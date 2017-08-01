В Старом Осколе выступит группа «Голубые береты»

В Старом Осколе 1 и 2 августа будут отмечать день Воздушно-десантных войск. Первого августа в 18:30 на площади Победы выступит ансамбль «Голубые береты», коллектив Министерства обороны РФ в состава ансамбля песни и пляски ВДВ.
В среду, 2 августа, в 10 утра пройдёт митинг ко Дню ВДВ и шествие до площади Победы. В течение дня ветеранские организации Старого Оскола возложат цветы и венки на площади Победы, к памятному знаку воинам, погибшим в локальных военных конфликтах у здания военкомата, к Мемориалу славы у Атаманского леса и на городском кладбище в селе Каплино.