буду этого делать и потому, что рассказать хочу не о поездках в Таиланд, Египет, Грецию или Испанию, а о путешествиях по российским городам. Я тоже всегда думала, что если речь идёт об отпуске или выходных не дома, то обязательно нужно ехать за границу. Вовсе нет! И… вспомним старую добрую Европу.Экскурсии, которые предлагают в европейских странах, часто организуют в маленькие городки, некоторые из них для российского сознания «с размахом» больше напоминают деревни. И туристы с радостью ездят по этим местечкам, смотрят, слушают, фотографируются, потом нежно хранят воспоминания. Так почему же мы с таким трепетом относимся к любой деревеньке в Европе, но совершенно не знаем наших, так сказать, жемчужин. Опустим рассуждения о средневековой архитектуре и культурном наследии — всё это в Европе шикарно, но в России тоже есть. Я решила изучать российские города, изо всех сил, любой, который только смогу посетить. Я уже поняла, что каждый из них интересен.«Хочу в Ставрополе погулять»Отправимся сначала на Кавказ. Несколько дней мы провели у родителей мужа недалеко от Ставрополя. Когда меня спросили, чем бы хотели заняться, я не долго думала с ответом: «В Ставрополе погулять». И тут надо подключить воображение и представить следующую картину: родители мужа, он и его сестра, которая тоже там гостила, в один голос с одинаковым удивлением на лице произносят: «В Ставрополь?». Интонация расшифровывалась так: а что там делать? Не знаю, почему они так поразились, но я была уверена, что найду для себя и развлечения, и открытия, и настроение.Когда мы вышли в центре города, я словно преобразилась — глаза загорелись! Столько вопросов: а какая здесь архитектура, а какое р