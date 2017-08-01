​В Белгородской области два кандидата не будут участвовать в выборах губернатора

В октябре 2014 года белгородская благотворительная организация «Социальное благополучие» выиграла президентский грант в 2,5 миллиона рублей. Местное благотворительное сообщество вообще очень компактное, многие волонтёры знакомы друг с другом, но найти информацию о «Социальном благополучии» оказалось не так-то просто. «Фонарь» попытался выяснить, чем занимается эта организация, а также взял у специалистов несколько советов, как выиграть президентский грант и грамотно им распорядиться. Полное название организации — АНО содействия развитию благополучия институтов семьи «Социальное Благополучие». Проведя полдня в увлекательном интернет-сёрфинге, я обнаружила ровным счётом ничего. Ни единого упоминания в СМИ, кроме сообщения о выигрыше, никаких ссылок на сайт или сообщества в соцсетях. Не слышали об организации ни в департаменте соцзащиты, ни коллеги по благотворительному цеху. Единственной зацепкой оказался регистрационный адрес, который удалось добыть в налоговой службе: проспект Славы, 20. Ухватившись за эту ниточку, мы с фотографом решили стать незваными гостями, явившись утром по указанному адресу. Покружив вокруг дома и не найдя никаких опознавательных знаков, наудачу заглянули в компанию по доставке грузов. Нам повезло, и сотрудница помогла связаться с Алексеем Свистовым, исполнительным директором благотворительного общества. В офисе на соседней улице, несмотря на внезапный визит, нас сразу же приняли. — Наша организация создана в 2013 году энтузиастами, небезразличными к текущей социальной обстановке, — дружелюбно начался разговор с Алексеем. — Цель — развитие институтов семьи, материнства, детства, помощь детям-инвалидам, сиротам. Ещё до регистрации мы помогали Красному Кресту, Дому ребёнка, ветеранам войны как волонтёры. Затем открыли московское подразделение и решили участвовать в конкурсе президентских грантов с проектом «Твори добро». Его цель — социальная реабилитация детей с инвалидностью: разработка программ по улучшению качества жизни инвалидов, организация семинаров и мероприятий, патронажная помощь на дому. Проект был признан, и мы выиграли грант. — Вы существуете только на эти средства? — Нет, ещё есть частные пожертвования членов организации и волонтёров — сейчас их 127 человек. — Но почему вы не распространяется информацию о своих проектах? — Мы сами к СМИ не обращались, но знаем по опыту наших соратников, что за освещение подобных мероприятий просят заплатить. В Москве к прессе вообще не подойти — «жёлтые» издания искажают информацию, а затем требуют денег за то, чтобы её не публиковать. Группы в соцсетях не работают — их только дети смотрят, нужно делать свой сайт, а в рамках гранта не предусмотрены средства на это. Я попросила показать устав организации и содержание запланированных проектов, и вдруг равновесие нарушилось. Алексей начал упрекать нас в том, что мы хотим увидеть проект, чтобы скопировать его и использовать самим. Попытка парировать обвинение шуткой в тон была не засчитана и обернулась едва ли не скандалом. Акценты сместились на шумные эмоции, и вернуть разговор в сколько-нибудь конструктивное русло уже не удалось. Под громкие возмущения нашим нездоровым интересом к проекту и непозволительной иронией в разговоре о столь серьёзных вещах, мы были вынуждены покинуть офис Алексея. Без устава, без фотографий, но с неожиданно настойчивым предложением вступать в члены организации. Встречи, семинары, турниры и выставки — за 2,5 миллиона рублейКакую помощь «Социальное благополучие» оказало инвалидам на 2,5 миллиона рублей? По словам Алексея Свистова, в рамках проекта «Твори добро!» реализованы следующие проекты: две встречи детей с призёрами паралимпиады, два семинара, десять встреч с психологами, направленных на социальную реабилитацию и конкурс-выставка детского творчества. Это в Москве, а в Белгороде была одна акция: шахматный турнир в областном шахматном клубе. Информацию о московских мероприятиях найти не удалось, так как они нигде не освещались, но белгородская встреча 29 сентября прошла удачно. — В турнире участвовал 21 школьник, большинство — воспитанники нашей школы. Дети получили очень хорошие призы, сейчас, правда, не вспомню какие — у нас много и других мероприятий, и остались очень довольны, — рассказал Николай Осьмаков, учитель физкультуры, который организует внеклассные спортивные мероприятия в школе-интернате № 23. Фото пресс-службы БРОО «Новое поколение» «Бал победителей» среди бывших онкобольных — за 20 тысяч рублейУ крупных благотворительных организаций есть большой опыт организации подобных мероприятий с минимальными затратами, силами добровольцев. — Организуя акции по сбору средств, мастер-классы, праздничные мероприятия и другие события, мы стараемся не тратить деньги там, где можно сэкономить, — рассказывает Евгения Кондратюк, руководитель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака». — Возьмём, к примеру, довольно крупный «Бал победителей»: праздник для детей, которые смогли справиться с болезнью. Двухдневное мероприятие с обедом и развлечениями в кафе, поездкой в Воронеж с посещением океанариума, обошлось нам примерно в 20 тысяч рублей. Практически все организации, к которым мы обратились, легко откликнулись и абсолютно бесплатно предоставили продукты, площадку и обед, праздничную программу, билеты, проживание в гостинице, мы оплатили только транспортные расходы. В «Святом Белогорье против детского рака» 40 волонтёров. С их помощью сотрудники отремонтировали и обустроили Центр психологической реабилитации для детей и их родителей с игровой зоной, бесплатной помощью клинических психологов, логопедов, репетиторов и педагогов. Этот масштабный долгосрочный проект обошёлся почти в миллион рублей. Как жить-выживать НКО?