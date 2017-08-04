​​В Белгороде на День города обещают сильную жару

Белгородцы увидели, как работает российская Госдума, и поговорили с депутатами о спорте и патриотизме. Руководство межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда» в Москве встретилось с депутатами Государственной думы Федерального собрания РФ и представителями профсоюза аппарата Госдумы. Они обсудили возможное сотрудничество, перспективные направления деятельности профсоюза и развития греко-римской борьбы в Белгородской области, а также поговорили о патриотическом воспитании молодёжи. Кроме того, «Правда» организовала для воспитанников секции греко-римской борьбы белгородской Детско-юношеской спортивной школы № 2 встречу с депутатом, Героем России, трёхкратным Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе Александром Карелиным. Прославленный спортсмен ответил на вопросы белгородских борцов, сфотографировался с ними и вручил сувениры, а 17-летнему Тиграну Аванесяну, который в день встречи отмечал день рождения, Александр Александрович подарил книгу Евгения Котенко «Поддубный — Чемпион Чемпионов» с личным автографом. После встречи белгородцы смогли посмотреть, как работает Госдума РФ, и познакомиться с представителями и лидерами политических фракций, комитетов и комиссий. Особенно отметили «правдивцы» вежливое приглашение посетить столовую, где обычно обедают депутаты. В завершение мероприятия председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев подарил Александру Карелину книгу о боевых сражениях на Белгородчине «Курская дуга», а Александр Александрович, в свою очередь, вручил профсоюзу «Правда» книгу Евгения Котенко «Поддубный — Чемпион Чемпионов». От профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации аппарата Государственной Думы Сергею Ивановичу подарили сувенирные часы. Профсоюз «Правда» выражает огромную благодарность руководству Государственной Думы и лично Александру Карелину за тёплый приём и оказанное внимание. На правах рекламы В Роскомнадзоре создали единый реестр сайтов с запрещённой информацией, за распространение которой предполагается уголовная или административная ответственность. Интернет-провайдеры должны блокировать страницы с информацией о наркотиках, их составе и способах распространения, самоубийствах и призывах к суициду, сайты с азартными играми и лотереями, а также ресурсы с детской порнографией. Объясняем, куда жаловаться пользователям, если они найдут такую информацию. Я нашёл сайт, где продают наркотики. Что мне делать?— Конечно, лучше сразу сообщить об этом компетентным органам. Для этого нужно зайти на сайт Роскомнадзора, найти внизу страницы раздел «Ссылки», а там — специальную форму — «Единый реестр запрещённой информации». Скриншот сайта rkn.gov.ruДалее нужно нажать на кнопку «Приём сообщений» и ввести известную информацию в раздел «Подать сообщения о ресурсе, содержащем запрещённую информацию». Все поля со «звёздочкой» нужно заполнить. Скриншот сайта rkn.gov.ruЗдесь же можно прикрепить скриншот страницы сайта, где вы нашли запрещённую к распространению информацию. Это ускорит процесс рассмотрения вашей заявки. Скриншот сайта rkn.gov.ruА как мне узнать, что мою заявку рассмотрели? — Для этого нужно указать свою электронную почту. Сотрудники Роскомнадзора обещают туда прислать ответ в течение нескольких дней. Перед отправкой заявки проверьте, правильно ли вы ввели код с картинки. Если всё верно, то появится окошко с благодарностью. Скриншот сайта rkn.gov.ruЧто грозит тем, кто разместил в интернете запрещённую информацию? — Решением этого вопроса занимаются правоохранительные органы. Сейчас за распространение в интернете запрещённой информации нарушителей ждёт уголовная или административная ответственность. За пропаганду или незаконную рекламу наркотических и психотропных веществ физические лица ждёт штраф до 5 тысяч рублей, а юридические лица — до 1 миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей граждане заплатят штраф до 100 тысяч рублей, а предприятия — от 1 миллиона рублей, либо даже им придётся приостановить деятельность на срок до 90 суток. Доведение человека до самоубийства наказывается лишением свободы сроком до 8 лет. Генеральный директор ГК «Агро-Белогорье» отчитался о своих доходах и имуществе за 2014 год. На сайте белгородской облдумы появилась информация об имуществе и доходах депутата регионального заксобрания, генерального директора ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Парламентарий предоставил данные, согласно которым его доход в 2014 году составил 878 821 486,79 рублей. Владимир Зотов также владеет земельным участком площадью 6 736 квадратных метров, квартирой площадью 112,10 квадратных метров и жилым домом площадью 826,10 квадратный метр. Личного автомобиля у Владимира Зотова нет. Супруга гендиректора «Агро-Белогорье» в 2014 году заработала 402 602,85 рублей. Она также владеет автомобилем Mercedes-Benz E 350 и двумя квартирами площадью 194,56 и 108,80 квадратных метров.