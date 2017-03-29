Губернатор Евгений Савченко объяснил, почему в Белгородской области стали меньше пить алкоголь

Предлагаем ответить на вопросы теста и получить подарки от Белгородского филиала ПАО «Ростелеком». В среду, 23 марта, мы опубликовали заключительный материал нашего с «Ростелекомом» спецпроекта «Добрая связь». Мы познакомили вас с поэтом, полицейским, предпринимателем, рекордсменом и деятелем культуры и узнали, как они относятся к стационарной телефонной связи: есть ли у них привычный телефон с трубкой или они считают его пережитком прошлого. Теперь пришло время вспомнить публикации «Доброй связи» и ответить на вопросы нашего теста. Победителей ждут пледы, флешки на 8 гигабайт, блокноты, записные книжки и эксклюзивные настенные календари от компании «Ростелеком». Причём получить их можно следующим образом: 1. Вспомнить материалы спецпроекта «Добрая связь» и ответить на вопросы теста. Не бойтесь, если по итогам у вас не выйдет стопроцентного попадания в правильные ответы, шанс получить подарок у вас останется. 2. Сделать скриншот экрана с количеством правильных ответов и вашим результатом и прислать его в редакцию на почту pr@fonar.tv. Время получения нами вашего скриншота — это ваше конкурсное время. 3. Поделиться результатом в «Фейсбуке» и/или твиттере (этот пункт только для тех, у кого есть аккаунты в этих соцсетях), при этом не забудьте про хештеги проекта — #ДобраяСвязь. А победителями станут: участник с наибольшим количеством правильных ответов за первые три часа после публикации теста (до 17:30 24 марта); участник, первый ответивший правильно на все вопросы теста; 23-й участник, приславшего ответы на вопросы теста (день выхода последней публикации проекта «Добрая связь»); десятый участник, ответивший правильно на все вопросы теста; 46-й участник, приславший ответы на вопросы теста. Время пошло.Партнёрский проект В течение шести дней в бизнес-пространстве «Контакт» с детьми будут заниматься психологи, тренеры и практикующие специалисты. С 20 по 25 июня в Белгороде в бизнес-пространстве «Контакт» будет работать летний профориентационный лагерь для школьников. Организаторы приглашают на занятия детей в возрасте от 13 до 17 лет. Во время работы лагеря с детьми будут заниматься психологи, тренеры, 18 практикующих специалистов, присутствие на семинарах которых можно будет выбрать в зависимости от профессиональных предпочтений ребёнка.Занятия в лагере платные. Подробности можно узнать в группе профориентационного лагеря для школьников «ProLife». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-109910249_151", -109910249, 151, '3lsNW_sA6R1oI69X4VYzi3IgNRg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Партнёрский материал Жителям региона запретили управлять транспортными средствами за езду в пьяном виде. За 11 месяцев 2015 года в Белгородской области водительских прав лишили 4488 автомобилистов. Всего же в этот период, по данным УГИБДД по Белгородской области, за езду в пьяном виде и отказ проходить медосвидетельствования автоинспекторы задержали 6168 водителей. Отметим, что с 25 декабря по 10 января сотрудники ГИБДД переходят на усиленный вариант несения службы. Автоинспекторам будут помогать участковые и служащие муниципальной стражи. — Особое внимание будет уделено наиболее грубым нарушениям правил дорожного движения — управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В местах массового пребывания горожан, а также в зоне действия пешеходных переходов будут выставлены дополнительные посты, — пояснили в пресс-службе ведомства. Евразийский банк развития одобрил две кредитные линии для ООО «Флагман». Евразийский банк развития одобрили две кредитные линии для ООО «Флагман», которое планирует построить в Губкине мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО. Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье».