​В Белгороде администрация организует выступления уличных музыкантов

В Белгороде администрация анонсировала работу экспериментального проекта «Уличный музыкант». По замыслу чиновников, музыканты, которые хотят выступить на улицах города должны пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. В анкете надо указать имя, e-mail, контактный телефон, название группы и её состав. Можно прикрепить фото и видео своих концертов. За два дня городское Управление культуры рассмотрит заявку и включит её в график выступлений.
Музыканты могут зарегистрировать одно выступление в день, при этом они не могут использовать музыкальную аппаратуру. Предварительно прослушивать артистов никто не будет, однако, в администрации предупреждают, что в выступлениях не должно быть мата, экстремизма и пропаганды наркотиков. Исполнителей, которые понравятся чиновникам, включат в реестр для городских фестивалей и праздников.
Выступать можно с 10:00 до 21:00. Сейчас музыканты могут играть только на «Белгородском Арбате», однако, позже к проекту добавятся и другие площадки.