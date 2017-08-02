Губернатор Белгородской области попросит РЖД создать маршрут по трём полям ратной славы России

В пятницу, 28 июля, на встрече с журналистами федеральных СМИ в Москве Евгений Савченко рассказал о желании создать туристический маршрут по трём полям воинской славы России. По словам губернатора, он уже готовит письмо в РЖД с просьбой о создании такого маршрута через Куликовское, Бородинское и Прохоровское поля.
— Почему у нас есть только Золотое кольцо России? Давайте придумаем своё Серебряное кольцо, Бронзовое кольцо, Чернозёмное кольцо! Давайте сформируем туристические маршруты по трём ратным полям России — Куликову, Бородинскому и Прохоровскому. Давайте субсидировать проезд школьникам по железной дороге, чтобы наши дети лучше узнавали свою страну и её историю, чтобы формировали представления о подвиге великих предков! Мы готовы ежедневно принимать на Прохоровском поле железнодорожные эшелоны с детьми, — цитирует «БелПресса» губернатора.
Также Евгений Савченко рассказал о малоэтажном строительстве в области. По словам главы региона, на сегодняшний день 85 процентов белгородцев хотят жить в собственном доме.
— Это ведь ещё и забота о демографии: в небольшой квартире многоэтажки, как в клетке зоопарка, не очень-то размножаются, другое дело — свой дом, — заявил Савченко.
Кроме того, губернатор положительно отозвался о создании кибердружин в Белгородской области, а также посетовал на разрыв отношений с приграничными областями Украины.
— То, что происходит между Россией и Украиной, — это трагедия. К моему прискорбию, все межрегиональные связи, наработанные нами за многие годы с Харьковской, Сумской и Луганской областями, не просто обнулились, а ушли в минус... Будем ждать лучших времён. Уверен, они обязательно наступят, — сказал журналистам белгородский губернатор.