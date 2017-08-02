​В Белгородской области ожидается сильная жара

Ученики средней школы №2 Строителя сделали группу во «ВКонтакте», в которой больше тысячи подписчиков. Школьники из Строителя стали лауреатами всероссийского конкурса «Интернет-СМИ своими руками». Ученики средней школы №2 сделали группу во «ВКонтакте», которая набрала больше тысячи подписчиков. В группе публикуют фотографии с туристических поездок и школьных мероприятий, а также школьные новости. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-46253008_1863", -46253008, 1863, 'wfAr5aPGMOwbThFXLjWoSdQmTw', {width: 512})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Сам конкурс проводился компанией «Ростелеком», Российским движением школьников и детским еженедельником «Классный журнал» в честь Дня российской печати. Лауреатов выбирали в трёх номинациях: «Лучшее школьное интернет-СМИ», «Лучшее школьное интернет-СМИ в социальных сетях» и «Лучшее личное интернет-СМИ». Победители получат призы от огрганизаторов. — Всего на конкурс поступило 160 проектов со всех уголков России, а поскольку работы оказались очень разнообразными, выбирать из них лучшие было очень непросто. <…> Обращали внимание на актуальность и качество представленных материалов, частоту их выхода и оформление. Хороших проектов было настолько много, что номинация «Лучшее школьное интернет-СМИ» (или интернет-СМИ, поддерживаемое школьниками) была разбита на две части — сайты и социальные сети, в итоге, число победителей конкурса увеличилось с 10 до 15, — сообщают в пресс-службе «Ростелекома». Участковых признали виновными в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса. В четверг, 13 августа, Губкинский районный суд вынес приговор двум участковым местного отделения полиции. 39-летнего и 26-летнего сотрудников ведомства признали виновными в получении взяток и превышении должностных полномочий.Один из полицейских с 2011 по 2015 год брал взятки с местных жителей, в том числе и за игнорирование преступлений, связанных с кражами имущества. Его также уличили в применении физической силы к задержанному и нанесении лёгкого вреда здоровью. Его коллега в марте 2015 года трижды избивал людей, доставленных в отдел полиции. Одной из его жертв была женщина. К двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей приговорили одного из участковых. Второй отправится в колонию общего режима на полтора года. Обоих лишили права работать в органах внутренних дел в течение двух лет после освобождения из мест лишения свободы. По версии следствия, мальчик скатился с ледяной насыпи в незакрытый люк. В пятницу, 12 февраля, в следственном управлении СК России по Белгородской области рассказали о возбуждении уголовного дела за причинение смерти осторожности. Началось расследование гибели четырёхлетнего мальчика на территории детского лагеря «Сокол» в Сосновке.По данным следствия, ребёнок скатился со снежной горки и провалился в незакрытый люк. Приехавшие на место происшествия экстренные службы не смогли спасти ребёнка. В пресс-службе следственного управления также сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которой предстоит установить точную причину смерти ребёнка. Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы. В Губкине полицейские задержали женщину, которую подозревают в краже, совершённой в крупном размере.По информации следствия, подозреваемая помогала пенсионерам убираться по дому и периодически приходила к ним. Во время одного из визитов она дождалась, когда пожилой мужчина начнёт смотреть телевизор, украла 500 тысяч рублей и драгоценности, которые принадлежали супруге потерпевшего. Полицейские задержали злоумышленницу в её доме. Она созналась в преступлении. За кражу в крупном размере ей грозит до шести лет тюрьмы. По словам главного внештатного эндокринолога региона, заболеваемость сахарным диабетом не снижается. В четверг, 23 июля, на встрече в областной клинической больнице святителя Иоасафа ведущие эндокринологи Белгорода обсудили проблемы профилактики и лечения сахарного диабета.Сахарный диабет и его последствия занимают третье место по причинам смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Белгородской области диабетом страдают около 47 тысяч человек. — К большому сожалению, количество больных сахарным диабетом не уменьшается, несмотря на все наши старания. В первую очередь, на это влияет генетическая предрасположенность, а второй фактор — образ жизни. Дети слишком много времени проводят за компьютерами, телефонами и планшетами. Неправильное питание, обилие фастфуда. Всё это «усаживает» наших детей, приводит к ожирению, а ожирение является первой ступенью на пути к диабету, — рассказала Елена Казакова, главный внештатный эндокринолог Белгородской области.