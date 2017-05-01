Танцоры The first crew выступили в полуфинале шоу «Танцуют все!»

В воскресенье, 30 апреля, белгородский коллектив The first crew на правах победителя предыдущего конкурсного этапа открывали полуфинальный выпуск телешоу «Танцуют все!» на канале «Россия-1». Танцоры решили продолжить экспериментировать, поэтому в русский народный танец они добавили несколько стилизованных элементов из современных танцев.
— Мы изначально посмотрели очень много видео, поняли, насколько это ювелирный стиль танца — нужно понимать, где и почему нога, как она уходит оттуда. Мы много работали именно над чистотой, но мы решили обязательно добавить частичку себя и стилизировать немного, — рассказал ведущим руководитель коллектива Егор Титаренко.
Когда члены жюри оценивали выступление The first crew, они отмечали, что номер был сильным.
— Ваш эстрадный номер на тему русского танца был прелестным. Единственное, что хочу сказать: если вы туда вставляете какие-то элементы современного танца, так уже делайте это лихо. Надо было очень миксовать, если вы уже пошли по этой дороге. Но в целом вы молодцы! — сказала актриса, заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова.
Егор Дружинин пожелал, чтобы шоу побыстрее закончилось, чтобы белгородцы смогли снова танцевать в привычном им стиле.
— Мне кажется очень важно танцевать не своё как своё: вот с тем же выражением лица и с тем же куражом. Говорю об этом потому, что видел, что всякий раз когда вы переключаетесь на современную хореографию, вы как будто другие танцовщики: у вас меняется лицо, вы становитесь абсолютно уверенными в том, что вы делаете. Как только вы возвращаетесь обратно в незнакомую стилистику, начинается работа, вычислительная машина сразу включается, и она начинает дымиться в какие-то моменты, и я начинаю за вас переживать. Мне тоже уже хочется, чтобы всё скорее закончилось, и вы перешли в какой-то стиль, который вам удобен, поэтому помните, что ошибаться надо уверенно, врать надо уверенно. Вы на сцене, мои дорогие, делайте всё уверенно! — пожелал белгородцам хореограф Егор Дружинин.
В итоге все судьи поставили белгородцам по восемь баллов. Это оказались одни из самых низких оценок на полуфинальном шоу «Танцуют все!», поэтому The first crew оказались в числе номинантов на выбывание. Вместе с ними претендентами на вылет стали танцоры новокузнецкой «Калинки» и Формейшн «Вера» из Тюмени. Зрители в зале отдали большинство голосов тюменскому коллективу (40 процентов — прим. ред.), на втором месте с результатом в 33 процента голосов оказались белгородцы. Последней командой, покинувшей проект перед финалом, стала «Калинка».
В следующее воскресенье все шесть коллективов покажут свои финальные номера, и организаторы шоу назовут победителей телешоу «Танцуют все!».