В Белгородской области ​МТС подключила 4G-интернет жителям 11 сёл и городов

С начала 2017 года компания МТС предоставила возможность подключить высокоскоростной 4G-интернет жителям 11 населённых пунктов Белгородской области. Воспользоваться высокоскоростной LTE-связью теперь смогут больше 30 тысяч людей, которые проживают в Грайвороне, посёлке Яковлево, селах Репяховка, Роговатое, Шаталовка, Нежеголь, Головчино, Гостищево, Лапыгино, Бессоновке и Нижних Пенах.
— МТС развивает в Белгородской области сеть LTE с 2014 года. За три года нам удалось обеспечить связью «четвёртого поколения» крупные города области и райцентры, поэтому теперь мы «идём» в малые населённые пункты. Крайне важно, чтобы телеком-сервисы, которыми пользуются горожане, стали доступны и жителям отдаленных сёл и деревень. Доступ к качественному мобильному интернету позволяет не только пользоваться соцсетями и слушать музыку онлайн, но и решать ряд важных повседневных задач: получать государственные услуги, искать работу, записываться на приём к врачу. Услуга действительно востребована среди белгородцев: с начала года LTE-трафик вырос примерно в полтора раза. В связи с этим мы продолжим развивать сеть 4G в регионе, — отмечает директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.
Справка «Фонаря»
В пресс-службе МТС уточняют, что сегодня LTE-связью МТС могут воспользоваться жители более 80 городов и сёл Белгородской области. МТС развивает сеть 4G в регионе в диапазонах 2 600 МГц и на «голосовых частотах» 1 800 МГц. Связь «четвёртого поколения» доступна примерно 70 процентам жителей области. Кроме того, уже в более чем 15 населённых пунктах региона запущена «ускоренная» сеть LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с. Сеть LTE-A работает в Белгороде, Старом Осколе, Валуйках, Шебекино и в других городах и селах региона.
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