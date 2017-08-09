Блогер Илья Варламов обратился к белгородским чиновникам с просьбой «одуматься и остановить беспредел»

Сегодня, 22 апреля, волейбольный клуб «Белогорье» встретится с казанским «Зенитом». Это будет первая игра финальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, которая продлится до трёх побед одного из клубов. Игры, которые пройдут наверняка: 22 и 23 апреля в Белгороде, 27 апреля в Казани. Если будет необходимо, то ещё 28 апреля в Казани и 1 мая снова в Белгороде.Текстовая трансляция тут.Напомним, что белгородские «львы» вышли в волейбольный финал страны, победив сургутских волейболистов «Газпром-Югры» в полуфинальной серии игр со счётом 3:0 по встречам. ВК «Зенит-Казань» с таким же счётом оставил в полуфинале «Динамо» из Москвы. По информации в федеральных СМИ, эксперты не могут определить точного фаворита финала. В настоящий момент «Зенит», соперник белгородской команды, является действующим чемпионом России по волейболу.Начало встреч во дворце спорта «Космос» в 20:00. В Белгородской области медик взял деньги у пациента и выдал ему справку, необходимую для получения разрешения на оружие. Свердловский районный суд приговорил врача областного психоневрологического диспансера к штрафу в 800 тысяч рублей. Медика обвиняли во взяточничестве. За один день он дважды получил деньги от пациента за незаконные действия. В январе 2015 года пациент заплатил ему 3 тысячи рублей за отметку в медицинском заключении об отсутствии противопоказания для получения лицензии на оружие. В тот же день врач без заседания специальной комиссии внёс в базу данных сведения о том, что обратившийся к нему пациент психически здоров. За это он получил от «клиента» 25 тысяч рублей. Помимо штрафа, врачу запретили в ближайшие два года занимать руководящие должности в государственных, муниципальных и частных учреждениях. Автомобиль съехал на обочину и опрокинулся из-за превышения скорости. Ночью в понедельник, 26 октября, в Белгородской области погиб 22-летний водитель. На 40-м километре дороги «Короча — Русская Халань — Ольшанка» он двигался с превышением скорости, не учитывая сложные погодные условия. В результате мужчина не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте аварии.Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства ДТП. В пятницу, 14 июля, президент Владимир Путин приехал в Белгородскую область, чтобы в преддверии Дня металлурга встретиться с работниками Лебединского ГОКа, которому в этом году исполняется 50 лет. Кроме того, запланирована также встреча с губернатором Евгением Савченко. Это уже шестая поездка Владимира Путина в наш регион. Корреспондент «Фонаря» напоминает, как это было раньше. Владимир Путин открывает памятник в Прохоровке 3 мая 2000 года в преддверии юбилейного 55-го Дня Победы на Прохоровском поле, где произошло одно из главных танковых сражений Великой Отечественной войны, прошла встреча президентов трёх славянских государств — России, Украины и Беларуси. Её инициатором была Русская православная Церковь в лице Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Фото kremlin.ru Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом республики Беларусь Александром Лукашенко посетили храм святых апостолов Петра и Павла на Прохоровском поле, где прошёл пасхальный молебен. Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй преподнёс главам государств в дар по иконе их святых покровителей, а также посохи с изображением Святой Троицы. На территории храмового комплекса установили ротонду с колоколом Единения славянских народов. Фото kremlin.ru Александр Лукашенко, Леонид Кучма и Владимир Путин вместе открыли памятник воинам, павшим на Прохоровском поле. По информации пресс-службы президента, выступая на церемонии Владимир Путин подчеркнул, что главный вклад в победу над фашизмом внесли народы России, Беларуси и Украины, поэтому самым достойным памятником погибшим будет дальнейшее укрепление дружбы между братскими странами. — Мы побеждали, когда были вместе. У нас общие исторические корни, у нас общая судьба, — цитирует Владимира Путина сайт mospat.ru. Владимир Путин кормит телёнка 13 сентября 2007 года Владимир Путин поучаствовал в заседании совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Перед заседанием он сказал, что «доволен тем, как развивается ситуация по национальным проектам». — Когда два года назад мы думали об их реализации, были сомнения по отдельным направлениям, пойдёт ли работа так, как нам хочется. Но знакомство с объектами здравоохранения и образования убеждают, что решение было принято абсолютно правильно, — цитирует президента Newsru.com. Фото kremlin.ru Владимир Путин побывал на Белгородских молочных фермах. Предприятие создали по инициативе областного правительства в ноябре 2005 года в селе Зоринские Дворы. Генеральный директор Андрей Даниленко провёл экскурсию по цехам: показал доильный цех, коровник,где Владимир Путин покормил из бутылочки телёнка. Фото kremlin.ruПосле краткого знакомства с предприятием губернатор Евгений Савченко отчитался перед Владимиром Путиным о реализации приоритетных национальных проектов в регионе. Фото kremlin.ru Глава государства также посетил семью сельских молодых специалистов, построивших дом за счёт средств национального проекта, микрорайон индивидуального жилищного строительства Таврово, выставку инновационных работ учёных Белгородского госуниверситета, побывал в спорткомплексе Светланы Хоркиной и Преображенском кафедральном соборе.