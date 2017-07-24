В Белгороде «скорая помощь» с пациентом попала в аварию 

В субботу, 22 июля, в Белгороде на перекрёстке проспекте Богдана Хмельницкого и улицы Железнякова в машину скорой помощи, в которой находился пациент на носилках, врезалась иномарка. По информации «БелПрессы», медики ехали с проблесковыми маячками и сиреной, однако на перекрёстке их не пропустили. Спецмашину, приехавшую на место аварии, тоже не пропускали до тех пор, пока сотрудники ГИБДД не перекрыли дорогу. Фельдшера «скорой» госпитализировали с телесными повреждениями в горбольницу № 1.



Напомним, что в Белгородской области уже несколько раз водители не пропускали автомобили скорой помощи. Год назад «Фонарь» писал о схожей ситуации, а в феврале 2017 года в одном из дворов фура перегородила проезд«неотложки».