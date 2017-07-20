Десять белгородцев будут бороться за гранты фонда «Навстречу переменам»

Десять белгородцев подали заявки на участие в III Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке Tele2. Цель конкурса — найти уникальные проекты, направленные на улучшение жизни детей в России, и способствовать их развитию.
— В конкурсе 2017 года участвуют проекты, направленные на обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, улучшение досуга детей в селах, адаптацию выпускников детских домов, вовлечение детей в решение экологических вопросов и многие другие, — рассказывают в пресс-службе Tele2.
76 сотрудников компании уже начали знакомиться с присланными проектами. Им нужно будет отобрать те идеи, которые действительно направлены на улучшение жизни детей. На следующем этапе экспертное жюри оценит каждую заявку на соответствие критериям конкурса: острота выявленной проблемы детства в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.
Всего для участия отобрано 423 проекта
из разных регионов страны. Организаторы отметили, что в этом году участники подали наибольшее количество заявок за всю историю конкурса. Восемь лучших
проектов пройдут в полуфинал, из них в финале выберут четыре проекта, которые получат главный приз — гранты размером 1,2 миллиона рублей. Финал
пройдёт 30 ноября 2017 года в Москве. Подробнее о конкурсе можно
почитать здесь.
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