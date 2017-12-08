Российская система качества проверила колбасу 30 торговых марок из 14 российских регионов. Из белгородских производителей специалисты «Роскачества» обнаружили нарушения в производстве докторской колбасы двух брендов — «Горин продукт» и «Губернская мясная кампания». В первой обнаружили ДНК кукурузы и недостоверную маркировку, а во второй — антибиотики. А вот колбаса производства Томаровского мясокомбината вошла в список товаров повышенного качества. «БелПресса» приводит мнение экспертов, которые считают, что в томаровской докторской колбасе достаточно белков и жиров, а также отсутствуют красители и другие примеси.
«Роскачество» обнаружило лишние ингредиенты в колбасах двух белгородских производителей
В список товаров с нарушениями попала колбаса брендов «Горин продукт» и «Губернская мясная компания».
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