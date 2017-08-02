​В Белгородской области ожидается сильная жара

В Белгороде снова ожидается жара. Синоптики прогнозируют, что в четверг, 3 августа, температура воздуха днём будет 30-35 градусов тепла, ночью — 16-21 градус. Днём возможен кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра ночью будет 3-8 метров в секунду, днём — 5-10 метров в секунду, при грозах порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
МЧС советует в жаркую погоду возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети, а также добавить в аптечку необходимые лекарства. В ведомстве советуют выезжать в длительные поездки либо рано утром, либо вечером, когда жара спадёт.
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области 7 (4722) 39-99-99, — напоминают в ведомстве.