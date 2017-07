​В Белгороде администрация организует выступления уличных музыкантов

Татьяна Романенко впервые участвовала в соревнованиях по воздухоплаванию. На фестивале «Небесная регата» в Ростове-на-Дону белгородская пилотесса Татьяна Романенко стала второй в женском Кубке по воздухоплаванию и заняла четвёртое место в командном зачёте на чемпионате ЮФО («Небесная регата» объединяла Чемпионат Южного Федерального округа и женский Кубок по воздухоплавательному спорту — прим. ред.). В команде Романенко были Игорь Поликаренко и Сергей Мищенко. Пилотесса выполнила 19 заданий и совершила шесть полётов. — Для нас это большое достижение. С учётом того, что Татьяна Романко впервые поехала на соревнования и выполняла не только свои обязанности пилота, но и обязанности штурмана, потому что его не было. То есть все задания она выполняла самостоятельно. По нашим меркам это считается проявлением профессионализма, когда пилот может быть ещё и штурманом, — рассказал президент Федерация воздухоплавания Белогорья Вадим Радченко. Фото Федерации воздухоплавания Белогорья На шоу в Центре молодёжных инициатив выступит группа «Кучера» во главе с телеведущим, музыкантом и актёром Оскаром Кучерой. Билеты на шоу «Ночь пожирателей рекламы», которое состоится в Белгороде в Центре молодёжных инициатив 13 ноября, поступили в продажу. Цена билетов — от 800 до 1,5 тысячи рублей. В Белгороде билеты можно купить в кассах ТРЦ «МегаГРИНН», ДС «Космос», универмага «Маяк», Центра молодёжных инициатив, Белгородской государственной филармонии, стадиона «Энергомаш» и МКЦ НИУ «БелГУ». В Старом Осколе билеты продаются в ТЦ «Боше» и кинотеатре «Комсомолец». Подробнее о местах и времени продаж билетов можно узнать в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».Напомним, нынешняя «Ночь пожирателей рекламы» — юбилейная. В 2015 году проекту исполнилось 35 лет. В Белгороде показ лучших рекламных роликов пройдет в пятый раз. В этом году зрителей ждут презентация рекламных роликов, фуршет, конкурсы и выступление группы «Кучера». На соревнованиях встретятся команды из Москвы, Белгорода, Санкт-Петербурга, Киева, Краснодара и Валуек. 18 и 19 июня в городе Строителе Белгородской области пройдёт международный турнир по алтимат фрисби Open AIR 2016. Это первые серьёзные уличные соревнования по виду спорта с летающей тарелкой в Белгородской области. Основной посыл турнира — вновь свести на одном поле российские и украинские команды, которые практически не встречались между собой с тех пор, как между странами обострились отношения.За победу в соревнованиях поборются клубы из Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара и Валуек — всего девять команд. Турнир пройдёт на искусственном стадионе на улице Мира, 13. Вход свободный. Первый международный фестиваль мела «БелМелФест», цикл культурно-массовых мероприятий «Яблочное колесо» и культурно-спортивный праздник «Русские валенки» претендуют на победу в номинации «Лучшее событие в области культуры».Областной фестиваль «Узорный хоровод–2015», собравший рекордное количество участников, номинирован на премию как лучшее событие в области популяризации событийного туризма. В этой же номинации представлен третий межрегиональный патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья».Народное гуляние на Красную горку «Танцы, песни без конца, ждём на празднике яйца!», проведённое в Новом Осколе претендует на награду в номинации на лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов.В номинации «Лучшее молодёжное событие» представлен межвузовский проект «Русь Заповедная», который организовали в БГТУ имени В. Г. Шухова. За звание лучшей площадки для развития событийного туризма среди природно-рекреационных зон борется парк регионального значения «Ключи», в котором традиционно проходит областной фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья». Сейчас причины смерти выясняются. На белгородском предприятии ЗАО «Белгородский бройлер» нашли мёртвую сотрудницу. Тело женщины обнаружили в 11 утра ещё 29 ноября. — Оператора по обслуживанию птицы обнаружили мёртвой в первом обходе производственного корпуса во время работ по сбору яиц. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняет специально созданная комиссия по расследованию несчастного случая, — сообщило информационное агентство ИА «Бел.