В Новом Осколе создали интерактивную карту достопримечательностей

— Уже планируется новый проект по совершенствованию карты, в ходе реализации которого все объекты будут распределены на отдельные слои, добавятся пункты общественного питания и бытового обслуживания, значительно расширится информация, в том числе с добавлением фото- и видеоматериалов, афиш праздников и мероприятий, — сообщили в районном управлении культуры.
Директор Новооскольской клубной системы Светлана Никулина также пояснила «Фонарю», что проект сделали сотрудники ведомства, не привлекая для этого дополнительных средств.