Стойленский ГОК поучаствовал в областной выставке-ярмарке вакансий*

Стойленский ГОК поучаствовал в областной акции «Карьерный рост», которая помогает найти работу выпускникам и студентам техникумов. Кадровая служба СГОКа показала студентам презентацию о комбинате, условиях труда, зарплате и требованиях к работникам.

— Стойленский ГОК ведет системную профориентационную работу с образовательными учреждениями. Совместно со Старооскольским индустриально-технологическим техникумом реализуется программа дуального обучения по четырем специальностям. На комбинате действует корпоративная программа «Студент Стойленского ГОКа», направленная на поддержку перспективных студентов. В подшефной школе функционирует проект «Класс Стойленского ГОКа», а на базе НИТУ СТИ МИСиС проект «Школа юного горняка», в рамках которых учащиеся, не только получают углубленные знания по физике и математике, но и осваивают предметы, ориентированные на горнорудные специальности, — рассказывает директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Сейчас СГОК предлагает выпускникам техникумов должности водителя погрузчика, машиниста бульдозера, слесаря-ремонтника, электрослесаря по ремонту оборудования, машиниста экскаватора, токаря, токаря-расточника, фрезеровщика, водителя автомобиля (категории D, E) и электрогазосварщика.

Справка «Фонаря»

С начала 2017 года на Стойленский ГОК трудоустроился 201 выпускник техникумов, это примерно 50 процентов от общего числа новых работников предприятия. Новым сотрудникам на комбинате выплачивают «подъемные» и доплаты до установленного уровня заработной платы. А чтобы молодым сотрудникам было проще адаптироваться за ними закрепляют опытного наставника.