Владимир Путин попросил у Савченко молочка 5 июня 2009 года председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин снова побывал с рабочей поездкой в Белгородской области и посетил мясоперерабатывающий комплекс «Короча», где познакомился с работой одного из крупнейших в России предприятий по первичной переработке мяса. Фото bel.ru Журналисты стали свидетелями того, как председатель правительства «выпросил» себе молока. — Я понимаю, что Евгений Степанович [Савченко] — прижимистый человек, как и все, кто на селе работают, но молочка-то мог хотя бы поставить, — посетовал Путин. Во время экскурсии по животноводческому комплексу руководитель хозяйства похвалил президента, заявив, что с его лёгкой руки тёлочка, которую Путин покормил в прошлый приезд, «уже выросла, и через два месяца ей рожать». Председатель правительства в ответ лишь поперхнулся и спросил: «На что вы намекаете?». Владимир Путин провёл совещание, на котором обсудил с представителями регионов развитие отрасли животноводства в Российской Федерации и возможности поддержки отечественных производителей. — На белгородской земле сам Бог велел собраться, потому что дела здесь в этой отрасли и в целом — идут неплохо, но в этой отрасли особенно хорошо. Область демонстрирует устойчивые и достойные показатели в области сельского хозяйства и животноводства в том числе, — цитирует слова Владимира Путина пресс-служба правительства Российской Федерации. Тогда же председатель правительства упомянул об экономии и кризисе, добавив, что несмотря ни на какие трудности, строительство птицефабрик и свиноферм нужно продолжать. — Согласно статистике, российское сельское хозяйство, в том числе и производство мяса, проходит кризис более устойчиво, чем целый ряд других отраслей. Однако, конечно, тут расслабляться нельзя. Важно, чтобы и руководство субъектов чутко реагировало на потребности отрасли. Необходимо оперативно внедрять инновационные программы развития животноводства, оказывать содействие в выделении земельных угодий для выращивания животных и обеспечения их кормами собственного производства, — цитирует Владимира Путин сайт Вести.Ru. Владимир Путин и сельская интеллигенция 15 ноября 2011 года премьер-министр Владимир Путин поучаствовал в пленарном заседании Всероссийского форума сельской интеллигенции в Грайвороне, где он познакомился с врачами, учителями, ветеринарами, агрономами, работниками культуры и представителями других профессий, которые, получив высшее образование, решили остаться работать в сельской местности.Фото ria.ru — Нужно в целом повышать престиж сельскохозяйственных профессий. Подрастающее поколение, молодые люди должны понимать общественную ценность и значимость труда на родной земле. В такой просветительской работе важнейшую роль, безусловно, без всякого сомнения, должна играть интеллигенция, ей принадлежит ведущая роль, — цитирует Владимира Путина сайт партии «Единая Россия». Премьер-министр поддержал идею снова проводить Всероссийские фестивали народного творчества, уточнил, что регионы не должны уменьшать финансирование развития сел, и пообещал развивать систему помощи уезжающим в сёла специалистам. Путин также посетил села Головчино и Антоновку. Здесь он побывал в участковой больнице, детской школе искусств и Антоновском сельском доме культуры. В больнице премьер-министр усадил губернатора региона в стоматологическое кресло и пообещал лично вылечить ему зубы, если оборудование не будет заменено. По мнению Путина, средства для обновления аппаратуры в регионе есть. На модернизацию здравоохранения Белгородской области было выделено более 4 миллиардов рублей. Чиновник пообещал заменить не только стоматологическую машину, но и всё оборудование в больнице села. Владимир Путин и белгородские ветераны 12 июля 2013 года в Прохоровке Владимир Путин провёл 34-е заседание Российского организационного комитета «Победа», на котором обсуждались вопросы подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.Фото ria.ru — Хотел бы подчеркнуть, что в центре нашего внимания всегда должен оставаться конкретный человек, — цитируют президента РИА Новости. На встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны - участниками битвы на Курской дуге — Владимир Путин поддержал их инициативу по созданию музея Прохоровской битвы. Также он пообещал разработать план по приведению в порядок памятников и воинских захоронений. Последним пунктом рабочей поездки Путина в Белгородскую область стал новый белгородский аэропорт. Белгородский филиал «Квадры» возобновил подачу горячей воды жителям Белгорода, которые получают теплоэнергию от котельной «Южная». — Мы завершили плановые отключения горячей воды в Белгороде, связанные с подготовкой к зиме теплоисточников и тепловых сетей. В настоящее время продолжаются работы по рекон