Губернатор Белгородской области предложил редакторам районных газет выпускать интернет-издания

Евгений Савченко предложил редакторам районных и городских газет расширять аудиторию изданий с помощью интернет-версий. По информации ТРК «Мир Белогорья», тираж районных изданий с 2014 года сократился на 15 процентов из-за того, что люди чаще стали читать новости в интернете. Губернатор считает, что в интернете издания ждёт неограниченное количество пользователей, которое позволит газетам заново привлечь рекламодателей.
— Допустим у вас будет 15 тысяч подписчиков и ещё 40 тысяч, а может быть и 100, а может быть и 200 тысяч пользователей за пределами. И мы должны встроить систему материального поощрения от числа пользователей, а не подписчиков. Если у вас появятся эти пользователи — к вам заново придёт рекламодатель, — сказал Евгений Савченко.
Глава региона заявил, что областное правительство готово помочь изданиям и провести курсы повышения квалификации для редакторского коллектива, обновить технику, а также создать интернет-версии изданий. По мнению губернатора, редакции, в свою очередь, должны адаптировать тексты для интернет-аудитории, а не просто перепечатывать публикации из газет и наполнять сайт не только районными, но и региональными и федеральными новостями.