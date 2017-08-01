​В Белгородской области два кандидата не будут участвовать в выборах губернатора

В Белгородской области два кандидата на пост губернатора не прошли стадию выдвижения и не будут участвовать в выборах. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Речь идёт о представителях партий «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия».
— Из шести кандидатов, выдвигавшихся от политических партий, двое выбыли из борьбы на стадии выдвижения. Это Юрий Осетров, выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия», который отозвал документы, и Андрей Маликов, представлявший партию «Гражданская платформа». Его кандидатура была заявлена, но до истечения положенного срока он не представил все необходимые документы, — цитирует «Интерфакс» членаБелгородского облизбиркома Владимира Трояна.
В «Справедливой России» журналисту «Фонаря» пока не стали комментировать решение своего кандидата. А депутат «Гражданской платформы» Андрей Маликов рассказал, что сначала депутаты его поддержали, но потом отказались от своих обещаний.
— Перед тем, как выдвигаться, мы устно заручились поддержкой депутатов. Но потом, естественно, многие отказались от своих обещаний. Поэтому я не смог пройти муниципальный фильтр. В дальнейшем я буду готовиться к выборам в горсовет Белгорода. Задача минимум — провести трёх депутатов. А если на этот год, то поддерживать наших кандидатов в горсовет Старого Оскола. Вот где интрига интриг! 25 депутатов, и мы проведём одного-двух! — рассказал «Фонарю» Андрей Маликов.
Напомним, что в России до 2012 года губернаторов восемь лет назначал президент. По новой системе в стране снова вернули прямые выборы глав субъектов, но для кандидатов ввели муниципальный фильтр — в свою поддержку им надо собрать подписи местных депутатов и глав районов. В Белгородской области для прохождения фильтра кандидату нужно собрать около 150 подписей. При этом сам он может выдвигаться только от политической партии.
По информации «БелПрессы», секретарь Белгородского регионального отделения >партии «Единая Россия» Наталия Полуянова просила депутатов всех уровней помочь другим кандидатам пройти фильтр.
— Это соответствует нашим главным принципам: открытости, конкуренции и легитимности. Мы должны дать возможность донести свою программу и другим кандидатам. А главное решение примет избиратель, — говорила Наталия Полуянова.
Подробнее прочитать о тех, кто изначально подал документы для участия в выборах губернатора Белгородской области (до предоставления документов с подписями депутатов и глав районов — прим.ред.), можно в нашем материале. На 18 часов 31 июля — крайний срок приёма документов — документы с подписями в поддержку предоставили четверо кандидатов: действующий губернатор Евгений Савченко, который выдвинут партией «Единая Россия», 44-летний глава старооскольского отделения партии КПРФ Станислав Панов, координатор регионального отделения ЛДПР Константин Климашевский и председатель регионального отделения партии ветеранов России Эдуард Чаусов. Теперь облизбирком в течение десяти дней проверит соответствие подписей в поддержку и утвердит кандидатов на пост губернатора Белгородской области.
Также напомним, что в Единый день голосования пройдут довыборы в областную думу по Белгородскому городскому избирательному округу №5. Это место стало вакантным после ухода из областной думы Валерия Скруга, которого осенью 2016 года избрали депутатом Государственной Думы. За место в облдуме будут бороться единоросс Иван Конев, Руслан Лапшин, выдвинутый ЛДПР, Ярослав Сидоров от КПРФ и самовыдвиженец Сергей Сидоров. Ещё один претендент — Василий Тимошков от партии «Великое Отечество» взял самоотвод.
Также в Единый день голосования в регионе пройдут выборы депутатов в местные советы Губкинского и Старооскольского городских округов. В Губкинском городском округе зарегистрировалось 58 кандидатов по единому избирательному округу и 82 — по одномандатным округам от четырёх политических партий, в том числе 25 самовыдвиженцев. В Старооскольском городском округе по единому избирательному округу желание участвовать в выборах высказали 59 кандидатов, по одномандатным округам — 80 кандидатов от шести партий, в том числе 25 самовыдвиженцев.