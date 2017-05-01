Танцоры The first crew выступили в полуфинале шоу «Танцуют все!»

К всероссийской акции присоединилась Белгородская филармония и выставочный зал «Родина». В четверг, 3 ноября, в Белгороде пройдёт «Ночь искусств». В областном центре к всероссийской акции присоединилась государственная филармония и выставочный зал «Родина».В Белгородской государственной филармонии акция пройдёт с 20:00 до 23:00. За это время для гостей проведут танцевальный мастер-класс, несколько встреч с артистами филармонии и интеллектуальное шоу. Для детей будет работать игровая зона с кружками. Подробную программу можно посмотреть на сайте филармонии. Вход свободный.В выставочном зале «Родина» с 18:30 до 22:00 пройдёт несколько художественных выставок: третья областная выставка акварели, персональная выставка Екатерины Севергиной и выставка московского художника Дмитрия Плотникова. Помимо этого, весь вечер для гостей будет играть инструментальная музыка и работать игровая зона с настольными играми. Подробное расписание можно посмотреть здесь. Вход свободный.Справка «Фонаря»«Ночь искусств» — это ежегодная всероссийская акция, которая объединяет культурные мероприятия по всей России. В этом году акция проходит с третьего по пятое ноября и приурочена к Году российского кино и ко Дню народного единства. В это время в музеях и на других площадках проходят мероприятия, посвящённые искусству и культуре.— В акции примут участие более 70 регионов России. Музеи, библиотеки, театры страны подготовили свыше тысячи мероприятий, среди них — встречи с писателями, актерами, художниками, музыкантами; различные мастер-классы, концерты, спектакли, выставки, — поясняют организаторы. Руководить ЖКХ в Белгородской области будет Юрий Галдун. В понедельник, 18 мая, начальник управления ЖКХ Белгородской области Олеся Булгакова в своём твиттере разместила скан документа под названием «О преобразовании управления жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области». Согласно документу, к 1 июля будут внесены изменения в структуру регионального правительства. Нынешнее управление станет департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Начальником нового департамента назначен Галдун Ю.В. pic.twitter.com/dc6HF2IM2u— Олеся Булгакова (@BulgakovaOG) 18 мая 2015 Олеся Булгакова также сообщила, что начальником нового департамента станет Юрий Галдун. По данным редакции «Фонаря», на сегодняшний день Галдун не работает во властных структурах. В августе 2014 года ушёл с поста главы администрации Белгородского района, где проработал чуть меньше года — с октября 2013 года. В 2012 году он занимал должность начальника департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода и был первым заместителем мэра. В Старооскольском районе мужчина, попавший под автомобиль, скончался на месте аварии. В четверг, 7 января, около половины четвёртого утра в Старооскольском районе 25-летний водитель на ВАЗ-21099 сбил 34-летнего мужчину. Автомобилист ехал со стороны села Незнамово в сторону ОЭМК и наехал на мужчину, шедшего по трассе. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.В тот же день около 17:30 в Белгороде 53-летний водитель на «Москвиче» сбил 21-летнюю девушку на улице Попова. Пострадавшая обратилась в горбольницу № 1, после оказания медицинской помощи её отпустили домой. По данным ГИБДД региона, за сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и четверо пострадали. В случае проблем с электроснабжением белгородцы могут звонить по единому прямому номеру 8-800-50-50-115 или 13-50. Сотрудники филиала «Белгородэнерго» перешли на «особый режим работы» в связи со сложившейся в регионе непогодой. Из-за сильного снега и ветра в некоторых районах произошли локальные отключения электроэнергии. Сейчас 26 бригад восстанавливают подачу электричества. — При необходимости количество сил и средств будет увеличено до 165 ремонтных бригад в составе 826 человек, укомплектованных 343 единицами авто- и спецтехники. Работы будут продолжаться до полного восстановления надежного электроснабжения, — рассказали в пресс-службе филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Белгородцы могут круглосуточно сообщать об обрыве проводов и других проблемах с электроснабжением по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 или по короткому номеру 13-50. По информации Росгидромета, в среду, 19 апреля, в регионе до 20:00 возможен сильный северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Напомним, что посмотреть и почитать, как белгородцы встретили непогоду, можно в нашем материале. Подозреваемому грозит до четырёх лет тюрьмы. В Красногвардейском районе полицейские задержали владельца наркопритона.