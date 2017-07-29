Губернатор Белгородской области предложил редакторам районных газет выпускать интернет-издания

Филипп Воронин и Тимур Бабъяк пошутили про Белгород и Курск, нашли в зале «сына губернатора», спели хит «Вили-вили-ва» и признались, по какому случаю пришли выступать к БГИИК вечером. Корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев поговорил с ДАЛСами о «самом непредвыборном ролике», узнал, почему они призывают голосовать за конкретного кандидата на выборах в облдуму и что думают о реакции фанатов на это.Пока фанаты «Детективного агентства „Лунный свет“» из разных городов спят и видят, как к ним приедут ДАЛСы, Тимур Бабъяк и Филипп Воронин гастролируют по микрорайонам Белгорода. Выступление у Института искусств и культуры вечером 8 сентября стало самым масштабным из серии концертов — до этого команда пела про конфетный вкус губ перед школами и округами города, не забывая иронизировать над своими концертами «после казачьего хора» в соцсетях. Не секрет, что своеобразные гастроли «Детективного агентства» по городу — это проявление взаимности спонсору ДАЛСов. Однако после выхода видеоролика, в котором Тимур и Филипп прямо агитировали за своего кандидата, соцсети буквально взорвались.ДАЛСов обвинили в «продажности», пообещали, что от них «отвернутся фанаты», а некоторые посчитали, что команда роликом «подложила свинью» своему покровителю — якобы видео сделано нарочито плохо, а в песне парни откровенно издеваются над ним.Упустить возможность прояснить ситуацию я не мог.— Нормальные отношения, мне кажется. Человек помог (нам — прим. ред.) не один раз, а раз пятьсот. С самой межрегиональной лиги в Нижнем Новгороде, если кто-то знает, что такая существует, — объяснил Филипп перед выступлением у БГИИК.Дальше я спросил про ролик.— Было бы странно, если бы мы стояли на фоне города и говорили: «Уважаемые белгородцы…». Был вариант и такого ролика, но нам показалось, что это было бы странно. Он был бы неорганичным, поэтому сделали такой. Никакую свинью мы не подкладывали.На вопрос про фанатов и их реакцию подбежал Тимур, ненадолго освободившийся от селфи и автографов.— Это нормальная реакция. Любой человек вправе решать, что ему нравится, а что нет. Мы поддерживаем тех людей, которые нам импонируют. Мы не поддерживаем какую-то партию — мы за конкретных людей. Мы долгое время с ним общаемся, и, помимо спонсорских отношений и взаимопомощи, он просто нормальный мужик. Поэтому нам нестыдно и нестрёмно, нас не волнуют последствия, связанные с этими роликами, — признался Тимур.«Каждый себе может придумать (что-то — прим. ред.), за всеми не угонишься. Мне вообще кажется, что если команда смешно выступила на сцене, то нравится команда, а если не смешно — не нравится, — добавил Филипп. — Некоторые пишут: вот ты за ЦСКА болеешь, мы перестанем за тебя болеть».Перед сценой всё было готово к началу концерта. Несколько рядов синих пластиковых стульев были заняты, а люди всё подходили. Их встречали яркими брошюрами с изображением ДАЛСов и призывом голосовать за конкретного кандидата.— Возьмите! — протягивала листовку девушка.— Мы уже проголосовали! — иронично отвечал ей мужчина.— Возьми-и-ите! — не сдавалась девушка.Тираж брошюр и поставленные перед волонтёром задачи явно не коррелировали друг с другом.На сцену после пары номеров самодеятельности от БГИИК поднялись герои вечера.«Всем приветульки большие! Мы не так часто видимся с таким большим количеством белгородцев сразу», — начал Тимур и обратил внимание на ребёнка в первом ряду.— Как дела у тебя? — спросил Бабъяк.— Нормально… — смутившись, ответил ребёнок.— Нормально?! Значит, попытаемся улучшить дела этого маленького карапуза! — задал темп выступлению Тимур.В конце выступления ДАЛСы сравнят мальчика с сыном губернатора и узнают, что тому семь лет.На сцене показывали миниатюры про уборщицу кинотеатра и говорящего крота. Пришла очередь первой шутки о Белгороде: «Старая белгородская мудрость: цирк уехал — стоянка перед „Русичем“ освободилась».Ещё лучше зашла следующая: «Белгород — красивый, чистый и ухоженный город. И чтобы люди это лучше понимали, рядом построили Курск».Фото пресс-службы БГИИК Некоторые белгородцы уже ведут учёт личных расходов с помощью мобильных приложений и «домашней бухгалтерии», записывая, сколько они потратили на колбасу, транспорт или поход к парикмахеру. Эксперты МТС/Медиа на примере функционала абонентов МТС подготовили для белгородцев, которые привыкли экономить, несколько простых советов о том, как контролировать расходы на мобильную связь, используя детализацию счёта. Зачем нужна детализация счёта? Эта услуга бывает особенно важна, когда со счёта начинают списываться деньги, а вы не понимаете, почему это происходит (возможно, вам подключили платные сервисы или ваш ребёнок скачал платную игру). Детализация счёта — документ, в котором подробно указаны расходы по счёту вашего мобильного телефона. В нём отражены услуги, которыми вы пользовались, их стоимость, информация о вызовах, также включая их продолжительность и