В Белгородской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и пострадал ребёнок

Жители региона могут проголосовать за Круглое здание в Головчине и музей-заповедник «Прохоровское поле». С 17 по 23 ноября на сайте abireg.ru проходит народное голосование за самые яркие достопримечательности Черноземья. Организаторы конкурса хотят популяризировать памятники архитектуры, культуры и природы, чтобы привлечь внимание туристов к самым интересным местам регионов. Всего было отобрано по две достопримечательности от каждой области. Финальный список достопримечательностей формировался после опроса экспертов из шести областей. Белгородчину представляют Круглое здание в Головчине и музей-заповедник «Прохоровское поле».Проголосовать за достопримечательность своего региона можно один раз в день. Итоги голосования подведут 24 ноября. Яму на улице Коммунальной водителям приходилось объезжать по встречке, а на железнодорожном переезде полностью разрушилось резиновое и дорожное покрытие. В Белгороде активисты штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта добились повторного ремонта дороги на улице Коммунальной. Там была большая яма, которую водители были вынуждены объезжать по встречке, а на железнодорожном переезде полностью разрушилось резиновое и дорожное покрытие. Ранее администрация уже отвечала на требования ОНФ и ремонтировала дорогу, однако качество ремонта не устроило активистов. — Из городской администрации нам пришёл ответ, что ремонт этого участка выполнен асфальтогранулятом. Однако, выехав на место, мы увидели, что работы, проведённые управлением «Белгорблагоустройство», нельзя назвать качественным ремонтом дороги. Яма заделана как попало, в ней – и песок, и щебень, осталось много выбоин, поверхность дороги неровная. Назвать такое ремонтом просто не поворачивается язык. Мы призываем городские власти не просто отчитываться о ремонте на бумаге, а устранить недоделки и сделать качественный ремонт дороги, — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Родионов.В итоге после повторной жалобы дорогу всё же отремонтировали: яму засыпали и заасфальтировали, а железнодорожный переезд привели в надлежащие состояние. Напомним, что это не первый случай, когда активистам удаётся добиться ремонта дороги. Ранее, благодаря их жалобам местные власти отремонтировали проблемные участки на дорогах по улице Волчанской, Попова и Михайловском шоссе. В народном голосовании премии «Икра» приняли участие более 28 тысяч человек. В воскресенье, 19 июня, в Белгороде состоялась церемония вручения премии «Икра» среди предприятий общественного питания. Премия вручалась по 12 номинациям.В течение четырёх месяцев посетители заведений общепита голосовали на сайте премии за полюбившийся бар, ресторан или кафе. С 11 мая заведения оценивали эксперты премии. Среди них был также главный редактор «Фонаря», который побывал в трёх местах, которые претендовали на победу как лучшие концептуальные заведения Белгорода. Чтобы определить победителей, организаторы суммировали баллы народного голосования и результаты экспертной оценки. По их словам, в народном голосовании приняли участие более 28 тысяч интернет-пользователей.В номинации «Лучшая кондитерская» победителем стала мастерская шоколада Le Chocolatier. Лучшей кофейней признали Coffee Bean, лучшей чайной назвали «Нору», а лучшим кафе города стал London. В номинации «Лучшая пиццерия» победу одержала Forno a Legna. Лучшим концептуальным заведением оказался «ГРИННBeer», а лучшим баром стал «Хмельнофф». Лучшим рестораном итальянском кухни назвали «Белладжио», лучшим рестораном национальной кухни — «Генацвале», среди заведений с японской кухней победителем стал ресторан «Токио». В номинации «Лучший ресторан доставки» победил проект «Хочу пиццу». Лучшим рестораном премиум-класса по итогам премии стала «Новая волна», а «Открытием года» признали кофейню «Комод» на Театральном проезде. Предварительные итоги голосования по выдвижению кандидатов от партии на выборы в Госдуму огласят 23 мая. В воскресенье, 22 мая, в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов от партии «Единая России» на выборы в Госдуму поучаствовали 148 тысяч жителей Белгородской области. Это 11,9 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных в регионе. Люди выбирали из 28 кандидатов, в числе которых — бывший мэр Белгорода Сергей Боженов, начальник управления молодёжной политики Андрей Чесноков, депутат облдумы Валерий Скруг и депутат Государственной думы Андрей Скоч. Итоги голосования обещают огласить 23 мая. В полуфинале россиянин уступил Фазлиддину Гайбназарову. В пятницу, 19 августа, на ринге «Риоцентро» старооскольский спортсмен в полуфинале не смог сдержать натиск боксёра из Узбекистана Фазлиддина Гайбназарова, который в итоге стал победителем.