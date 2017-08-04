В Белгороде в День города будут ездить дополнительные автобусы

Уникальный концерт должен состояться в марте в Губкине в рамках международного фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». В Белгородской государственной филармонии анонсировали программу пятого международного музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». Концерты будут проходит с 27 февраля по 7 марта. В рамках фестиваля Борислав Струлёв планирует сыграть на виолончели в шахте комбината «КМАруда» в Губкине на глубине 300 метров. На концерт пригласили экспертов Книги рекордов России. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии. Концерт будет закрытым - для горняков и регистрации рекорда, билеты на него продаваться не будут. На сегодняшний день известна программа фестиваля, все остальные концерты которого пройдут в филармонии. В списке участников солист Мариинского театра и Метрополитен-оперы, лауреат премии «Грэмми», обладатель звания «Лучший бас мира» Ильдар Абдразаков, скрипачи из США Альберт и Александр Марковы, аккордеонист из Венгрии Орос Золтан, пианист Тиан Джиан (Китай), дирижёр Хосе Луис Гомес (Испания), ансамбль «Янушка» (Австрия-Словения), Виталий Кись (гитара, Россия), Анна Боровик (скрипка, Россия), Алевтина Полякова (вокал, тромбон, Россия), джазовый пианист Eldar (США), а также камерный оркестр MEZZO МUSIC под руководством Натальи Боровик. Мужчине грозит уголовное дело и лишение свободы на срок до пяти лет Во вторник, 21 апреля, в УМВД по Белгородской области сообщают о нападении на сотрудника ДПС. Инцидент произошел накануне в городе Губкине. Вечером сотрудники ДПС остановили водителя на «Ладе Калине», который на первый взгляд производил впечатление пьяного. Автомобилиста доставили в местную районную больницу для медицинского освидетельствования после которого он напал на полицейского. Из больницы дебошира доставили в ОВД.В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. На данный момент на 50-летнего мужчину составили протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом виде. В финале конкурса встретятся десять девушек. Организаторы обещают, что призы получит каждая участница. В Белгороде 29 августа выберут самую красивую велосипедистку. На площадке перед Центром молодёжных инициатив впервые пройдёт открытый городской конкурс красоты «ВелоЛеди».Бороться за корону будут десять финалисток. Они представят зрителям «визитку», будут управлять велосипедом и отвечать на вопросы. Как заявляют организаторы, все участницы получат поощрительные призы, а тройка лидеров — ценные подарки от спонсоров.Перед велосипедным конкурсом красоты пройдёт традиционный «велодевичник». На украшенных велосипедах девушки в костюмах колонной проедут от центрального парка к ЦМИ, где в 14:00 начнётся финал «ВелоЛеди». Вера Никишина с 2009 года строит в Ракитянском районе свой агробизнес — вместе с мужем они выращивают и реализуют около 800 тонн картофеля в год. Предпринимательница рассказала «Фонарю», как вести бизнес на селе, и объяснила, почему мечтает сходить в кинотеатр на 3D сеанс. Вера Никишина вместе с мужем живут в селе Нижние Пены Ракитянского района. Здесь же они занимаются «бизнесом на земле»: в промышленных масштабах выращивают и реализуют картофель. В этом году предприниматели уже засеяли 40 гектаров картофеля отборных сортов и через месяц планируют продавать молодую картошку. Попавшаяся среди новинок книга про собаку напомнила мне другую — из моего детства. Я перечитывала её несколько раз, настолько она меня «цепляет». А потом я вспомнила ещё одну — и вот вам подборка, посвящённая лучшим друзьям человека, собакам. Гав! «Джон и Джордж. Собака, которая изменила мою жизнь», Джон ДоланЕщё совсем недавно Джон Долан был бездомным и никому не нужным. Большую часть жизни он провёл на улице, терпел холод и нужду, и казалось, что в его жизни никогда не будет ничего хорошего. Но однажды его жизнь изменилась благодаря собаке, которая попала к нему совершенно случайно. Теперь Джон — знаменитый художник. Он ворвался в мир искусства, подобно яркому метеориту, и в этом ему помог Джордж, стаффордширский терьер, который спас его и сделал другим человеком. Джон никогда не расстается со своей собакой. «Если бы не он, я бы никогда больше не взял в руки карандаш», говорит он.Где купить*«Амиталь»: нет«Читай-город»: нетКупить книгу на сайте «Озон». «Собака Пёс», Даниэль ПеннакИстория, рассказанная нам небольшой собачкой по имени Пёс — утопленной, но выжившей, потерявшей приёмную мать, нашедшей семью и потерявшей надежду. История о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, — точно как говорил Сент-Экзюпери. Пеннак очень точно и трогательно написал, как себя чувствуют брошенные собаки (кошки, думаю, не сильно от них отличаются). Когда читаешь книгу, то веришь в героя, в этого невезучего Пса.Рецензии ругают автора за жестокость, шантаж и дебош. А мне кажется — отличное «противоядие» от мимолетных желаний завести питомца.Где купить«Амиталь»: 520 рублей.