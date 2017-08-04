​В Белгородской области власти рассказали о повышении зарплат

В Белгороде сотрудники регионального управления по труду и занятости населения провели для журналистов брифинг, на котором рассказали о том, как представители власти работают с предпринимателями, чтобы те повышали сотрудникам зарплаты.
— Если уровень зарплаты ниже 22 тысяч рублей обусловлен объективными причинами, идёт работа в том числе и с муниципальными органами, другими организациями по выводу ситуации из кризиса. Если работодатель просто не хочет платить достойную зарплату или платит её «по-серому», документы отдаются в фискальные органы, а там возможны штрафы и другие санкции, — объяснил начальник управления по труду и занятости Белгородской области Сергей Нерубенко.
Спикеры привели статистику по уровню зарплат в регионе. По их словам, по сравнению с прошлым годом средняя зарплата в Белгородской области увеличилась на 8,6 процента и теперь составляет 28,3 тысячи рублей. Кроме того, они сообщили, что в сферах здравоохранения, культуры и социального обслуживания уже достигнут «целевой показатель уровня заработной платы, предусмотренный дорожной картой на 2017 год».
— Средняя заработная плата за январь-июнь 2017 года (...) среднего медицинского персонала — составляет более 23 тысяч рублей, — заявили спикеры.
Редакция «Фонаря» поинтересовалась у сотрудников регионального управления по труду и занятости населения, знают ли они о ситуации, в частности, в Прохоровской районной больнице, где, по информации блогера Сергея Лежнева, реальные зарплаты медицинских сестёр снизились почти на 10 тысяч рублей (редакция направила соответствующий запрос в департамент здравоохранения и соцзащиты населения — прим. ред.).
— Спасибо за этот вопрос. Он имеет место быть. Мы о нём знаем, и мы его мониторим. Есть аналогичные обращения: это жизнь... Это непростые вопросы. В целом, в бюджетной сфере финансирование ведётся ровно, поэтому если где-то что-то проседает, то надо разбираться в тех или иных обстоятельствах, которые возникли. Поверьте, ничего не остаётся без внимания, всё мониторится, — заверил журналистов Сергей Нерубенко.
- В марте 2016 года губернатор Евгений Савченко заявил, что минимальная зарплата в регионе должна составлять 22 тысячи рублей.
- В декабре прошлого года руководитель региона рассказал депутатам облдумы о росте доходов белгородцев. Правда, по результатам опроса сайта «Зарплата.ру» только семь процентов белгородцев довольны своей зарплатой.
- В апреле Евгений Савченко предложил разговаривать о «белой зарплате» напрямую с работниками.
- Вице-губернатор Наталия Зубарева в марте 2017 года объяснила, как теперь начисляются зарплаты медработникам.
- В начале июле в Белгороде создали специальную комиссию, чтобы проверить ситуацию с зарплатами медработников детской городской больницы, где зарплаты младших медработников составляют от 8 до 13 тысяч рублей. Об итогах проверки официально облздрав пока не сообщал.
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