Быть здоровым. Молодая мама Екатерина Семёнова — о «пищевом компромиссе» и интуитивном питании

Екатерина Семёнова развивает проект культура.рф. Почти пять лет назад в семье Кати появился малыш Тимофей, и молодая мама стала ещё щепетильнее относиться к бытовым вопросам. В интервью «Фонарю» Катя рассказала, как достигнуть «пищевого компромисса» в семье.
— Какие блюда ты выбираешь для своей семьи?
— Ребёнок у меня весьма консервативен в еде. Утром он обычно ест кашу, а если я проспала, то шоколадные шарики с молоком. Но это бывает редко, потому что я понимаю, что там сахара много, а он после сахара становится неуправляемым. В сахаре ничего полезного нет, но я его не боюсь. Просто ребёнок становится неуправляемым. Днём его кормят в саду, я кормлю дома ужином.
Я поняла, как кормить ребёнка чем-то полезным — нужно это полезное есть самой. Если я буду есть гадость, а он — полезную еду, то он будет спрашивать: «А почему тебе можно, а мне нет?». Сыну уже 4,5 года, его не придавишь авторитетом, нужно объяснять.
У меня выработалась такая система: дома есть как минимум три блюда на выбор. Супчик, мясо с гарниром для мужа и что-то овощное для меня. В последнее время мясо я ем редко почему-то. Не хочется. Поэтому ем овощи: рагу, рататуй. И ребёнку даю выбор. Для меня было открытием, что он ест овощи, нахваливает рататуй. Правда, вприкуску с макаронами, но сам факт! Он ест, ему нравится, он просит ещё! Я стараюсь, чтобы у нас каждый день было мясо и овощи. Мне нравится, что из трёх блюд ребёнок спокойно выбирает и ест то, что ему нравится. А вот если ему не предложить выбор и спросить «Что ты хочешь?», то он, конечно, попросит бутерброды с колбасой, сосиску, сладкое. Для детей важно иметь выбор — между одним полезным блюдом и другим полезным блюдом.
— Какое мясо предпочитаешь?
— Из мясного мы едим в основном свинину, потому что покупаем целого поросёнка на три семьи — нашу, брата и родителей. Иногда домашнюю курицу покупаем, иногда индейку. Мне нравится индейка тем, что её много. Ты покупаешь одну филешку, а приготовить из неё можешь кучу блюд. Из печени индейки очень вкусные печёночные оладушки. Я не раз слышала, что индейка не поддаётся антибиотикам, которыми пичкают живность для того, чтобы она быстрее росла. Есть папин знакомый, который разводит индеек, и он рассказывал, что индейки практически не болеют. Я считаю, что когда вокруг и так много добавок, красителей, то нужно выбирать продукты, в которых ты уверен.
— А что попадает на стол из неполезной еды?
— Из неполезной еды мы иногда едим сосиски и пельмени. Но это очень редко. Если мне некогда готовить, то мы едим гречневую кашу с молоком, яичницу, макароны по-флотски.
— Тимофей любит сладости? Отказывается от основного блюда, чтобы съесть больше печенья?
— Одно время мы очень боролись со сладким. Я наткнулась в ЖЖ на психолога svetlyachok. Она работает с нарушениями пищевого поведения, рекомендует, как ввести интуитивное питание в свою семью. Интуитивное питание — ты ешь, когда тебе хочется, то, чего требует организм. Захотелось на ужин рыбу, хотя планировала готовить курицу — купи и съешь рыбу. Так вот, главный вопрос, который нужно задать ребёнку, когда он просит какую-то сладость — «Ты голоден?». Сейчас у нас диалог идёт так:
— Мама, дай мне вафельку.
— Ты голоден?
— А что у нас есть покушать?
Я даю выбор, он выбирает нормальную еду, мы едим, а потом уже он получает сладкое.
— Насколько сложно готовить три блюда каждый день?
— Я не готовлю каждый день. Готовить каждый день было бы круто — каждый день есть свежее! — но тогда очень быстро кончусь я. У меня готовится два блюда сразу. Сейчас у меня есть в холодильнике одна порция супа и котлеты с пюрешкой. Вечером я сварю бульон, завтра буду варить суп, как раз доедятся котлеты. В какой-то день у меня есть только одно блюдо, но вечером к нему добавляется новое. Очень хорошо выручает духовка: запихнул всё в рукав, еда готовится, вспоминаешь про блюдо только тогда, когда его нужно доставать. Я не считаю, что готовить сложно. Есть какие-то простенькие рецепты — тот же рататуй: всё порезал на кружочки, сложил в форму, залил соусом, поставил в духовку — всё, он готов. Есть более длительные рецепты — с котлетами приходится повозиться. В среднем я готовлю два раза в неделю. А может, я просто не замечаю.
— Как ты относишься к строгому слежению за своим питанием, подсчёту калорий?
— Как-то мы с ребёнком шли в садик, догнали и обогнали двух школьниц. Одна девочка идёт и рассказывает: «Я съела и печеньку, и йогурт, и чай. Я всегда много ем, потому что диета — для слабаков!». Я с ней в этом плане согласна.
Если не поддаваться зависимости от сахара, если слушать организм — хочется ему рыбы, овощей — то всё нормально.
У меня есть опыт участия в марафоне правильного питания. Там девочка просто рассказывала свой опыт: что она читала, как училась. Я начала просто правильно завтракать и за две недели довольно сильно похудела. Это было ещё в декрете, у меня был лишний вес после родов. И вес ушёл. Я понимаю, что подсчёт калорий, все ограничения («сладкое только до 12!») не дают эффекта. Ты держишься, а потом в мозгу что-то щёлкает: «Я офигенный чувак, я неделю не жрал пирожные, пойду-ка я себя награжу». Сладкое как награда — не самая действенная методика. В какой-то момент весь эффект теряется. Следить за белками, жирами, углеводами нужно, но не переусердствовать. Нужно просто представлять, какие продукты дают какой эффект твоему организму.
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«Быть здоровым» — это специальный проект редакции «Фонаря» и «Дюк-Агро». Его главная задача — рассказать, как сами белгородцы следуют принципам рационального питания, каких правил здорового образа жизни придерживаются и что советуют делать другим.
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Рецепт от Дюка
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