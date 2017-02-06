В Белгородской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и пострадал ребёнок

В субботу, 4 февраля, вечером на федеральной автодороге М-2 «Крым» в Ивнянском районе 32-летний водитель на Nissan Almera ехал в сторону Курска на повышенной скорости. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Daf, за рулём которого был 48-летний водитель. Водитель и пассажирка иномарки умерли на месте аварии. Ребёнок, который тоже был в этой машине, получил травмы — его отвезли в детскую областную больницу.
Ещё одна авария с летальным исходом произошла в Ровеньском районе. Там молодой водитель на ВАЗ-111730, будучи пьяным, тоже ехал на повышенной скорости и сбил пожилую женщину, которая шла по краю проезжей части. От серьёзных травм она скончалась на месте ДТП.
Всего в регионе за сутки произошло семь аварий, в которых погибли три человека, а пострадали — девять.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области сообщают, что в понедельник, 6 февраля, возможен небольшой снег и гололедица на дорогах. Сотрудники ведомства рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и не оставлять машины на трассе, около деревьев и слабо укреплённых конструкций.