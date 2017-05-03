В Новом Осколе ремонтировать дороги будет освящённая техника

В Новом Осколе священники Роман Голубчиков и Андрей Куц освятили автопарк дорожной техники.
— Иерей Роман Голубчиков рассказал работникам [Новооскольскольской дорожной службы] о том, что в Церкви существует специальный «чин освящения колесницы», то есть, по-современному, транспортного средства. В своём обращении он сказал: «Всё большее место в нашей жизни имеет автомобильная техника, без которой многим становится трудно, а то и вовсе невозможно обходиться. Техника должна быть обязательно освящена, потому что является предметом повышенной опасности, может нанести тяжелейшие увечья или даже привести к гибели не только владельца и водителя автомобиля, но, что ещё страшнее, нанести вред людям», — сообщает сайт Белгородской митрополии.
В митрополии отметили, что теперь ремонтировать дороги в Новооскольском районе будет освящённая техника.
Напомним, что на пасхальной пресс-конференции митрополит Иоанн уже пояснял, почему проводилось освящение компьютерного класса одной из белгородских школ.
— Освятили — значит предали божьему благословению. Я считаю, что в этом мире нет того, что нельзя освящать. Если мы отвергаемся, то мы отдаём это на удел дьяволу. Потому что освящение —это есть благословение. И мы можем исправить какую-то ситуацию, если вдруг она возникает, — рассказал журналистам митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.