В 2013 году задекларированный годовой доход Владимира Зотова составлял 122 809 433,61 рублей. В прошлом году депутат владел автомобилем Mersedes-Benz S 500. В конце апреля большинство депутатов облдумы отчитались о своих доходах за прошлый год. Владимир Зотов был в числе четырёх народных избранников не предоставивших информацию о заработке и имуществе. Теперь Зотов — самый богатый депутат регионального парламента, он потеснил с первого места Андрея Угарова с 90 миллионами годового дохода. На сегодняшний день о доходах и имуществе не отчитались депутаты Николай Мухин, Валерий Скруг и Владимир Томаев. По мнению участников рабочей группы, тетрадь должна «воспитывать детей на патриотических ориентирах». В Белгороде в первый раз собралась рабочая группа, которая должна разработать единую «Тетрадь школьника Белгородской области». В состав группы вошли сотрудники Белгородского регионального института развития образования, Педагогического института НИУ «БелГУ» и представители типографии. На заседании обсуждали предполагаемый дизайн будущей тетради и её содержательную часть. Участники обсуждение предложили сделать несколько видов тетрадей: для учеников начальной, средней и старшей школы. Также обсуждалась идея разделить оформление тетради по темам, например: «Спортивная Белгородчина», «Знаменитые люди нашей земли», «Уникальная природа белгородского края». — Тетрадь должна быть не только яркой, красочной, но прежде всего интересной и полезной по своему содержанию для наших школьников. Требуется продумать, как погрузить детей в историю Белгородской области, сделать познавательными страницы этой тетради. Возможно, для старшеклассников понадобится разработка содержания с профессиональным «вектором». Предстоит решить вопрос о её стоимости, которая должна быть приемлемой; о возможности использования на уроках и во внеурочной деятельности. Ключевая цель нашей работы — воспитание детей на патриотических ориентирах, ценностях, которыми так богата история региона, — отметила Наталия Полуянова, заместитель губернатора области. Напомним, что работа над созданием единой тетради началась после реплики Евгения Савченко, который на заседании правительства отметил раздражающий дизайн школьных тетрадей. — По мнению губернатора, среди родителей также есть спрос на тетради, которые не оказывают негативного влияния на психику. Он предложил департаменту образования дать свои рекомендации полиграфическим компаниям, которые захотят выпускать товары для школьников, — пишет «БелПресса». Предполагается, что единая тетрадь будет сделана по аналогии с единым дневником школьника Белгородской области, который почти десять лет используется в школах региона. Одного из виновников аварии удалось найти с помощью записей камер видеонаблюдения. С начала года в Белгороде 47 водителей скрылись с места аварии. За нарушение КоАП автомобилистов или арестовывали, или лишали водительских прав. Об этом сообщает УМВД по Белгороду.Один из последних случаев оставления места ДТП произошёл 22 марта. Водитель на ГАЗ-3110 врезался в «Хендай» и скрылся с места аварии. Для того, чтобы найти виновника ДТП, полицейским пришлось просмотреть более 4 тысяч фотографий и видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в городе. Водителя задержали и арестовали на 15 суток. Российский клуб, ведя по ходу матча 2-0, сумел добыть победу лишь на тай-брейке – 3:2 (27:25; 25:20; 19:25; 19:25; 15:13). В четверг, 8 декабря, в бельгийском городе Руселаре ВК «Белогорье» сыграл свой стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против местного чемпиона — ВК «Кнак». На игру против чемпиона Бельгии не полетел лидер «львов» Сергей Тетюхин, который готовится к решающим баталиям Кубка России, которые пройдут на следующей неделе в Сургуте. Отсутствие «ветерана» в первых двух партиях никак не сказалось на игре российского клуба. Фото knackvolley.be/nlВ стартовом сете команды приспосабливались друг к другу, поэтому местные зрители наблюдали напряжённую борьбу двух коллективов, в которых никто не хотел отдавать инициативу. В итоге, в рамки стандартных 25-и очков команды не уложились, а на «балансе» успех праздновали более именитые гости — 27:25. Вторая партия прошла по более предсказуемому сценарию. Уже к середине сета «львы» создали себе гандикап в 6 очков — 16:10. Отличные подачи Ярослава Подлесных и успешные действия на блоке позволили белгородцам без особых проблем записать и эту партию на свой счёт — 25:20. В следующих двух игровых отрезках игра развернулась на 180 градусов, чем заставила изрядно понервничать российских любителей волейбола. Постоянные невынужденные ошибки белгородцев на подаче, нервозность на приёме и блестящие отыгрыши по принципу «блок-аут» в исполнении хозяев не позволили россиянам преодолеть и 20-очковый рубеж. Как итог: синхронные 25:19 в обеих партиях, позволившие бельгийцам перевести казалось бы безнадёжно проигранный матч на тай-брейк. Фото knackvolley.be/nlУкороченная партия вновь проходила под диктовку «Кнака» — на протяжении практически всего сета хозяева комфортно вели в счёте, а после ошибки Ерещенко в атаке на табло горели 10-13 не в пользу «Белогорья». Однако отчаянная погоня «львов», немного везения и непробиваемый блок Мусэрского позволили россиянам не только восстановить паритет в этом матче, но и вырвать победу