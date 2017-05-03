Игры российских клубов в Турции отменили из соображений безопасности. В субботу, 28 ноября, Всероссийская федерация волейбола объявила об отмене всех матчей Лиги чемпионов, которые должны были состояться в Турции.— Мы провели переговоры с Европейской конфедерацией волейбола (ЕКВ). По результатам консультаций с нашими руководящими органами решили, что наши команды не смогут поехать на ближайшие игры. Нет возможности кого-то туда посылать, поскольку безопасность и другие факторы не позволяют этого сделать. Принято решение, что наши команды эти игры пропускают. Каким будет решение ЕКВ, перенести или другим образом компенсировать, — будем ждать, — цитирует ТАСС секретаря ВФВ Александра Яременко. ВК «Белогорье» 1 декабря должен был сыграть с «Аркасом» (Измир). Отметим, что отменены также игры «Зенита», который должен был встретиться с «Халкбанком» (Анкара), и московского «Динамо» с «Зираатом» (Анкара). Напомним, после крушения российского самолёта Су-24 на турецко-сирийской границе МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за угрозы безопасности.
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В Новом Осколе ремонтировать дороги будет освящённая техника

Двое священников освятили машины Новооскольской дорожной службы.

В Новом Осколе священники Роман Голубчиков и Андрей Куц освятили автопарк дорожной техники.

— Иерей Роман Голубчиков рассказал работникам [Новооскольскольской дорожной службы] о том, что в Церкви существует специальный «чин освящения колесницы», то есть, по-современному, транспортного средства. В своём обращении он сказал: «Всё большее место в нашей жизни имеет автомобильная техника, без которой многим становится трудно, а то и вовсе невозможно обходиться. Техника должна быть обязательно освящена, потому что является предметом повышенной опасности, может нанести тяжелейшие увечья или даже привести к гибели не только владельца и водителя автомобиля, но, что ещё страшнее, нанести вред людям», — сообщает сайт Белгородской митрополии.

В митрополии отметили, что теперь ремонтировать дороги в Новооскольском районе будет освящённая техника.

Напомним, что на пасхальной пресс-конференции митрополит Иоанн уже пояснял, почему проводилось освящение компьютерного класса одной из белгородских школ.

— Освятили значит предали божьему благословению. Я считаю, что в этом мире нет того, что нельзя освящать. Если мы отвергаемся, то мы отдаём это на удел дьяволу. Потому что освящение это есть благословение. И мы можем исправить какую-то ситуацию, если вдруг она возникает, — рассказал журналистам митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Андрей Маслов

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#Новый Оскол #Белгородская митрополия #православие
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