Елена Казакова отметила, что экономическая ситуация в стране на финансировании здравоохранения в сфере лечения диабета не отразилась. — В нашем регионе выдержана самая современная линейка сахароснижающих препаратов. За это нужно сказать большое спасибо департаменту здравоохранения и администрации нашей области, они нас постоянно поддерживают. К счастью, в области у нас с этим проблем нет. Мужчина зацепился за коряги и не мог выбраться из воды. В субботу, 29 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о происшествии на воде. Вечером 27 августа в центре Ракитного во время рыбалки с берега мужчина оступился и упал в воду. Он зацепился за коряги и не мог самостоятельно выбраться из водоема. Его спасли сотрудники районного отделения МЧС. Рыбака передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу. В стаде компании «Зелёная долина» родился бычок Самсон и ещё три тёлочки. Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса сообщила о том, что в стаде компании «Зелёная долина» родились четыре телёнка, полученных из эмбрионов «выдающихся коров». В компании хотят не только увеличить продуктивность коров, но и довести внешний вид и телосложение животных (так называемый экстерьер — прим. ред.) до совершенства. Для этого даже запустили проект «Идеальная корова». Один из родившихся телят — бычок Самсон. Планируется, что потомство этого быка будет давать на 1,3 тысячи литров молока больше, чем другие коровы. У него высокий генетический потенциал: если средний индекс племенной ценности (TPI) (этот показатель рассчитывают по продуктивности, внешнему виду, телосложению и здоровью животного — прим. ред.) в области не превышает 1 500 баллов, то у Самсона он равен 2 600 баллов. Через год, когда проведут тест на способность Самсона к воспроизводству потомства, станет окончательно известно, смогут ли его из-за родословной занести в сотню лучших мировых производителей. — Бычок родился от сексированного семени. Это большая удача. Как правило, 95-97 процентов животных, рождённых от такого семени, — это тёлочки, а тут — бычок. Кроме того, у него уникальные родители — мисс Америка и бык Бандерос. Такого сочетания генов нет пока ни в России, ни даже в Европе. У матери Самсона продуктивность составляет 9 558 килограммов молока, а его жирность — 4,7 процента, белок — 3,8 процента, а её экстерьер оценивается в 85 баллов из 100 возможных. Геномная оценка быка Бандероса — отца Самсона — с индексом пожизненной прибыли 895 долларов. Этот показатель оценивает чистую прибыль, получаемую в среднем от дочерей быка на протяжении их жизни. Предварительная оценка по молочной продуктивности дочерей выше на 1174 килограмма, чем у сверстниц, — рассказывает начальник отдела по племенной работе ООО «БелПлем» Валентина Елфимова. Ещё три элитных животных — тёлочки, которые будут приносить более 13 тысяч килограммов молока в год. Тёлочек голшинской породы будут осеменять биопродукцией быков-производителей мирового топа. К ним относится единственный в России бык Полис с ярко выраженным молочным типом. Своим наследникам он передаст увеличение белка на полпроцента и повышение надоев на тысячу литров к среднему стаду. В пресс-службе ведомства отмечают, что «Зелёная долина» с 2016 года обновляет собственное поголовье. Там хотят от 43 голландских коров получить новое высокопродуктивное стадо, в котором каждая корова будет приносить от 14 до 17 тысяч килограмм молока в год. Перед судом возбуждено ходатайство о заключении обвиняемых под стражу. По сообщению cледственного управления СК РФ по Белгородской области, трём жителям региона предъявлено обвинение по статье «Изнасилование, совершённое группой лиц с угрозой убийством». По версии следствия, трое молодых людей, одному из которых было 15 лет, в ночь на 27 июля 2015 года познакомились с 18-летней девушкой. Они предложили подвезти её домой, но увезли в лес, где избили и угрожали убить. Затем, пока 15-летний парень удерживал девушку, двое обвиняемых её насиловали. Следственным отделом по городу Старому Осколу перед судом возбуждено ходатайство о заключении молодых людей под стражу. Выясняются обстоятельства совершённого преступления. FONAR.TV Cтатьи, новости, колонки, комментарии о событиях Белгородской области Глава региона высказал свои пожелания законодателям на последнем заседании облдумы пятого созыва. В четверг, 11 июня, состоялось последнее заседание областной думы пятого созыва. Депутаты подвели итоги своей работы за пять лет. Выборы в облдуму шестого созыва состоятся 13 сентября 2015 года.— Всего за время работы созыва, без учёта последней сессии, принято 359 региональных законов. Почти половина из них регулировали экономическую сферу. Впервые бюджет области стал рассматриваться с учётом трёхлетней перспективы, а в основу его формирования был положен программно-целевой принцип. Работа областной Думы была направлена на разработку системы налогообложения, стимулирующей приток инвестиций, формирование новых источников налоговых поступлений, — рассказал председатель областной Думы Василий Потрясаев.Губернатор Евгений Савченко, прослушав доклад Василия Потрясаева, охарактеризовал его как «яркий и содержательный» и высказал пожелания депутатам для дальнейшей работы.— Считаю, что наш депутатский корпус в целом по Белгородской области и, в первую очередь, депутаты обл