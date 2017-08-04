В Белгороде в День города будут ездить дополнительные автобусы

В Белгороде 5 августа пустят дополнительные автобусы, которые доставят горожан на реконструкцию боя за Белгород, а также развезут их после праздничного фейерверка.
C 15:00 до 16:30 от Доски почёта у администрации Белгорода до места исторической реконструкции будут курсировать десять автобусов с табличкой «Белая гора». После театрализованного представления с 18:00 у зрителей будет возможность уехать обратно в центр на общественном транспорте.
Кроме того, от остановок «Универмаг „Белгород“», «Улица Чумичова», «Кинотеатр Победа» и «Свято-Троицкий бульвар» до полуночи будут ходить автобусы в разные районы города.
Напомним, что 5 августа в Белгороде автомобилистки будут соревноваться в мастерстве вождения и приготовления блюд, белгородский динопарк примет первых посетителей, а на площади трёх музеев проведут финал фестиваля «Русская каша», где будут, например, угощать пельменями и мороженым с кашей. С полной программой праздничных мероприятий можно познакомиться в нашей «Персональной афише».
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