Поединок оба боксёра начали осторожно — никто не хотел рисковать. Зрители ожидали, что коронные боковые удары россиянина на протяжении всего боя должны были принести ему заветную путёвку в решающий бой, однако раздельным решением судей в финал попал представитель Узбекистана. Напомним, что ранее на пути к бронзовой награде Дунайцев оказался сильнее Чинзоринга Баатарсуха из Монголии и китайца Ху Цяньсюня. Ещё одним обладателем бронзовой награды стал староосколец Владимир Никитин, который не вышел на полуфинальный бой из-за травмы. Мобильный офис будет обслуживать клиентов пяти районных центров области. Россельхозбанк запустил мобильный банковский сервис — мини-офис на базе специального транспортного средства. Мобильный офис позволит оказывать финансовые услуги жителям тех районов, где отсутствуют стационарные отделения Россельхозбанка. Пунктами остановок передвижного офиса станут пять районных центров области. По понедельникам мобильный офис будет работать в Борисовке, по вторникам — в Строителе, по средам — в Шебекине, в четверг офис будет приезжать в Валуйки, а в пятницу — в Корочу. Офис оснащён банкоматом и информационно-платёжным терминалом, зоной ожидания клиентов, а также рабочим местом менеджера-консультанта. Здесь можно не просто получить консультацию специалиста, но и подать заявление на выдачу кредита или пластиковой карты. — Мобильный банковский офис позволит нам донести необходимые банковские услуги в те районы, где нет возможности или необходимости организовать стационарный офис продаж. Мы знаем, что очень многие сельские жители отдалённых территорий нуждаются в услугах Россельхозбанка, в частности, владельцы личных подсобных хозяйств. Будем работать над тем, чтобы максимально удовлетворить потребности всех потенциальных клиентов, — отметила заместитель директора филиала Наталья Мартынюк.Партнёрский проект Активисты заявляют, что состояние железнодорожных переездов создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Белгородское отделение Общероссийского народного фронта направило в администрацию Белгорода обращение с указанием на аварийное состояние железнодорожных переездов на улице Коммунальной. Как отметили активисты, на коротком участке дороги находятся сразу два переезда, а резиновое покрытие возле рельсов высоко выступает над уровнем дорожного полотна. В некоторых местах такого покрытия вообще нет, а на его месте образовались глубокие ямы. Кроме этого, между двумя переездами находится перекрёсток с улицей Кооперативной. Всё это затрудняет движение автомобилей. — Прежде всего, необходимо разобраться в ведомственной принадлежности данных переездов, чтобы понимать, кто должен навести здесь порядок. Такое состояние проезжей части не только пагубно влияет на техническое состояние автомобилей, но и создаёт угрозу безопасности дорожного движения, — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников. По данным Белгородстата средняя зарплата в регионе в 2015 году выросла на шесть процентов. Белгородстат обнародовал данные об уровне заработной платы в регионе по итогам 2015 года. По информации статистиков, в 2015 году средняя заработная плата белгородцев выросла по сравнению с 2014 годом на 6,1 процента. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов вошли финансисты со средней зарплатой в 43,7 тысячи рублей, металлурги с зарплатой около 35 тысяч рублей и госслужащие со средней зарплатой в 32,4 тысячи рублей. По данным источников в колонии, белгородец, осуждённый на пожизненный срок за убийство шестерых человек, скончался. Фото vesti.ruВ четверг, 25 февраля, появилась информация о смерти Сергея Помазуна в тюрьме. По данным нашего источника в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где Помазун отбывает наказание, он «умер ещё до Нового года». Редакция «Фонаря» обратилась за разъяснениями в ФСИН России. Сотрудник ведомства в телефонном разговоре с нашим корреспондентом заявила, что информация, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. — Помазун жив-здоров, продолжает отбывать наказание, — заявил наш собеседник. Напомним, в августе 2013 года Белгородский областной суд признал Сергея Помазуна виновным в убийстве шестерых человек и приговорил к пожизненному заключению. В ноябре того же года Верховный суд РФ подтвердил приговор областного суда. Трагедия произошла в апреле 2013 года. Тогда на Народном бульваре в Белгороде Помазун расстрелял шестерых человек, в том числе двух школьниц. Задержать Помазуна удалось спустя сутки. Два заключённых поссорились, и один из них ударил оппонента металлической проволокой. По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, 44-летнему осуждённому, отбывающему наказание в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, предъявят обвинение в убийстве другого заключённого. Ранее мужчине уже выдвинули обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, но потерпевший скончался, поэтому дело переквалифицируют.В начале ноябре в колонии поссорились два мужчины, которые отбывали там срок за кражи. Подозреваемый ударил второго мужчину по голове металлической проволокой, нанеся ему травму головного мозга, от которой потерпевший через несколько дней умер в больнице. По информации следователей, подозреваемого в убийстве скоро переведут и СИЗО и предъявят ему обвинение. Сейчас они продолжают расследование уголовного дела. Массовая инсценировка свадебных церемоний «Скажи „Да!“», по прогнозам организаторов, соберёт до 2 тысяч человек. 8 июля на летней сцене парка Победы пройдёт вторая массовая инсценировка регистрации брака «Скажи