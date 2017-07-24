В Белгороде «скорая помощь» с пациентом попала в аварию 

В
субботу, 22 июля, в Белгороде на перекрёстке
проспекте
Богдана
Хмельницкого
и улицы
Железнякова в машину скорой помощи, в
которой находился пациент на носилках,
врезалась иномарка. По информации «БелПрессы», медики ехали с проблесковыми
маячками и сиреной, однако на перекрёстке
их не пропустили. Спецмашину, приехавшую
на место аварии, тоже не пропускали до
тех пор, пока сотрудники ГИБДД не
перекрыли дорогу. Фельдшера
«скорой» госпитализировали
с
телесными повреждениями в горбольницу
№ 1.
Напомним, что в Белгородской области уже несколько раз водители не пропускали автомобили скорой помощи. Год назад «Фонарь» писал о схожей ситуации, а в феврале 2017 года в одном из дворов фура перегородила проезд«неотложки».