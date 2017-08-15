В Мирном прекратили спасательные работы на участке, где заблокированы четверо пропавших шахтёров

Во вторник утром, 15 августа, пресс-служба компании «Алроса» заявила, что на одном из участков, где могут находиться четверо из восьми пропавших шахтёров, прекратили спасательные работы. Уровень воды там более метра, и находиться там спасателям опасно.
— Из-за высокого уровня воды в шахте вести дальнейшие поисково-спасательные работы на горизонте -310 не представляется возможным. Факт затопления горизонта был официально подтверждён во вторник, 15 августа. Судя по электронным меткам, которыми оборудованы шлемы всех шахтёров, на момент аварии на горизонте -310 предположительно находились четверо из восьми пропавших горняков. Поисковая операция на -210 горизонте продолжается, — сообщили в штабе по ликвидации аварии.
Сейчас об этом решении сообщают родственникам пропавших шахтёров. Были ли на горизонте -310 метров пропавшие белгородцы — пока неизвестно.
В понедельник, 14 августа, на руднике «Мир» в Якутии спасатели определили возможное местоположение заблокированных после аварии рабочих, среди которых четверо белгородцев.
— Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны, — цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра МЧС России Владлена Аксёнова.
14 августа брат одного из заблокированных шахтёров Алексей Марьин уже во второй раз спустился в шахту как наблюдатель.
— Они [спасатели] работают, вырезают трубы, растаскивают грязь, разбивают валуны, там всё забито грязью. Всё продвигается медленно, но сказать, что они ничего не делают, я не могу. Хотелось бы быстрее, но быстрее не получается, — цитирует Марьина meduza.io.
По информации издания, к месту, где могут быть пропавшие шахтёры, спасателям придётся добираться не меньше полутора суток. Спасательные работы будут вести столько, сколько это будут позволять условия.
Кроме того, в пресс-службе МЧС рассказали, что сейчас спасатели обследовали около 10 километров аварийных выработок рудника и вывезли 12 тысяч кубометров горной массы. Также сотрудники министерства установили на руднике насосы для откачки воды, уровень которой скачкообразно повышается. По словам замминистра Владлена Аксёнова, поисково-спасательные работы проходят в максимальном темпе, спасатели работают круглосуточно.
- 4 августа в Якутии на алмазном руднике «Мир» произошло затопление, в результате которого 151 человек оказался заблокирован под землей;
- С 4 по 5 августа на поверхность подняли 143 шахтёра, некоторых из них госпитализировали, под землей остались 8 человек;
- 7 августа стало известно, что среди 8 оставшихся в руднике, четверо рабочих из Белгорода;
- Родственники заблокированных горняков рассказали журналистам, что им якобы постоянно врут и от них что-то скрывают;
- После заявления родственников компания «Алроса» разрешила брату одного из пропавших шахтёров самому спуститься в шахту, чтобы оценить, как проходят спасательные работы;
- 12 августа стало известно об ухудшении ситуации на шахте.