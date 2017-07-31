В Белгородской области губернатор оценил работу кибердружинников

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на пресс-конференции в Москве похвалил работу белгородских кибердружинников. Об этом сообщает «МК Черноземье».
— Сознательная молодёжь взялась за реализацию этой идеи. Многие смеются над этим, и это не совсем верно. Киберпатрули были созданы как ответ на возникновение «групп смерти». Несколько случаев самоубийств были и в Белгородской области. Я думаю, кибердружины работают крайне эффективно. А по поводу денег... Они получают гранты. Точно сказать, какие именно, не могу. Но думаю, что не очень глобальные. Сопоставимые, скажем так, с тем, чтобы сохранять жизнь наших детей, — ответил на вопрос главного редактора «МК Черноземье» руководитель региона.
Напомним, что первая белгородская кибердружина появилась в 2015 году в Старом Осколе, а в мае этого года губернатор подписал постановление о регламентировании деятельности таких добровольных объединений по всему региону.
— Массово формировать кибердружины мы начали с начала 2017 года. Те ребята, которые изъявили желание, уже прошли ряд семинаров, которые были организованы в Центре молодёжных инициатив. На семинарах молодых людей учили навыкам качественного выявления негативного контента, им объясняли, на что стоит обращать внимание, а что может быть незначительным проявлением, связанным с подростковым возрастом. Желающие пополнить ряды кибердружинников могут обратиться в органы по делам молодёжи своего муниципального образования, — рассказывал в начале июня журналистам руководитель управления молодёжной политики Белгородской области Андрей Чесноков.