О притоне правоохранителям рассказал задержанный, который сам был в состоянии наркотического опьянения. Он сказал, что употреблял наркотики у знакомого в его квартире. Во время проверки в жилище подозреваемого сотрудники полиции нашли использованные шприцы и посуду для приготовления наркотиков. Выяснилось, что владельца квартиры уже не раз судили за незаконное хранение и приобретение наркотиков. Теперь за организацию притона мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы. Сверхскоростной интернет доступен в десяти районах области. Компания «МегаФон» удвоила LTE-покрытие в Белгородской области. Теперь сверхскоростным интернет доступен в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Прохоровском и Белгородском районах области. Пользоваться таким интернетом могут более 700 тысяч жителей крупных городов области, районных центров, прилегающих к ним сёл и деревень. — Городским и сельским населением всё более востребованы быстрые и надёжные 4G-сети, ставшие удобной альтернативой проводному интернет-соединению. LTE-сервисы особо популярны в бизнес-центрах, парковых зонах и в районах пригородных частных домовладений, а также в малых населенных пунктах, где ещё нет широкополосного доступа в глобальную сеть. С помощью 4G абоненты всё чаще получают госуслуги, оплачивают покупки, дистанционно работают и обучаются, а также общаются с родными и близкими. Для тысяч наших клиентов это новое качество жизни, — комментирует Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании. Оператор рассказывает, что в среднем жители региона потребляют 1 терабайт интернет-трафика в сутки. Самыми «качающими» являются абоненты из областного центра. На правах рекламы Доказать невиновность опытного водителя удалось только через два года после ДТП. В Липецкой области суд оправдал погибшего в аварии белгородца, которого считали виновником ДТП. Об этом сообщила «Комсомольская правда». По информации издания, на суде настоял сын погибшего, который хотел доказать невиновность отца. В декабре 2014 года на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области столкнулись «Тойота» и Volkswagen Touareg. Белгородец на «Тойоте» подъехал к пункту пропуска, чтобы оплатить платный участок трассы, но потом по неизвестной причине начал сдавать назад. В него на большой скорости врезался Volkswagen. Японская иномарка перевернулась, водитель и пассажир погибли на месте аварии, ещё одного пассажира иномарки с травмами доставили в больницу. В аварии обвинили водителя «Тойоты», но спустя почти два года сын в суде пояснил, что погибший был водителем с более чем 30-летним стажем, ни разу не попадавшим в ДТП, поэтому он не мог быть виновником опасной дорожной ситуации. После допроса свидетелей и участников аварии эксперты осмотрели место происшествия, провели следственный эксперимент и судебную экспертизу. По итогам этого Становлянский районный суд признал погибшего невиновным в ДТП с летальным исходом и реабилитировал его. Для поиска виновника аварии дело вернули в полицию. Российский спортсмен был приглашён на соревнования в качестве почётного гостя. В четверг, 23 октября, ТАСС стало известно, что Фёдор Емельяненко не выступит на объединённом турнире мира мастеров самбо и дзюдо в Монако. Как сообщило агентство, об этом заявил тренер спортсмена Владимир Воронов. Он также отметил, что со здоровьем бойца всё в порядке, но до боя в Японии 31 декабря Фёдор нигде выступать не будет.Ранее ТАСС распространило информацию, что участие Фёдора Емельяненко в турнире подтверждено.Международном объединенный турнир мира мастеров самбо и дзюдо пройдёт в Монако 25 ноября. Сотрудник полиции пострадал во время погони за правонарушителем. В воскресенье, 6 декабря, в Губкине 29-летний водитель на «Мазде» сбил полицейского, когда сотрудник патрульно-постовой службы пытался задержать правонарушителя. Полицейский получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу. По предварительным данным, в дежурную часть позвонили и сообщили, что компания молодых людей слишком шумно ведёт себя и нарушает общественный порядок. В указанное место выехал наряд сотрудников ППС. Увидев полицейских, мужчины попытались убежать. Один из патрульных, преследуя правонарушителей, попал под колёса «Мазды» на проезжей части. Мужчина, нарушавший порядок, был задержан, а трое его приятелей успели скрыться. Сейчас полиция разыскивает их и устанавливает обстоятельства произошедшего. Параллельно проводится проверка по факту аварии. Оперативники нашли более 70 килограммов наркотического сырья у одной из задержанных женщин. Во вторник, 29 марта, оперативники с поддержкой ОМОН задержали трёх человек, подозреваемых в распространении сырья для наркотиков — двух женщин и одного мужчины. В доме одной из подозреваемых нашли 400 упаковок маковой соломки, которую позднее изъяли и отправили на экспертизу.Незаконный бизнес организовали трое жителей Белгородского района, они распространяли сырьё в посёлке Октябрьском. Как пояснили УМВД по Белгородской области, подозреваемых установили в рамках расследования по делам о незаконном распространении наркотиков. На данный момент полицейские устанавливают поставщиков маковой соломки. Девушка пропала более двух лет назад. Пресс-служба СУ СК по Белгородской области сообщила о розыске 19-летней Елены Збродовой, которая 25 декабря 2014 года ушла из профессионального училища № 38 села Новая Усмань Воронежской области и до сегодняшнего дня не вернулась. Девушке на вид 17-18 лет, её рост — 155-160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы до плеч и европейский тип лица. Сотрудники Следственного управления СК по Белгородской области просят всех, кому известно о воз