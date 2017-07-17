На Стойленском ГОКе ко Дню металлурга открыли Доску почёта. 36 работникам комбината — водителям, слесарям, дробильщикам, буровикам, машинистам тяговых агрегатов и другим — вручили корпоративные подарки и свидетельства о занесении на стенд «Гордость нашего комбината».
Кроме того, на предприятии обновили стенды с портретами передовиков производства из каждого подразделения СГОКа.
— Новые имена на Доске почёта — это признание заслуг, важности и значимости свершений, направленных на стабильность и успех нашего комбината. Свой профессиональный праздник мы встречаем новыми победами: в конце июня мы отправили липецким металлургам 3 миллиона тонн окатышей и сегодня нарабатываем опыт управления суперсовременным предприятием. С начала этого года во многих подразделениях СГОКа вводились в эксплуатацию новые объекты, успешно осваивались новые технологии, и в этом заслуга всего коллектива комбината — единой команды, которой все по плечу! — рассказал генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских .
На празднике ко Дню металлурга работников комбината отметили государственными и корпоративными наградами. Главным подарком стал концерт Лолиты, на котором побывали металлурги и другие жители Старого Оскола. Певица, завершая выступление, на предложение главы администрации Александра Гнедых переехать в Старый Оскол ответила положительно, но поставила условие — чтобы здесь отремонтировали дороги.
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