​Белгородцев приглашают поучаствовать в интернет-форуме «РИФ-Воронеж»

В Воронеже открыли онлайн-регистрацию на восьмой интернет-форум «РИФ-Воронеж». Мероприятие пройдёт в Воронеже 6 и 7 октября в Expo Event Hall. Встречу проводят для интернет-бизнесменов, которые занимаются онлайн-маркетингом, SMM, SEO, дизайном и разработкой, а также стартапами в интернете. Организаторами форума выступают Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов и департамент экономического развития Воронежской области.
— Уникальная образовательная площадка для специалистов разного уровня: от новичков до профи. Место дискуссий, обмена передовым опытом и возможность задать свои вопросы экспертам и еще шанс найти свою нишу в интернет-бизнесе под руководством менторов крупнейшего акселератора стартапов. «РИФ-Воронеж» — это форум, который давно вышел за пределы Воронежа. К нам приезжают гости из Липецка, Белгорода, Курска, Орла и даже Ростова и Волгограда, — поясняют организаторы.
Форум разделят на несколько площадок, где выступят профильные эксперты. Подробное расписание можно посмотреть здесь. Также участники форума могут зарегистрироваться на одноимённую премию, которую присуждают за вклад и лучшие достижения в области регионального интернета. Комиссия форума будет оценивать сайты и интернет проекты в десяти номинациях.
— Все проекты проходят проверку и публикуются на сайте форума. Далее, после открытого интернет-голосования и выбора экспертного жюри, создаётся short list, среди участников которого и определят победителей. Эксперты оценивают оригинальность и актуальность идеи, полезность ресурса для пользователей в данном регионе и в конкретном городе, качество контента, эстетику. В ходе открытого голосования каждый пользователь интернета может отдать свой голос за понравившийся проект, — объясняют организаторы.
Зарегистрироваться на форум и подать заявку на участие в премии нужно до 17 сентября. Участие бесплатное.
Справка «Фонаря»
Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В конце форума организаторы также подводят итоги одноимённой интернет-премии, основные задачи которой — содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка. В 2016 году форум собрал более 7 тысяч участников и онлайн зрителей, более ста докладчиков. Во встречах участвуют известные веб-компании страны, докладчиками РИФ были представители Mail.ru, Huawei, Evrone, Rambler.