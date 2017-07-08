Белгородские гандболисты лидируют по итогам двух туров в чемпионате России

В столице Карачаево-Черкесии закончился второй тур чемпионата России по пляжному гандболу. По итогам двух этапов соревнования, белгородская команда «Технолог-Спартак» набрала 26 очков и возглавила турнирную таблицу. В первом туре, который проходил в Анапе белгородцы ни разу не проиграли. Во втором туре команда из Белгорода проиграла один раз — основному составу местного «Спартака».
— Первый сет мы выиграли 18:17, вели и во втором, но допустили в концовке много ошибок. А в буллитах удача улыбнулась хозяевам. Порадовало, что во второй раз в чемпионате выиграли у принципиального соперника — «Екатеринодара». В этом туре хорошо сыграл в защите Игорь Олейник, а в нападении — лучший джокер России Игорь Неклюдов. Также мне понравились действия в атаке Константина Винокура, Николая Задорожного и Бориса Четверикова«, — рассказал «БелПрессе» главный тренер «Технолога-Спартака» Сергей Крамской.
Всего в соревновании участвует 8 команд: «Технолог-Спартак» и «Спартак-Рифы» из Белгорода, команды из Черкесии «Спартак» и её молодёжный дубль «Спартак-2». Сборноая Павловского района Краснодарского края и команды из Краснодара: СДЮШОР № 1-КубГАУ, действующий чемпион страны «Екатеринодар» и Центр олимпийской подготовки по пляжным видам спорта.
Третий тур соревнований пройдёт в станице Павловской Краснодарского края, а заключительный четвёртый — в Белгороде с 10 по 13 августа.