Молодой организации просить о помощи непросто, так как её никто не знает. Репутация создаётся кропотливо, обязательно через открытость и доступность: фотографии, которые хранятся не только на телефоне директора, публикации, отчёты о мероприятиях и потраченных средствах, в конце концов. По закону «О некоммерческих организациях», благотворительные организации обязаны рассказывать о своей деятельности. Если нет сайта — на портале Минюста. Кстати, этот единственный отчёт упрощённой формы сообщил о том, что основной вид деятельности АНО «Социальное благополучие» за 2014 год — предоставление различных видов услуг. Информация о тратах тоже крайне скудная: материальные расходы — 950 тысяч рублей, прочие расходы — 8 тысяч рублей. Отчёта о проекте «Твори добро» пока нет, он закончился 30 сентября. В этом этапе конкурса участвовали и другие белгородские НКО, но не все получили гранты. Старооскольский кризисный центр для женщин, который помог более 1,5 тысячи семей с детьми, не убедил в важности открытия комнаты временного пребывания для детей-инвалидов. Красный Крест отложил создание выездного пункта горячего питания, обследования и оказания доврачебной помощи людям из групп риска по ВИЧ-инфекциям, заболеваниям, передающимся половым путём и туберкулёзу. Всероссийское общество слепых ищет другие средства для продолжения проекта обучения незрячих и слабовидящих людей навыкам GPS-навигации. А вот несколько проектов, буквально наугад взятых из списка победителей конкурса:— Сретенская семинария с проектом «Рюриковичи: Наследие князя Владимира» (популяризирует историю Древней Руси среди молодёжи — прим. ред.) получила более 9,5 миллионов рублей.— АНО Центр «Аналитик» получил возможность cоздать сайт, повышающий компетенции гражданских активистов. Сумма гранта — более 6 миллионов рублей.— Фонд «Наследие» получил более 4,5 миллиона рублей на исследование в Греции событий 1917–1921 годов, связанных с эвакуацией частей Русской армии. Фото пресс-службы БРОО «Новое поколение» Как НКО победить в конкурсе грантов?Члены фондов, которые работают в большей степени на средства различных грантов и пожертвований, среди недостатков грантовой системы называют непрозрачность процедуры выбора победителей. Григорий Свердлин, директор крупнейшей в России организации помощи бездомным «Ночлежка», рассказал об опыте получения грантов. 60 процентов бюджета этой организации составляют фондовые средства. — На мой взгляд, основная проблема грантовой системы в России — непрозрачность конкурсных процедур. Зачастую совершенно непонятно, кто, как и, главное, на основе каких критериев выбирает победителей. «„Ночлежка“ дважды подавала заявки на президентский конкурс и ни разу не оказывалась в числе победителей. И никаких подробностей, почему это случилось, нам получить не удалось. В этом году мы решили уже не тратить время и силы на написание заявок. Если говорить о положительном опыте работы с российскими фондами, то прозрачную и понятную процедуру распределения грантов удалось наладить, например, Минэкономразвитию. Альтернативой участия в конкурсах может быть привлечение частных пожертвований и поддержки бизнеса. Здесь критерии понятнее: если люди видят реальную работу благотворительной организации, доверяют ей, то они поддержат её работу. Кто-то — своим временем, став волонтёром, а кто-то — деньгами». Организациям и гражданам, которые претендуют на получение грантов, особенно из средств бюджетов, стоит иметь ввиду большой объём отчётов, которые нужно сдать после получения денег. — Если речь идёт о деньгах из федерального или регионального бюджетов, организации часто сталкиваются с трудностями, характерными для многих государственных структур, — рассказывает Иветта Сергеева, специалист по работе с фондами. — Например, необходимость собрать большое количество бумажек (справок, выписок и прочее) за короткий срок при подаче заявки, зачастую — очень сложная и объёмная отчётность, ограничения по типам расходов и типам мероприятий в смете проекта. Иногда бывают очень странные ситуации: нашу заявку в петербургский Комитет по молодёжной политике отклонили потому, что она была неправильно прошита нитками. Но формально они были правы, так как в положении о конкурсе был подробно описан процесс прошивки документов. Помимо денег из государственного бюджета, стоит обратить внимание на фонды, распределяющие частные пожертвования российских граждан и юрлиц. Наиболее известные из них — «Нужна помощь», «Предание». Иногда заявки от НКО принимают фонды при бизнесе. Как и в любом конкурсном соревновании, чем больше усилий на подг