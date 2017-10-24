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Стойленский ГОК поучаствовал в областной выставке-ярмарке вакансий*

Выпускникам и студентам техникумов рассказали о комбинате, условиях труда, зарплате и требованиях к работникам СГОКа.

Стойленский ГОК поучаствовал в областной выставке-ярмарке вакансий*

Стойленский ГОК поучаствовал в областной акции «Карьерный рост», которая помогает найти работу выпускникам и студентам техникумов. Кадровая служба СГОКа показала студентам презентацию о комбинате, условиях труда, зарплате и требованиях к работникам.

— Стойленский ГОК ведет системную профориентационную работу с образовательными учреждениями. Совместно со Старооскольским индустриально-технологическим техникумом реализуется программа дуального обучения по четырем специальностям. На комбинате действует корпоративная программа «Студент Стойленского ГОКа», направленная на поддержку перспективных студентов. В подшефной школе функционирует проект «Класс Стойленского ГОКа», а на базе НИТУ СТИ МИСиС проект «Школа юного горняка», в рамках которых учащиеся, не только получают углубленные знания по физике и математике, но и осваивают предметы, ориентированные на горнорудные специальности, — рассказывает директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Сейчас СГОК предлагает выпускникам техникумов должности водителя погрузчика, машиниста бульдозера, слесаря-ремонтника, электрослесаря по ремонту оборудования, машиниста экскаватора, токаря, токаря-расточника, фрезеровщика, водителя автомобиля (категории D, E) и электрогазосварщика.

Справка «Фонаря»

С начала 2017 года на Стойленский ГОК трудоустроился 201 выпускник техникумов, это примерно 50 процентов от общего числа новых работников предприятия. Новым сотрудникам на комбинате выплачивают «подъемные» и доплаты до установленного уровня заработной платы. А чтобы молодым сотрудникам было проще адаптироваться за ними закрепляют опытного наставника.

Никита Пармёнов

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#Стойленский ГОК #СГОК #Старый Оскол
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