«Читай-город»: 411 рублей. Купить книгу на сайте «Озон». «Собачья жизнь», Питер МейлЕщё одна история от лица собаки — но в совершенно другом ключе. Бой (так зовут героя книги) — неудавшаяся охотничья собака, но хороший друг; любит пахнуть дохлым голубем, спать под столом и жевать чужие сумочки. Короткая весёлая история с картинками о жизни хитрого проказливого животного — лучшее чтение для очередей и пробок в общественном транспорте.От «Собачьей жизни» не стоит ожидать глубокого психологизма и достоверности, как от предыдущей книги. Нет, Мейл пишет совсем не о том. Его книга — для тех, у кого уже есть домашнее животное, с дурацкими привычками и странностями в поведении. Каждый хозяин может рассказать массу забавных историй о своём питомце, а «Собачья жизнь» расскажет много историй о людях — как они выглядят в глазах собак.Где купить«Амиталь»: нет.«Читай-город»: 236 рублей (Белгородского полка, 34).Купить книгу на сайте «Озон».«Собака, которая не хотела быть просто собакой», Фарли МоуэтКнига из моего детства, но любимая до сих пор. Более того, тогда я не оценила её — местами занудно, местами скучно, мне 12, мне нужен экшн, но чем-то она меня зацепила. Я перечитывала её лет в 20 и поняла, чем именно. Безусловная любовь автора к природе, ощущение вольного, беззаботного детства и отношение к собаке, как к другу, члену семьи — вот что заставило меня оставить эту книгу в домашней библиотеке при переезде (одну из немногих).Матт — прекрасная охотничья собака и верный друг. Но он и больше, чем собака — как минимум, по его мнению. Он прекрасно лазит по деревьям, ходит по заборам, ездит на переднем сиденье автомобиля и ненавидит купаться. История о том, как встретились две одиноких души — собака и мальчик — и стали больше чем друзьями.P. S. Книгу эту сейчас непросто купить — последнее издание было в 2001 году, но я нашла для вас пару вариантов. Если вдруг решите купить — берите издание 1997 года, как на картинке (извините за качество, другой картинки просто нет — прим. ред.). Такая стоит у меня на полке, и мне будет приятно знать, что у меня есть друг по книге.Где купитьСкачать книгу на сайте e-reading.club. Купить книгу на сайте alib.ru. Купить книгу на сайте libex.ru. ***Вторая часть подборки посвящена людям, которые меня вдохновляют. Я часто слышу, что Белгород — большая деревня, и если хочешь чего-то добиться, то надо уезжать. Четыре книги ниже — опровержение всех этих разговоров. Четыре писателя из Белгорода рискнули и написали книги, купить которые можно не только у них, но и в крупнейших интернет-магазинах страны. «Кофейня „Трикотаж“», Эля ОшВосемь историй, объединённых местом — старинным домом из красного кирпича, бывшей чайной и рестораном «Оливье», нынешней кофейней «Трикотаж». Восемь историй, объединённых кофе — терпких, как капучино, горьких, словно регуляр, и легких и воздушных, как какао с зефиром. Восемь историй о людях и их эмоциях, судьбах и мыслях. О любви и равнодушии, старости и детстве... Сборник рассказов, которые молодая девушка Эля Ош взяла «из воздуха», прожила, прочувствовала и изложила на бумаге.Эля очень любит Чехова, Чуковского и О'Генри. Достойный ориентир для начинающего писателя, не так ли?Где купитьКупить книгу на сайте «ЛитРес». Читать книгу на сайте Mybook по подписке. «2199. Антиутопия», Игорь Рябов2199 год. Белгородское Государство. Постапокалиптическое общество, в котором гедонизм стал главной идеологией, а достижение счастья каждого гражданина через удовольствие — национальной идеей. Наркотик-валюта без побочных эффектов и круглосуточные секс-точки. Идеальная система, в которой все счастливы. Кроме дефектного пациента, познавшего то, что давно забыто, — «любовь». Во имя нового чувства он готов изменить мир, даже если придётся примкнуть к жителям подземного города и совершить революцию.Рябов попытался показать в своей «Антиутопии» тот мир, что мог быть после изображённого в романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Рай это или бездумное общество потребления — читайте сами.Где купитьКупить книгу на сайте «ЛитРес». Читать книгу на сайте Mybook по подписке. «Дом на колесах», Галина СоколинскаяВ трейлере, кочующем по свету, живёт немного безумная, но очень дружная и весёлая семья по фамилии Ворон: папа, рисующий картины и мечтающий о дальних странах, мама-музыкант, две сестры, реактивный младший братик и эксцентричный дедуля. Старшая дочь Аня записывает их приключения в свой блокнот, и он может поведать о многом: о знакомстве с торговкой снами, встрече с Человеком-Котом, гуляющим по ночам среди звёзд, о поисках загадочной Апакатикаманы и других удивительных событиях. От её историй веет теплом семейных посиделок, шумом ветра, запахом моря и улыбками новых друзей.История этой книги началась с детской мечты писать книги и семейного путешествия по Аландским островам, а закончилась рассказом о мире во всем его разнообразии и семейных ценностях. Где купитьКупить книгу на сайте «Озон». Купить книгу на сайте «ЛитРес». Читать книгу на сайте Mybook по подписке. «Люди Радуги», Сергей ЕлисНесколько совершенно разных людей во всех частях света обнаруживают у себя удивительную способность управлять материей определенного цвета. Каждый из них усилием воли контролирует свою часть спектра. Как они восп