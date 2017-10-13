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Белгородка взыскала с управляющей компании 255 тысяч рублей за сломанные качели

Сын женщины пострадал, качаясь на сломанных качелях.

Шебекинский районный суд взыскал с управляющей компании «Шебекино–дом» 255 тысяч рублей за сломанные качели на детской площадке. В суд на управляющую компанию подала жительница Шебекина, которая утверждала, что её сын пострадал, качаясь на качелях, потому, что управляющая компания не ремонтировала и не следила за детскими площадками. Женщина просила взыскать с ООО «Шебекино–дом» 200 тысяч рублей за моральный вред и оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей за несоблюдение требований потребителя.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с управляющей компании 170 тысяч в пользу женщины, а также оштрафовал ООО «Шебекино–дом» на 85 тысяч рублей.

Никита Пармёнов

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#Шебекинский районный суд #управляющие компании
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