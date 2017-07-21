​Белгородцев предостерегают от ловли рыбы в охранной зоне линии электропередачи

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» напоминают белгородцам, что нельзя ловить рыбу в охранной зоне линии электропередачи. Рыбаки не должны забывать про повышенную влажность рядом с водоёмами, мокрую леску и само удилище — современные удилища делают из углепластика, который хорошо проводит электрический ток. Кроме того, расстояние от земли до проводов линии электропередачи составляет 6-7 метров, а длина удочки — до 7 метров, поэтому удить рыбу под ЛЭП смертельно опасно.
При покупке удочки нужно обращать внимание на надписи на корпусе удилища, указывающие на опасность ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы. Если удочку дарят ребёнку, нужно обязательно рассказать ему, что нельзя ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП, объяснить, что делать, если во время рыбалки началась гроза, и как правильно проходить под линиями электропередачи.
— Во избежание случайного прикосновения к проводам ЛЭП необходимо передвигаться, предварительно сложив удилище. Опасно для жизни приближать удилище к линии электропередачи (минимально допустимое расстояние — 1 метр для высоковольтных линий напряжением до 110 кВ), — сообщают в компании.
В случае обнаружения провисших или оборванных проводов, упавших на землю, открытых дверей электроустановок, повреждённых опор линий электропередачи, об этом нужно сразу сообщить по телефону прямой линии «Белгородэнерго» 13-50.