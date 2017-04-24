Белгородский коллектив The first crew стал лидером шестого выпуска телешоу «Танцуют все!» [видео]

Председатель облизбиркома Николай Плетнёв рассказал, зачем на участок вызывали «медвежатников» и кто после выборов пойдёт под суд. В единый день голосования, 13 сентября, на всех 1252 избирательных участках Белгородской области уже в семь часов утра многие члены участковых избирательных комиссий были на месте и готовились к началу голосования. — Подтягивались наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса, представители СМИ. Все эти участки ровно в восемь часов распахнули двери перед избирателями, началось голосование. На многих избирательных участках транслировался гимн Российской Федерации. Это поднимало торжественность и патриотический дух, — рассказал председатель областной избирательной комиссии Николай Плетнёв. Но не везде всё было гладко. Руководитель облизбиркома вспомнил случай, произошедший на 133-м участке на улице Преображенской в Белгороде. «Произошло не чрезвычайное происшествие, а форс-мажорные обстоятельства. При очередном закрывании или отрывании сейфа, где хранились избирательные документы, заусеница ключика обломалась, и этот металлический предмет застрял в замочной скважине. Члены комиссии не смогли открыть сейф». — Пришлось вызывать «медвежатников» и специалистов МЧС для того, чтобы вскрыть сейф и добраться до избирательных бюллетеней. Его нельзя было резать автогеном, чтобы бумаги не загорелись. Поэтому болгаркой вырезали верхнюю часть крышки и достали бюллетени. Собравшиеся на участке избиратели отнеслись к этому с пониманием. «В воскресенье никто не спешил. Начало голосования задержали примерно на 35 минут. Никто из избирателей не ушёл. Их собралось около 30 человек. Всем объяснили, и никто даже не высказал никаких замечаний. Но это не нарушение избирательного законодательства». Об активности избирателей Николай Плетнёв отметил, что в течение дня голосование шло ровно, без нарушений. Участковые избирательные комиссии были подготовлены и обеспечены всем необходимым. — Белгородцы проявили достаточную активность, хотя она была несколько ниже, чем на аналогичных выборах 10 октября 2010 года и на выборах губернатора 14 октября 2012 года. Но здесь нужно учесть отпуска, огородные, садовые и дачные дела наших избирателей. Всего на избирательные участки прибыло 647 тысяч 999 человек — это 53,95 процента избирателей. Как всегда, традиционно наибольшую активность проявили селяне. Избиратели, проживающие в Белгороде, Старооскольском городском округе были недостаточно активны. Самая высокая активность у избирателей Ивнянского района — 90,57 процента. В Белгороде всего 33,22 процента, 35,44 процента — в Старооскольском городском округе, а 38,73 процента — неожиданно мало — в Шебекинском районе и Шебекине. Они и потянули вниз общую картину активности избирателей. Об общественном контроле Председатель регионального избиркома отметил, что на прошедших выборах выросло количество наблюдателей. — У нас был довольно большой отряд наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса — 6970 человек, а представителей средств массовой информации — 39 человек. Всего более 7 тысяч участников наблюдения и информирования в ходе голосования. Это самое большое количество из всех предыдущих выборов, начиная с 1994 года. Общественный контроль у нас обозначился на самом высоком уровне. О нарушениях Затронул в своём выступлении Николай Плетнёв также и нарушения, которые были зафиксированы в ходе выборов. «На 59-м избирательном участке на начало голосования розданные членам участковой комиссии списки избирателей не были прошиты и скреплены печатью и подписями секретаря и председателя участковой избирательной комиссии. После выявления это нарушение сразу же было устранено. Это никак не повлияло на ход голосования». — На избирательном участке № 301 в Белгородском районе был нарушен порядок процедуры голосования вне помещения для голосования. Члены комиссии с наблюдателями при проведении голосования разрешили нескольким избирателям проголосовать на выезде, предварительно не внеся их в реестр и не получив от них до 14 часов дня голосования заявления о желании проголосовать вне помещения для голосований. Обратились к ним уже по ходу соседи, и они решили обеспечить им избирательное право граждан. «Это нарушение участковой избирательной комиссией было установлено практически сразу, его обсудили вместе с наблюдателями. Они советовались с нами и приняли коллегиальное решение признать все бюллетени в трёх имеющихся ящиках недействительными. Поэтому здесь восторжествовала законность».