Профсоюз «Правда» подписал соглашение о сотрудничестве с белгородским штабом «Юнармии»*

Межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель профсоюза Сергей Фуглаев и начальник белгородского штаба «Юнармии» Эдуард Королёв.

Главная цель сотрудничества двух организаций — патриотическое воспитание молодёжи и школьников. «Правдивцы» и юнармейцы будут проводить совместные мероприятия: выставки, конкурсы, концерты, благотворительные акции и спортивные состязания.

— Одним из важнейших направлений в деятельности профсоюза является патриотическое воспитание молодёжи, ведь они — наше будущее, сила и опора государства. В скором времени именно им предстоит защищать интересы страны, наше с вами мирное небо. В этом цели профсоюза и «Юнармии» совпадают, — рассказал журналистам председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев. — Главным совместным проектом в этом году будет презентация знаменитой выставки «Герои России, какими их не видел никто» с участием белгородских кавалеров Ордена мужества. Это повысит интерес среди обучающихся к «Юнармии», будет способствовать привлечению юношей и девушек в ряды военно-патриотического движения.

В планах у профсоюза — награждение лучших юнармейских отрядов в регионе. Подарком для отличников станет поездка по местам боевой славы. Молодых людей из «Юнармии», которые имеют выдающиеся заслуги в спорте и учёбе, «Правда» наградит именными стипендиями.

— Движению «Юнармия» в Белгородской области чуть больше года, так же, как и профсоюзу «Правда». Соглашение между нашими организациями — это верный шаг. Надеемся, что в дальнейшем наши связи только окрепнут, и мы будем продвигать совместные проекты на всероссийский уровень, — прокомментировал начальник штаба белгородского отделения «Юнармии» Эдуард Королёв.

На встречу были приглашены представители регионального военного комиссариата, управления молодёжной политики, Союза десантников России, ветераны и юнармейцы.

— Мы вышли с предложением к управлению молодёжной политики и департаменту образования принимать кадетские классы и военно-патриотические клубы в ряды «Юнармии», если таковые изъявят желание, — отметил Эдуард Королёв.

Заместитель начальника управления молодёжной политики Белгородской области Алексей Липовченко отметил, что УМП и «Юнармия» будут тесно взаимодействовать, ведь одно из направлений деятельности молодёжного управления — патриотическое воспитание, так же, как у «Юнармии» и профсоюза «Правда».

Напомним, что одним из векторов деятельности профсоюза «Правда» является программа «Правда Патриот», направленная на возрождение лучших традиций по формированию патриотических качеств у подрастающего поколения. Так, «правдивцы» проводят встречи с ветеранами, экскурсии к местам боевой славы, просмотры патриотических кинолент, спортивные мероприятия, акции, выставки и концерты.

Справка «Фонаря»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создали в 2015 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Цель организации — вести работу среди молодёжи, повышать уровень их знаний по географии, истории России, её народов и героев.

Молодые люди занимаются волонтёрской деятельностью, несут вахту памяти у Вечного огня, сохраняют мемориалы, памятники и обелиски, посещают военно-исторические объекты, получают навыки оказания первой помощи, участвуют в спортивных, культурных мероприятиях, слётах, фестивалях и акциях. «Юнармейцы» проходят подготовку на базах ДОСААФ России и других объектах инфраструктуры Вооружённых сил.

Белгородское отделение движения «Юнармия» появилось 1 сентября 2016 года. За это время в ряды юнармейцев вступили более 2,5 тысячи молодых людей. В каждом районе области есть один или несколько юнармейских отрядов.