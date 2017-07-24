Мотоциклист погиб, а четырёхлетний пассажир одного из автомобилей попал в больницу. В субботу, 25 июня, на 67-м километре автодороги «Белгород — Шебекино Волоконовка» 29-летний мотоциклист на «Ямахе» выехал на встречную полосу и врезался в три иномарки. По данным ГИБДД, мужчина ехал со стороны Волоконовки в Белгород и не справился с управлением. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте в аварии. Четырёхлетний ребёнок, ехавший в автомобиле «Мицубиси» в детском кресле, госпитализирован с травмой глаза.
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понедельник, 24 июля

В Белгороде «скорая помощь» с пациентом попала в аварию 

Фельдшер получил травмы.

В субботу, 22 июля, в Белгороде на перекрёстке проспекте Богдана Хмельницкого и улицы Железнякова в машину скорой помощи, в которой находился пациент на носилках, врезалась иномарка. По информации «БелПрессы», медики ехали с проблесковыми маячками и сиреной, однако на перекрёстке их не пропустили. Спецмашину, приехавшую на место аварии, тоже не пропускали до тех пор, пока сотрудники ГИБДД не перекрыли дорогу. Фельдшера «скорой» госпитализировали с телесными повреждениями в горбольницу № 1.

Напомним, что в Белгородской области уже несколько раз водители не пропускали автомобили скорой помощи. Год назад «Фонарь» писал о схожей ситуации, а в феврале 2017 года в одном из дворов фура перегородила проезд«неотложки».

Трофим Нарожный

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#ДТП #скорая помощь #ГИБДД
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