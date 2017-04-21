​В белгородской школе отравились дети. Что официально об этом известно

В школе № 20 Белгорода у восьми учащихся медики диагностировали острую кишечную инфекцию. Информация о происшествии появилась 14 апреля на сайте moe-belgorod.ru. Издание приводит слова мамы одного из учеников, который пожаловался, что во вторник, 11 апреля, им давали на обед картошку, у которой был «кисловатый и подозрительный» вкус. Уже дома мальчику стало плохо, у него началась рвота, как и у его одноклассников. Родители отравившихся школьников написали коллективную жалобу в прокуратуру Белгорода и обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта с просьбой разобраться с отравлением детей.
Как активисты ОНФ повлияли на ситуацию?
Активисты ОНФ написали обращение в департамент образования Белгородской области и управление Роспотребнадзора по Белгородской области с просьбой детально разобраться в ситуации.
— Мы хотим, чтобы власти провели проверку по данному факту, оценили действия персонала школы и столовой, установили виновных и обнародовали факты их привлечения к ответственности. Самое главное — исключить возможность повторения подобной ситуации в будущем. Нас интересует также, как в данной ситуации действовала школьная медсестра, которая должна ежедневно проверять качество питания учеников. Эту ситуацию нельзя оставить без внимания, потому что факт массовой неявки детей в школу с подозрением на отравление — это повод поднимать вопрос о качестве школьного питания и добросовестности лиц, занимающихся этими вопросами, — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области Константин Хлебников.
Что выяснилось в ходе проверки школы?
После обращения ОНФ и родителей отравившихся детей управление Роспотребнадзора по Белгородской области вместе с прокуратурой провели внеплановую проверку школы. Специалисты установили, что инфекция попала в организмы детей через еду, которую они ели в школьной столовой. Здесь же они нашли некоторые нарушения санитарных норм. Так по результатам лабораторных исследований в 34 процентов смывов, отобранных на пищеблоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в 10 процентов смывов выделена условно-патогенная микрофлора, — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты Роспотребнадзора обследовали работников столовой на группы вирусных и бактериальных инфекций, но возбудителя инфекции у них не нашли.
Каков итог проверки и кто понесёт наказание?
В пресс-службе администрации Белгорода рассказали, что ещё 14 апреля после проверки Роспотребнадзора администрация школы приняла меры, направленные на предотвращение возможного причинения вреда здоровью учащихся: в столовой провели дезинфекцию без объявления карантина, а дети в этот день занимались самоподготовкой.
Новых заболевших не появилось. Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят анализ полученных данных. Чтобы удостовериться и перепроверить полученные данные лабораторных исследований, у заболевших школьников взяли дополнительные пробы для анализа.
Ситуация находится под контролем прокуратуры, Роспотребнадзора, департамента образования Белгородской области, администрации города Белгорода.
— По итогам проверки, после установления причин инцидента, виновные лица будут привлечены к ответственности, а информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода, — сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что в январе в школах Белгорода проходила проверка качества школьного питания, на которую также позвали журналистов некоторых белгородских изданий.
— Мы убедились, что ни на комбинате школьного питания, ни в школах нет никаких нарушений, всё соответствует требованиям СанПиНа, везде существует система входного контроля. Подобные проверки школьных столовых города будут регулярными, — приводила слова депутата горсовета Дениса Глотова по итогам проверки «БелПресса».