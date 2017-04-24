Белгородский коллектив The first crew стал лидером шестого выпуска телешоу «Танцуют все!» [видео]

В воскресенье, 23 апреля, на канале «Россия-1» вышел шестой выпуск телешоу «Танцуют все!». Танцоры The first crew из Белгорода, которые в прошлый раз стали вторыми в турнирной таблице, решили в новом номере смешать четыре танцевальных стиля: линди-хоп (афроамериканский танец, появившийся в Нью-Йорке в первой трети XX века и вобравший в себя черты чарльстона, степа, джаза и других танцев,
существовавших одновременно с ним — прим. ред.), чарльстон, свинг и электро-буги. Помогали им в этом ребята Jukebox Trio.
— В первую очередь мы нашли музыку, потом мы посмотрели видео и, конечно, просто обалдели от этих старых чёрно-белых видео. Какая там энергия! Просто фантастическая! Для нас это был огромный задел для того, чтобы мы вышли на сцену и попытались хотя бы чуть-чуть передать ту энергию, которую показывают те танцоры, — рассказал ведущим основатель коллектива Егор Титаренко.
Ольга Шелест была шокирована, когда узнала, что один из хореографов коллектива — Екатерина Харитонова — стоматолог по образованию, и она работает в белгородской поликлинике. «Танцующий стоматолог!?» — удивлённо переспросила она.
— В танцах я нахожу удовлетворение. Танцами я занимаюсь больше чем стоматологией. Я ими занимаюсь с детства. Мои родители покорно убивали во мне любовь к танцам, [говорили], что это несерьёзно из года в год, но, как видите, я тут, я до сих пор танцую, и у меня много работ, — ответила ведущей Екатерина Харитонова.
Оценивая выступление белгородцев, жюри были как никогда лаконичны.
«Молодцы!» — только и сказал артист балета Владимир Деревянко.
— Очень эффектный номер. Вы были очень такими зажигательными, чёткими, я видела, как вы были увлечены этим делом. Молодцы, действительно молодцы, — добавила актриса, заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова.
— В Белгороде, насколько я знаю, есть памятник милиционеру, который сам себя оштрафовал, когда превысил скорость (речь идёт о памятнике «честному гаишнику» — прим. ред.). Мне кажется, что это не ваш случай, потому что сегодня вам штрафовать самих себя не за что, — подвёл итог хореограф Егор Дружинин.
Двое судей поставили белгородцам максимальные 10 баллов, а Алла Сигалова оценила их на девять баллов (напомним, что на прошлой передаче было наоборот: Алла Сигалова поставила 10 баллов, а Владимир Деревянко и Егор Дружинин — по девять баллов — прим. ред.).
С 29-ю баллами The first crew стали лидерами шестого выпуска телешоу «Танцуют все!». В номинацию попали красноярский Evolvers и «Калинка» из Новокузнецка. Зрители не смогли определиться, кто же должен покинуть шоу, поэтому жюри приняло решение оставить оба коллектива в проекте.