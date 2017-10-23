Губернатор Евгений Савченко собирается получить от теневого бизнеса 20 миллиардов рублей

В Белгородской области начнут бороться с «серыми» доходами и теневым бизнесом. Губернатор собирается при помощи представителей власти и правоохранительных органов получить от «серого» сектора около 20 миллиардов рублей и пополнить бюджет на 2,6 миллиарда рублей.

— Повышение прозрачности экономики. Не бюджета, а экономики. С бюджетом и так всё более чем прозрачно. По оценкам экспертов, масштаб «серых» доходов у нас в стране – 10 триллионов рублей. Мы – 1 %, даже чуть больше. Значит, 100 миллиардов рублей – объём «серых» доходов у нас. Если с них посчитать НДФЛ, это 13 миллиардов рублей, — цитирует Евгения Савченко ИА «БелРу».

По словам Евгения Савченко, в области будут приветствоваться предприятия с прозрачными доходами, а к другим применят санкции.

— Экономика должна быть справедливой. Сегодня одна треть всех работающих трудятся на малых предприятиях, которые используют спецрежим налогообложения. Эта треть работающих даёт доходов в бюджет 5 %. Несправедливо. Малому бизнесу надо помогать. Но от бизнеса тоже должно быть встречное движение в сторону прозрачности экономики, — считает Евгений Савченко.