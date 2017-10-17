Профсоюз «Правда» подарил детской областной клинической больнице новый зал лечебной физкультуры*

В областной детской клинической больнице профсоюз «Правда» открыл новый зал для занятий лечебной физкультурой. Для детей, проходящих здесь лечение, устроили праздник с развлекательной программой, конкурсами и подарками.

В этот день маленькие пациенты получили в подарок более ста книг. Их собрали в рамках благотворительной акции «Книги детям», которая по инициативе профсоюза «Правда» стартовала 9 октября и продлится до 10 ноября. Участники акции оставляли в книгах свои пожелания для детей о скорейшем выздоровлении. Подробности акции профсоюза «Правда» можно узнать здесь.

Как показывает практика, детей, которые лежат в больнице, очень тяжело приобщить к занятиям физкультурой, хотя это способствует скорейшему выздоровлению. Сейчас, когда в зале сделали яркий интерьер с мягким цветным полом, поставили много разных тренажёров, направленных на все группы мышц, сотрудники медицинского учреждения уверены, что в зал будет стоять очередь.

— Занятия лечебной физкультурой ускоряют процесс выздоровления детишек, эффективнее идёт лечение. Поэтому открытие этого кабинета – радостное для нас событие. Он нам просто необходим. Хочу выразить большую благодарность профсоюзу «Правда» и лично Сергею Фуглаеву за прекрасный «подарок», в котором дети будут быстрее выздоравливать и становиться счастливее, - сказал главный врач детской областной клинической больницы Роман Проценко.

Председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта.

— Я вас поздравляю с открытием обновленного кабинета лечебной физкультуры. Это замечательное событие. В новом кабинете смогут пройти реабилитацию много детей. Для этого имеется всё необходимое оборудование. Уверен, что здесь работают врачи высокой квалификации, которые будут делать всё, чтобы дети скорее возвращались к себе домой. Хочу сказать «спасибо» медперсоналу – всем врачам больницы за их честный, добросовестный труд. Профсоюз «Правда» с удовольствием принял участие в этом добром деле. Желаю всем здоровья и берегите себя! - сказал Сергей Фуглаев.

После официальной части дети приступили к самому важному делу – «испытанию» нового зала ЛФК.



