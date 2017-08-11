В Белгородской области нашли немецкий танк времён Второй мировой войны

В Прохоровском районе, недалеко от хутора Рындинка, поисковики нашли немецкий танк Т-4 времён Второй мировой войны. Видимо, отступая в августе 1943 года и понимая, что не смогут забрать машину, немцы подорвали её.
Поисковики считают, что до переброски под Прохоровку танк базировался в Африке. Об этом говорит песочный окрас его брони.
— Неделю назад в 300 метрах от танка поисковики нашли останки трёх советских морских пехотинцев. По данным архива Минобороны, где-то в этих местах находится братская могила советских офицеров, — сообщает ГТРК «Белгород».
Это второй танк Т-4, найденный в Белгородской области. Башню первого танка нашли в Новом Осколе. Сейчас она выставлена в музее-заповеднике «Прохоровское поле». Второй танк также пополнит коллекцию музея.