В Старом Осколе двух мужчин осудили за изнасилование женщины, с которой они познакомились в соцсетях

В Старом Осколе суд вынес приговор двум местным жителям, которых признал виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
В октябре 2016 года один из них вместе с 24-летней потерпевшей, с которой он познакомился в соцсетях, отправились отдыхать ко второму обвиняемому. Троица вместе распивала алкоголь, а потом мужчины несколько раз изнасиловали женщину и совершили над ней насильственные действия сексуального характера, избивая её и угрожая убийством. После того, как девушка ушла из квартиры, они обратилась в полицию.
Суд приговорил одного мужчину к 5,5 года, а второго — к шести годам исправительной колонии общего режима.