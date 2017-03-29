Губернатор Евгений Савченко объяснил, почему в Белгородской области стали меньше пить алкоголь

Исполнительный директор ассоциации «Качество жизни» Андрей Ключников заявил, что в 2016 году в регионе произвели 25,5 тысячи партий алкоголя, из которых 98 процентов прошли проверку и получили сертификаты соответствия. По мнению губернатора Евгения Савченко, такой высокий процент сертифицированного алкоголя исключает возможность в Белгородской области массового отравления боярышником, как было в Иркутске. Он считает, что сферу деятельности «Качества жизни» нужно расширить и на другие сегменты рынка — например, на мясо, молочную и мучную продукцию.
На заседании правительства Евгений Савченко сказал, что не поддерживает переход страны на систему распределения доходов от акцизов на алкоголь, когда акцизы будут рассчитывать на основе общих данных по числу пьющих людей в регионе. Такой подход раньше анонсировал министр финансов Антон Силуанов. Губернатор Белгородской области пояснил, что у нас употребление алкоголя на 20-30 процентов меньше, чем в некоторых других регионах потому, что белгородцам некогда пить — они работают.
— Хочешь получить больше акцизов — больше пей. Я считаю, что это не очень правильно. У нас в области потребление алкоголя снизилось, оно значительно меньше, чем в других регионах, процентов на 20-30. Это всё благодаря факту социального самочувствия — у нас люди заняты, люди работают — им некогда выпивать. У людей много автомобилей, они живут в собственных домах — 2/3 белгородцев, — цитирует ИА «Бел.Ру» Евгения Савченко.