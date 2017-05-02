В Белгороде обсудили опыт по снижению случаев травматизма на работе

В Белгороде на базе «Белгородэнерго» провели городской день охраны труда. Сотрудники 60 белгородских предприятий вместе с представителями городской администрации познакомились с ремонтно-производственной базой Белгородских электрических сетей, работой медико-психологического центра диагностики и реабилитации сотрудников и учебного центра, расположенными на предприятии, а также поучаствовали в стендовых испытаниях приставных лестниц и другого энергооборудования.
— По состоянию на 1 апреля этого года, несчастных случаев на предприятиях областного центра не зафиксировано. Однако не стоит списывать со счетов проблему смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В этой связи огромное значение приобретает своевременная диспансеризация сотрудников, — заявила начальник управления по труду и социальному партнёрству городского департамента экономразвития Мария Шевцова.
Она отметила, что в городе с 2013 по 2016 год количество пострадавших на производстве снизилось на 40 процентов (с 225 до 135 человек — прим. ред.), а число несчастных случаев со смертельным исходом — на 30 процентов.
Начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Татьяна Татукова рассказала, как на предприятии проводят постоянный мониторинг физического и психоэмоционального здоровья энергетиков. Она поделилась, что сотрудникам после обследования предлагают поучаствовать в психологических тренингах в собственном медико-психологическом центре или пройти лечение в клиниках Белгорода, Воронежа и Москвы.
Особое внимание в «Белгородэнерго» уделяют безопасности труда. В 2016 году на эти цели направили больше 80 миллионов рублей. По информации пресс-службы компании, у каждого электромонтёра есть спецодежда, устойчивая к воздействию электричества, и полный комплект средств защиты. Кроме того, сотрудники знают, как безопасно работать на энергооборудовании и как оказать необходимую доврачебную реанимационную помощь, если вдруг на производстве случилась нештатная ситуация.
— Как результат — в 2016 году в филиале не зафиксировано ни одного случая производственного травматизма, — сказал заместитель главного инженера — начальник управления производственной безопасности и производственного контроля «Белгородэнерго» Владимир Русанов.