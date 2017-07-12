​В Белгороде члены профсоюза «Правда» отметили День рыбака

В Белгороде профсоюз «Правда» провёл четвёртый этап профсоюзной спартакиады, который совпал с Днём рыбака. Участвовало 16 команд — в каждой по два человека. Для победы надо было первыми поймать 20 килограмм рыбы или просто поймать больше всех рыбы за три часа.
— Это для меня скорее как хобби. Профессионалом себя не назову, но с папой, с дедушкой мы регулярно выбираемся на полноценную рыбалку. Здесь, конечно, сильно похвастаться уловом не удалось, но зато время хорошо провели — на природе. Ловили на всё: на опарыша, червя, на кукурузу, горох. В итоге — краснопёрка и плотвичка, — рассказывает Татьяна Хромцова из команды «Стрела».
В конце соревнования команды сравнили свой улов на весах и определили победителей. Первое место заняла команда «Бобры», которая смогла поймать крупного толстолобика. Второе место — «Стройинвест», а на третьем расположилась команда «ИС».
— Мы ловили на планктон — это специальная наживка на толстолобика в виде прессованной таблетки. Пришлось часа 2,5 высиживать его. Вообще очень большую роль сыграла погода — по идее, места рыбные, должно было больше клевать, — рассказывают рыбаки из команды «Бобры».
На соревнование «Правда» привезла детей из реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра развития и социализации ребёнка «Южный». Профсоюз давно сотрудничает с этими центрами и проводит для их воспитанников разные мероприятия по программе «Правда — Детям». Юным рыбакам показали, как закидывать удочку, выбирать крючки и приманку. После того, как участники соревнования определили победителей, из пойманной рыбы сварили уху. Готовить рыбу помогал шеф-повар кафе «Русская деревня» Евгений Бессмертный.
— Главный рецепт хорошей ухи — это правильная рыба. Лучше всего это блюдо готовить на открытом огне, тогда уха впитывает все необходимые ароматы. Немаловажно дополнить рыбный суп овощами и хорошими специями. Нам с детьми удалось добиться отличного вкуса и привлекательного внешнего вида, — рассказал Евгений.