$ 59,29
 69,93
฿ 929 к
0 °C
пятница, 8 декабря

«Роскачество» обнаружило лишние ингредиенты в колбасах двух белгородских производителей

В список товаров с нарушениями попала колбаса брендов «Горин продукт» и «Губернская мясная компания».

Российская система качества проверила колбасу 30 торговых марок из 14 российских регионов. Из белгородских производителей специалисты «Роскачества» обнаружили нарушения в производстве докторской колбасы двух брендов — «Горин продукт» и «Губернская мясная кампания». В первой обнаружили ДНК кукурузы и недостоверную маркировку, а во второй — антибиотики. А вот колбаса производства Томаровского мясокомбината вошла в список товаров повышенного качества. «БелПресса» приводит мнение экспертов, которые считают, что в томаровской докторской колбасе достаточно белков и жиров, а также отсутствуют красители и другие примеси.

Трофим Нарожный

Читайте также

#Роскачество #еда
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости