Губернатор Белгородской области на встрече с предпринимателями рассказал о консолидации общества

В Белгороде Евгений Савченко выступил на круглом столе, в котором участвовал Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен вместе с губернатором провёл дискуссию, в которой участвовали местные предприниматели и чиновники из профильных ведомств.
— В стране сегодня высокая степень консолидации общества. Фактом консолидации является у нас, конечно, президент России и его внешняя политика. Это огромный ресурс, который мы должны сохранить и затем конвертировать... Лучше всего в экономический рост. Но консолидация, и мы это прекрасно понимаем, это продукт скоропортящийся. И он быстро превращается в апатию, равнодушие и даже агрессию, если не предлагать каких-то глобальных проектов, в данном случае, экономического роста. Поэтому нам нужен новый фактор консолидации. Альтернативы? Ну какие могут быть факты консолидации? Может быть, внешняя агрессия. Мы хотим этого? Не хотим. Мы все хотим экономический рост, мы хотим этот фактор обеспечить, чтобы он ещё прочнее консолидировал наше общество в интересах всего населения страны. Другой альтернативы нет, — считает Евгений Савченко.
На круглом столе Борис Титов презентовал программу социально-экономического развития России «Стратегия роста», разработанную по поручению Владимира Путина. До этого бизнес-омбудсмен рассказывал о программе ещё в пяти регионах страны. Цель новой программы — развивать малый и средний бизнес, увеличивать количество рабочих мест и обеспечивать рост производительности.
После круглого стола Борис Титов поехал в городскую приёмную президента, где встретился с пятью предпринимателями. Бизнесмены жаловались на чрезмерное госрегулирование, возбуждение уголовных дел из-за конкурентов и сложности кредитования. Подробно об этом написал «Коммерсант».