В Белгороде пляжи закрыли для купания

После
исследования воды в водоёмах Белгорода,
Роспотребнадзор
порекомендовал
закрыть городские пляжи для купания
из-за плохих санитарно-эпидемиологических
показателей.
Таблички
о запрете купания установили на
Центральном пляже и Пескарьере, но несмотря на запрет,
люди продолжают купаться.
— Люди не обращают внимания на аншлаги. Детей ведут, сами идут. Но хотелось бы, чтобы здравый смысл всё-таки восторжествовал. Нужно бережнее относиться к своему здоровью», – цитирует заместителя начальника МКУ «Управление ГОЧС Белгорода Валерия Коськова, телеканал «Белгород 24».
Пляжи снова откроют, когда
вода станет чище.