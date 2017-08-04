​​В Белгороде на День города обещают сильную жару

В Белгородской области синоптики прогнозируют сильную жару. В субботу, 5 августа, температура
воздуха днём будет 35
градусов, ночью — 16-21 градус. Днём в некоторых районы возможны кратковременные дожди и грозы.
Скорость ветра ночью будет достигать 3-8 метров в
секунду, днём — 5-10 метров в секунду,
при грозах — 12-17 метров в секунду.
МЧС просит жителей воздержаться от разведения костров в лесах и не оставлять бутылки потому, что они могут сработать как линза и поджечь сухую траву.
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области +7 (4722) 39-99-99, — напоминают в ведомстве.