Федерация адаптивного спорта взяла курс на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи*

Мероприятие прошло в четверг, 19 октября, в коррекционной школе-интернате № 23. Цель такой встречи — рассказать молодёжи о том, что можно заниматься не только физкультурой на школьных уроках, но и спортом в специальных секциях, ведь спорт закаляет силу воли.

Президент Федерации адаптивного спорта, председатель ММПС «Правда» Сергей Фуглаев вручил благодарность тренеру Александру Тимощуку и директору школы-интерната № 23 Александру Годину и рассказал о важности популяризации спорта среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

— У вас есть яркие примеры для подражания, равняйтесь на наших чемпионов, идите к намеченной цели, живите полной жизнью, — обратился к ребятам Сергей Иванович. — Занятия спортом — это не только хорошее настроение и здоровье, это ещё закалка силы воли, а это в дальнейшем поможет вам справиться с любыми трудностями и добиться успехов в жизни. А наша федерация сделает всё возможное, чтобы вы могли заняться любимым делом, и всегда будет рядом с вами, — сказал Сергей Фуглаев.

От Федерации адаптивного спорта и ММПС «Правда» учащиеся школы получили подарок — звуковое оборудование.

Александр Годин поблагодарил Федерацию адаптивного спорта и профсоюз «Правда» за то, что они сделали для интерната. Также с тёплыми словами к ребятам обратились заместитель руководителя управления физической культуры и спорта администрации Белгорода Наталья Тонких и председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Татьяна Бессонова.

— Я хочу поблагодарить президента федерации Сергея Ивановича Фуглаева за этот праздник. Я уверена, что это не первый и не последний раз, и таких мероприятий будет много. Хочу поблагодарить участников Сурдлимпийских игр, они показывают нам пример, что нет ничего невозможного, — говорит Татьяна Бессонова.

На мероприятии по популяризации спорта глухих среди детей и молодёжи чемпионы рассказали о том, как сделали свои первые шаги в спорте и каких результатов добились. Дмитрий Давидов поделился, что перепробовал разные виды спорта, но в итоге профессионально увлёкся только футболом. Он участвовал в международных турнирах, выступал на Кубке президента Российской Федерации, а в 2015 году спортсмен взял с командой кубок первой Лиги в зоне «Центр».

— Я с детства занимался разными видами спорта. Баскетбол, лёгкая атлетика, плавание — всё перепробовал, ещё со школы выигрывал очень много медалей и кубков. Без спорта я не могу жить! — рассказывает участник Сурдлимпийских игр-2017 Артём Козлов.

Спортсменка Светлана Огурцова начала заниматься баскетболом в девять лет. В 2010 году девушка заняла второе место на первенстве России. Главной целью Светланы было попасть на Сурдлимпийские игры, и в 2017 году это произошло.

Глеб Глущенко начал занятия спортом, чтобы научиться защищаться и стать сильнее.

— Ещё с детства я понял, что нужно учиться защищать себя и своих близких. В первом классе я перепробовал многие виды боевых искусств. Во втором классе пошёл на тхэквондо: с радостью вспоминаю первые тренировки, соревнования и достижения — это всё очень много значило для меня, — рассказал Глеб, победитель Первенства России по тхэквондо.

Легкоатлет Андрей Долженко (прыжки в высоту) рассказал детям, что получил звание кандидата в мастера спорта в 2012 году за высоту 1,8 метра, а в этом году — уже выполнил норматив мастера спорта.

Дарья Булавина с 2012 года успешно выступала на соревнованиях по пулевой стрельбе в России и Европе. На чемпионате мира девушка заняла третье место, а на Сурдлимпийских играх в 2017 году выиграла «золото» и «бронзу».

В заключении встречи свои творческие таланты показали собравшимся учащиеся школы-интерната — участники хореографического и вокального кружков. Присутствующие увидели удивительный по эмоциональной окрашенности танец «Нежность». А Светлана Огурцова, Наталья Селютина и Артём Козлов исполнили руками песни «Гимн глухих» и «Мой мир».

Сегодня спорт глухих в Белгородской области развивается по восьми направлениям: лёгкая атлетика, баскетбол, футбол, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, стрельба из лука, тхэквондо. Но федерация не будет останавливаться на этом, а будет открывать новые дисциплины. У детей и подростков с ограничениями по слуху будет больше возможностей проявить свои спортивные таланты и показать высокие достижения.