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​Команда КВН СГОКа заняла третье место на фестивале «ОСКОЛково»*

Жюри предложило стойленцам продолжить выступать в старооскольской лиге КВН.

Команда КВН Стойленского ГОКа заняла третье место на фестивале открытой лиги КВН «ОСКОЛково», который прошёл в минувшие выходные в старооскольском Центре молодёжных инициатив. Всего в фестивале поучаствовали представители десяти предприятий и учреждений Белгородской области.

— Сборная команда Клуба весёлых и находчивых СГОКа впервые выступала в городской лиге «ОСКОЛково» и сразу же показала, что вполне способна соревноваться с опытными КВНщиками. Ребята, получив такой сценический опыт, будут двигаться дальше — продолжать репетиции и прорабатывать новые образы. Новый сезон начнется уже в следующем году — пожелаем стойленцам удачи! — сказал директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Зрителям и жюри понравились шутки с «производственным» уклоном, и стойленцев пригласили выступать в старооскольской лиге КВН.

Справка «Фонаря»

Команда КВН СГОКа «Магнитная аномалия» образовалась в октябре 2017 года, в её состав вошли молодые перспективные сотрудники предприятия, финалисты корпоративного конкурса «Молодой лидер Стойленского ГОКа — 2017».

Никита Пармёнов

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#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
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