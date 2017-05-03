В Новом Осколе ремонтировать дороги будет освящённая техника

Игры российских клубов в Турции отменили из соображений безопасности. В субботу, 28 ноября, Всероссийская федерация волейбола объявила об отмене всех матчей Лиги чемпионов, которые должны были состояться в Турции.— Мы провели переговоры с Европейской конфедерацией волейбола (ЕКВ). По результатам консультаций с нашими руководящими органами решили, что наши команды не смогут поехать на ближайшие игры. Нет возможности кого-то туда посылать, поскольку безопасность и другие факторы не позволяют этого сделать. Принято решение, что наши команды эти игры пропускают. Каким будет решение ЕКВ, перенести или другим образом компенсировать, — будем ждать, — цитирует ТАСС секретаря ВФВ Александра Яременко. ВК «Белогорье» 1 декабря должен был сыграть с «Аркасом» (Измир). Отметим, что отменены также игры «Зенита», который должен был встретиться с «Халкбанком» (Анкара), и московского «Динамо» с «Зираатом» (Анкара). Напомним, после крушения российского самолёта Су-24 на турецко-сирийской границе МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за угрозы безопасности.