стоимость. Здесь можно ещё узнать, сколько SMS и MMS вы отправили и сколько потратили трафика мобильного интернета. Но в детализации не указаны начисления абонентской платы, разовые и периодические услуги. У абонентов МТС есть ещё одна возможность узнать больше о своих расходах на связь, если они обратятся к ежемесячному счёту. В нём отражены все поступления и расходы человека в течение месяца. Его можно бесплатно заказать в «Личном кабинете» в разделе «Счёт» за любой месяц в течение последнего полугодия. Итог можно посмотреть сразу же здесь или получить его на свою электронную почту. В отчёте будут и потраченные деньги за этот период, и общая информация по звонкам, SMS и мобильному интернету. Если будут какие-либо вопросы, можно сразу же получить детализированную информацию по любому смутившему пункту (на сайте есть понятные подсказки, которые помогут это сделать). Как я могу получить детализацию? Получить детализацию в электронном виде можно двумя бесплатными способами: через «Личный кабинет» абонента на вкладке «Управление номером» или с помощью мобильного приложения «Мой МТС» (в этом случае нужно выбрать пункт «Счёт» главного меню). Как мне разобраться в детализации счёта? Если вы часто пользуетесь телефоном, скорее всего, ваша детализация займёт много страниц, на которых будут указаны все ваши звонки, SMS и выходы в интернет. После просмотра этого документа вопросов «Сколько?», как правило, не остаётся. Если же вы впервые будете заказывать детализацию, запомните один момент: в детализации входящие вызовы или SMS маркируются с помощью специальных символов перед номером, с которого вам позвонили: <--+7XXX XXX XXX. Этим они отличаются от исходящих вызовов и SMS. Что делать, если мне нужна срочная информация о расходах за месяц? В экстренных случаях вам поможет «Детализированный отчёт по балансу». В документе одновременно представлена информация из ежемесячного счёта и детализации, но за текущий месяц, а не за прошедшие полгода. Документ можно заказать на электронную почту через приложение «Мой МТС», а в «Личном кабинете» его нужно искать по следующему пути: Счёт → Контроль расходов →Расходы за текущий месяц. Что ещё мне может пригодиться? Запомните ещё два момента. Во-первых, ваши действия в роуминге ни в одном из имеющихся документов в режиме «здесь и сейчас» посмотреть не получится — информация от роуминговых партнёров-операторов, как правило, приходит с небольшой задержкой. Поэтому рекомендуем заказывать отчёт через 2–3 дня после возвращения из заграничной поездки. Во-вторых, все перечисленные документы можно заказать в салоне МТС, но там за эту услугу придётся заплатить Напоминаем, что ещё больше лайфхаков и полезных подборок можно найти на сайте МТС/Медиа!Партнёрский материал Спецпроект «Живущие в сети» продлится до 5 июля. В Белгороде 21 июня альтернативный оператор мобильной связи Тele2 вместе с радио «Радио» запустили специальный проект «Живущие в сети» на частоте 88.3 FM в прямом эфире утреннего шоу с 09:00 до 10:00. Он продлится до 5 июля. Проект представляет собой интерактивную викторину, в которой каждый желающий может узнать, насколько он привязан к интернету. Для участия нужно во время передачи после специального сигнала позвонить в эфир и пройти тест. Ведущий задаст позвонившему несколько вопросов. Например, поинтересуется, сколько вкладок у вас открыто в браузере, где вы решите купить билет на концерт любимого исполнителя, и что сделаете, если заблудились в другом городе. После викторины Tele2 подарит участникам фирменные сувениры. Фото пресс-службы Tele2 — Интернет давно стал важной частью нашей жизни. Я завишу от него на 100 процентов. И без стеснения признаю это, потому что мобильный интернет позволяет мне делать и успевать больше. Моё утро начинается с чтения новостей в смартфоне, а заканчивается просмотром погоды на следующий день. На онлайн-жизнь мне вполне хватает 6 гигабайт интернета, включённых в абонентскую плату тарифа «Мой онлайн». Бесплатный трафик в соцсетях и мессенджерах сохраняет гигабайты, которые в случае неиспользования переносятся на следующий месяц, — поделился коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов. На правах рекламы Для объективного расследования полицейские разыскивают очевидцев, которые видели как в районе остановки «5 августа» рейсовый автобус ПАЗ сбил женщину на пешеходном переходе. Управление ГИБДД по Белгородской области ищет свидетелей ДТП, которое произошло 25 августа на остановке «5 августа». Напомним, что тогда рейсовый автобус ПАЗ проехал на красный свет и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?129"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1364612", -7265151, 1364612, 'nOi588U7sLiZ6b-U49QAkKDw-k4', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Для объективного расследования происшествия, Госавтоинспекция Белгорода просит всех, кто стал очевидцем ДТП, а также пассажиров автобуса, позвонить по телефону 32-64-38, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.В результате происшествия пострадавшая получила открытый перелом голени, её госпитализировали в горбольницу №1. На водителя сос