Председатель облизбиркома также отметил «провокационные действия» на трёх участках в Чернянском, Вейделевском и Яковлевском районах. — В Вейделевском районе наблюдатель от «Справедливой России» как бы «увидела» вброс, не заявив в участковую избирательную комиссию. Она молча написала жалобу в правоохранительные органы о том, что на этом участке она заметила вброс бюллетеней, причём назвала точную цифру — 170 бюллетеней (как будто она их посчитала!). Ещё она обвинила в нарушении участкового, который занимался охраной избирательного участка. Представляете, какой шум был?! Участкового чуть не арестовали. А когда её жалобой начали заниматься — ничего не подтвердилось. Подсчёт голосов показал, что никакого вброса не было. «Явная и чёткая картина нарисовалась. Практически получилась клевета. И теперь в отношении неё возбуждается уголовное дело за клевету. Она отказалась от своей жалобы, сказала, что ошиблась, просила её (жалобу — прим. ред.) вернуть, признать недействительной, но это же приобрело огласку». — Примерно аналогичные ситуации имели место в Чернянском и Яковлевском районах и тоже со стороны представителей «Справедливой России». Таким образом они мешали осуществлению своих полномочий членам участковых избирательных комиссий. Это, как минимум, административное дело. Более того, это может быть квалифицировано как уголовное дело. Организаторы обещают помочь участникам стать высоконравственными, целеустремлённым и патриотически ориентированными. С 17 по 20 августа в Шебекине проведут межрегиональный молодёжный духовно-патриотический форум «Пересвет». Чтобы стать участником форума, нужно записаться на странице во «ВКонтакте».— «Пересвет» — совершенно новая площадка для подготовки активных, целеустремлённых, высоконравственных, патриотически ориентированных юношей и девушек. В отличие от других форумов «Пересвет» это площадка, созданная по инициативе общественной организации, а не течением молодёжной политики. После форума мы продолжаем взаимодействовать с участниками, а их проекты успешно реализуются. В прошлом году на «Пересвете» мы создали проект «Молодёжный антисектантский центр», через несколько месяцев проект отметили в Государственной думе, и сейчас он работает в 40 городах России, — организатор форума Антон Андросов.На форум приедут актёр Вадим Андреев, актриса Виктория Тарасова, участник шоу «Голос» Витольд Петровский, начальник УМВД Белгорода Евгений Гаенко и митрополит Иоанн. Бесплатный семинар пройдёт в «Белэкспоцентре» В Белгороде 21 марта с 10:00 до 12:00 эксперты «Деловой России» расскажут предпринимателям, как привлекать деньги в свой бизнес из государственных инвестиционных фондов. Бесплатный семинар в «Белэкспоцентре» проведёт Алексей Порошин, сопредседатель центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России». В субботу, 2 июля, в мастерской театра «Спичка» прошла читка пьесы «Телефонные разговоры» питерского драматурга Алексея Чернеевского. Автор сам стал зрителем и участником постановки, а после неё рассказал о жанре читки, о своей работе и творчестве, о публике, о своих планах на Белгород, классике и новых форматах. Алексей Чернеевский, фото Романа Романенко«Телефонные разговоры» — это четыре диалога, вернее, разговора по телефону между двумя людьми, которые не знают друг друга, а может быть, знают слишком хорошо. В «Телефонных разговорах» собеседником на другом конце провода может оказаться кто угодно, а иногда даже и ты сам. На читке, как и в пьесе, актёры не знали, с кем будут вести разговор. На входе в мастерскую театра режиссёр «Спички» Оксана Половинкина всем гостям предлагала вымышленные телефонные номера, которые потом называли актёры, пытаясь «дозвониться» до случайного собеседника.Но не только зрители стали участниками читки, но и сам драматург и автор пьесы Алексей Чернеевский. Он вместе с актёром театра «Спички» прочёл четвёртый диалог «Разговор с самим собой», а после этого пообщался с корреспондентом «Фонаря» и в первую очередь поинтересовался:— Как это выглядело? — Немного странно и непривычно, как будто подслушиваешь, — признаюсь я.— Читка — это тоже определённый жанр, сценический, некая проверка пьесы, её первая проработка, первичная — как это звучит. Потому что бумага — это одно, а на сцене — это уже другое. Читка идёт с минимальной подготовкой, актёры читают текст несколько раз, практически без репетиций. Иногда с небольшими репетициями. — То есть читка — это репетиция со зрителями?— Да, это проба пьесы. Готовая пьеса, она изучается.— Это обычная практика?— Это очень распространённая практика, да. Единственное, что это, скорее, закрытые такие показы, для своих, бесплатные. Это для любительских театров весьма распространённый формат.— Вы довольны сегодняшней читкой?— Ну очень, да. Особенно когда народ смеялся. Не всё идеально, конечно, но я рад, что пришло много народа, это действительно много. Это было очень приятно и неожиданно. Это было здорово.— А вы знали, что будут вызывать людей из зала?— Узнал я об этом только здесь. Мне понравилось, когда ребята читали, у меня было впечатление, как будто «подсадные утки». Но этого никто не узнает. Но здорово. Я очень благодарен девушке и парню, которые это читали. Мне понравилось, как они читали, это было здорово. — А вы с этим театром сотрудничали? Как вы вообще оказались в Белгороде? — Меня пригласила режиссёр Оксана Половинкина. И они уже ставили, то есть читка уже была. И как-то я проезжал мимо, она меня пригласила. Почему бы и нет. Я доволен, кстати.— Как отразилась на вашем творчестве ваша работа?— На самом деле мне помог опыт работы психологом на телефоне доверия. Работал я с 2001 года. Практикующий психолог. Кстати, во вторник я отработал последний день, из-за кризиса закрыли. Это всё телефонные разговоры. Два человека друг друга не видят, не знают. Но между ними очень сильно