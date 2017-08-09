Блогер Илья Варламов обратился к белгородским чиновникам с просьбой «одуматься и остановить беспредел»

На заседании правительства губернатор Евгений Савченко посоветовал главам районов и застройщикам перенять опыт Финляндии в вопросах благоустройства города. Он рассказал, что смотрит ролики Ильи Варламова, который описывает успешную застройку и благоустройство финских городов.
— Он проповедник новых градостроительных решений. Он критикует то, с чем у нас плохо. В одном из наших мегаполисов (не будем называть) он показывает жилую квартальную застройку и возмущается. В альтернативу приводит фильмы о строительстве современного жилья и его благоустройстве в Финляндии, — цитирует «БелПресса» Евгения Савченко.
Губернатор отметил, что увидел в фильмах Ильи Варламова описание обустройства дворов и улиц в Финляндии и поручил руководителям муниципалитетов изучить эти видео.
— Нам надо разработать правила выработки белгородского стандарта жилой застройки, обустройства и благоустройства. Первый мой вопрос на встречах со всеми главами будет один: „Что ты вынес из фильмов Варламова?“ — добавил глава региона.
Блогер Илья Варламов оперативно ответил белгородскому губернатору и в своём посте указал местным чиновникам на недочёты. В частности, он рассказал о том, что идея с каскадом надземных переходов, которые планируют построить на Харьковской горе, не очень подходит для города.
— Мне уже как-то неудобно писать про вред подземных и тем более надземных переходов. Мимо граблей на этот раз не может пройти Белгород, где власти решили превратить обычную улицу в «шулицу» (совмещение шоссе и улицы — прим.ред.): убрать безопасные круговые перекрёстки и построить надземные переходы во имя сатаны пропускной способности. В общем, городские чиновники и дорожники опять решили испортить жизнь людей и выкинуть много денег в выхлопную трубу, — пишет на своём сайте Илья Варламов.
Обращаясь к белгородским чиновникам, Варламов детально описал то, как в XXI веке, по его мнению, должны выглядеть улицы города, и как должна быть устроена транспортная система.
— Типовая ошибка практически любого градостроителя или транспортника в России — попытка догнать и перегнать автомобилизацию. То есть машин всё больше, поэтому город будто бы обязан давать им всё больше места. Автомобилизация и автомобилепользование — две разных вещи, — поясняет блогер.
По мнению Варламова, современный город должен стимулировать жителей к тому, чтобы они пересаживались с личного транспорта на общественный.
— Пробок в городе станет меньше, как только город начнёт влиять на поведение людей путём дестимулирования пользования своими машинами. От этого улучшится экология и в целом качество жизни. Но есть ещё один очень важный нюанс: хорошая городская среда, быстрый и удобный общественный транспорт. Вы хотите город для людей, а не для машин — тогда не только действуйте методом кнута, но и давайте альтернативы. Пересаживаться из своей машины, чтобы в пробке поехать на автобусе или бегать по надземным переходам, никто в здравом уме не согласится, — обращается к белгородским чиновникам Варламов.
В качестве решения проблем с транспортом в областном центре блогер предложил сделать на мостах через железную дорогу дополнительные полосы только для автобусов. «Картина пробки, которую объезжает автобус, мотивирует водителей пересесть в этот самый автобус», — заявляет Илья Варламов.
Кроме этого, блогер предложил Белгороду перенять опыт Амстердама и сделать проезд в самых узких местах города платным.
— Надеюсь, белгородские чиновники одумаются и немедленно остановят беспредел, — добавил Варламов.