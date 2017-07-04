​В Белгородской области пожилого мужчину обвинили в изнасиловании 11-летней девочки

В Белгородской области следователи обвинили пожилого мужчину в изнасиловании 11-летней девочки. Помимо этого, полицейские считают, что обвиняемый угрожал ей убийством, чтобы она не рассказала о случившемся. По версии следствия, пьяный мужчина находился дома у своей родственницы. Кроме него и 11-летней девочки, дочери родственницы, в доме больше никого не было. Обвиняемый воспользовался ситуацией и изнасиловал потерпевшую.
— Полагая, что она расскажет о случившемся, мужчина решил скрыть совершенное преступление и высказал в её адрес угрозы убийством и повторным изнасилованием. Ребенок находился в беспомощном и подавленном состоянии, поэтому слова обвиняемого воспринял реально, — прокомментировали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 22 лет тюрьмы.