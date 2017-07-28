Где купить квас и лимонад в Белгородской области? [карта]

На этой недели погода стала по-настоящему летней — столбик термометра поднялся до 35 градусов. Даже несмотря на то, что синоптики предупредили о дождях с грозами, жара в регионе сохраняется.
Мы для вас приготовили интерактивную карту с магазинами и точками продаж, где можно купить квас, лимонад, зелёный чай со вкусом лимона и другие напитки от компании «Старая крепость». Если же вы не можете выбрать, какой именно напиток утолит жажду лучше всего, пройдите наш тест. Он поможет определиться с выбором.
— Производственные возможности предприятия позволяют ему занять достойное место среди крупнейших предприятий области и Центрально-Чернозёмного района, а также войти в число лидеров по производству минеральной воды, безалкогольных напитков, кваса, — сообщает пресс-служба «Старой крепости».
Интерактивная карта
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