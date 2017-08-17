Прокуратура проверит администрацию Красногвардейского района после голодовки предпринимателя Сергея Лобанова

В Красногвардейском районе местную администрацию проверит прокуратура после голодовки Сергея Лобанова. Об этом на пресс-конференции заявил Николай Саврун, прокурор Белгородской области.Он рассказал, что прочитал публикации в СМИ о предпринимателе и сделал вывод, что «там были задействованы схемы на уровне каких-то непонятных договорённостей».
О результатах проверки главный прокурор пообещал сообщить публично.
Напомним, что в Белгороде, 14 августа предприниматель из Красногвардейского района Сергей Лобанов устроил голодовку у здания регионального управления судебных приставов.
Мужчина хотел привлечь внимание к своей проблеме. В интервью журналисту «Фонаря» он рассказал, что по заказу района построил шесть домов для детей сирот, однако выделенных из бюджета денег ему не хватило. Чтобы закончить стройку, мужчина взял кредит в банке, положившись на обещание сотрудников местной администрации вернуть долг. Позже в администрации ему сказали, что денег нет, а сам он якобы попал в «чёрный список», и и с ним перестали сотрудничать. Чтобы выплатить долг банку, мужчина решил продать свой дом, но его арестовали судебные приставы. Подробнее прочитать эту историю можно здесь.