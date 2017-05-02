В белгородском парке Памяти волонтёры НИУ «БелГУ» вместе с несколькими пожилыми людьми — детьми войны — высадили саженцы будущей аллеи, посвятив её столетию Великой Октябрьской революции. Аллея называется «Дети Великой Отечественной войны». Всего студенты и пожилые белгородцы высадили сотню саженцев черёмухи и каштанов.
В Белгороде заложили аллею «Дети Великой Отечественной войны» к столетию Октябрьской революции
Студенты БелГУ и несколько пожилых белгородцев, родившихся незадолго до начала Великой Отечественной войной, высадили сотню саженцев в парке Памяти.
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