Ру» со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Белгородской области. Журналисту «Фонаря» руководство компании подтвердило смерть женщины. Компания «Белгородский бройлер» занимается производством мяса птицы и расположена в селе Головино Белгородского района. С одной стороны, СМИ, пишущие про «раскол» общества из-за трагедии в белгородской больнице, очевидно нагнетают обстановку — с другой, «жареный» заголовок вполне актуален. Эта тема заслужила безусловный № 1 на минувшей неделе и не звучала разве что… да нет, звучала везде. Первый «Что это было?» 2016 года об этом и многом другом, что могло пройти мимо вас из-за жарких споров. Поехали. Народный сход в память о погибшем в больнице Евгении Вахтине, фото fonat.tv— всех, кто ругает судей с трибун, а сами в глубине души завидуют им, белгородская Федерация футбола приглашает к себе на курсы. С 13 января по 9 апреля здесь будут проводиться занятия с будущими футбольными арбитрами — обучение бесплатное. Надо лишь иметь возраст от 16 до 40 лет, обладать достаточной физической подготовкой и не иметь болезней.— новая возможность улететь в Санкт-Петербург появилась у белгородцев на минувшей неделе. Рейсы в Северную столицу открыла авиакомпания «Комиавиатранс»: с 1 февраля она будет летать по понедельникам и средам туда и обратно, вылет из Санкт-Петербурга в 8:20, из Белгорода — в 10:55. Время в пути составит менее двух часов, цена — более 6 тысяч рублей в одну сторону.— 12 января Следственный комитет вышел с новой сводкой про хирурга Зелендинова — действия бывшего врача переквалифицировали на более тяжкую статью УК, срок по которой составляет до 15 лет лишения свободы. На суде, состоявшемся в тот же день, следователь предъявил Зелендинову обвинение по статье 111 части 4 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего) и попросил суд заключить бывшего врача под стражу. Также он рассказал об административных правонарушениях, которые допускал хирург в прошлом, — адвокат Зелендинова в ответ заявил, что они не могут свидетельствовать о преступном характере подзащитного, и попросил суд ограничиться для хирурга подпиской о невыезде. Однако судья прогнозируемо арестовал Зелендинова до 29 февраля.— пока суд да дело, в больнице № 2 Белгорода случилось ещё одно ЧП — из окна урологического отделения выпал 85-летний дедушка. Следствие проводит проверку по данному факту, однако по неофициальной версии известно, что погибший не выдержал смерти своей супруги, которая скончалась за несколько дней до этого. Также выяснилось, что мужчина был довольно известным «тавровским дедом», который гадал для белгородцев на картах Таро.— 13 января белгородские журналисты отмечали свой профессиональный праздник — День печати. По этому случаю в областном центре устроили первый региональный «Бал прессы», собрав в актовом зале БГИИК «лучших из лучших» корреспондентов и главредов со всей Белгородчины. За несколько часов до этого на «БелПрессе» вышел занимательный текст про прошлое местных газет. Как оказалось, намного более разнообразных, чем нынешние.Глава региона общается с сотрудником Центра обработки вызовов, fonar.tv— зоопарк в Сосновке становится всё более похожим на зверинец. Журналисты рассказали о животных, которых уже успели перевезти сюда — в основном, это мелкие представители фауны, а вот с их более крупными собратьями придётся посложнее. Для их транспортировки Белгород будет обращаться за помощью к московским коллегам, чтобы они помогли безопасно обездвижить медведей, верблюдов, хищников и тех, кто совершенно не приручён. Открытие зоопарка намечено на июнь.— белгородские власти анонсировали изменения в правилах платной парковки. С 30 января бесплатно занимать место можно будет лишь полчаса — после этого извольте платить 30 рублей за час. А уже в марте в городе появятся новые платные парковки.— жители домов возле кольца «честному гаишнику» на пересечении Губкина и Ватутина выдвинули требования по обустройству пешеходного перехода, остановки, ливневой канализации и реконструкции самого кольца. В противном случае они обещают перекрыть дорогу автомобилю губернатора, который ежедневно проезжает по этому участку дороги на работу. Об этом они рассказали члену Общественного совета при УМВД по Белгородской области Леониду Каплию, с которым встречались накануне — они пообещали собрать 3 тысячи подписей под требованиями и ждать представителя губернатора для решения вопросов. 