— Согласно бизнес-плану «Флагмана», одобренному в конце августа Старооскольским горсоветом (на полигон должны свозить отходы, в том числе из этого города), компания планирует к середине 2016 года завершить строительство полигона ТБО площадью 23,8 гектара и вместимостью не менее 160 тысяч тонн в год. Объём инвестиций в него компания оценивает в 216,6 миллиона рублей. После сдачи в эксплуатацию полигона, «Флагман» собирается приступить к строительству автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тысяч тонн переработки в год за 872 миллиона рублей. «На запланированном объекте предполагается перерабатывать, сортировать и захоронять отходы из Губкина (около 65,2 тысячи тонн в год) и Старого Оскола (152,5 тысячи тонн в год). Существующие в этих городах полигоны уже переполнены», — отмечается в бизнес-плане «Флагмана». Сейчас 13-летний подросток находится в реанимации. В Старом Осколе школьника ударило током, когда он хотел сделать селфи. Двое семикласcников местной школы пришли на железнодорожный мост, который проходит через реку Оскол. Один из них хотел сфотографироваться на опоре железнодорожного моста. — Он полез по опоре моста вверх, задел провод контактной сети и упал вниз. С ожогами третьей и четвёртой степени 30-и процентов поверхности тела, ожоговым шоком тяжёлой степени ребенок был госпитализирован в детскую реанимацию местной больницы, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. В банке подвели итоги 2016 года. Белгородский филиал Россельхозбанка подвёл предварительные итоги работы за год. В 2016 году банк выдал кредитов на 20 миллиардов рублей, 16,6 из которых пришлись на юридические лица. В компании отмечают, что одно из важнейших направлений работы банка — поддержка и развитие малого предпринимательства. Совокупный объём кредитного портфеля малого и микробизнеса составил 2,3 миллиарда рублей. Общий размер кредитов физических лиц составил 3,4 миллиарда рублей. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. — Объём привлечённых средств розничных клиентов увеличился на 24 процента по сравнению с прошлым годом и составил 7,4 миллиарда рублей. Жители Белгородской области с начала текущего года открыли в филиале банка более 11 тысяч новых вкладов, — пояснили в Россельхозбанке.На правах рекламы 19 января в администрации Белгорода прошло заседание Совета при губернаторе по развитию Белгородской агломерации. Ход обсуждения вёл лично глава региона Евгений Савченко. Перед ним в неофициальной дуэли взглядов на будущее территории сошлись мэр Константин Полежаев и глава района Александр Сергиенко. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев наблюдал за происходящим. Евгений Савченко, выступивший модератором дискуссии, начал с поздравлений.— Хочу всех поздравить с великим христианским праздником Богоявления. В чём заключается смысл этого праздника? Господь спустился, и наступает обновление, оздоровление. Символично, что и тема нашего сегодняшнего разговора — это тоже обновление или, как говорится на светском, административном языке, ребрендинг Белгородской агломерации.Глава региона пояснил, что «серьёзный разговор давно назревал», но «соответствующие административные процедуры» в Белгородском районе, а затем и в Белгороде не давали провести его. «В этом зале собрались люди, которые определяют развитие территории Белгорода и Белгородского района», — представил Савченко чиновников, отвечающих за более 500 тысяч человек населения агломерации — одной трети жителей всей области.Губернатор вспомнил, что ещё недавно все россияне переживали «спокойное» время, когда «потребляли нефти, может быть, больше, чем имели право», а сегодня «всё приходит в соответствие» и стоит «туже затягивать пояса».— Как недавно сказал Греф на Гайдаровском форуме, мы были настолько спокойны, что наша страна превратилась в дауншифтеров. Мы с вами не «шифтеры», тем более не «дауны», поэтому давайте поведём разговор, как творчески нам действовать, чтобы развивать Белгородскую агломерацию. Я думаю, что 2–2,5 часов нам на это хватит.Мужчина рядом ниже меня посмотрел на часы, вздохнул и приготовился слушать первого выступающего — мэра Белгорода Константина Полежаева. «Большой Белгород. Расширяя границы»На экране появилась модная инфографика — средний возраст белгородца составляет 39 лет, за один день в городе в среднем рождается 14 детей, у горожан в собственности находятся 120 тысяч автомобилей и почему-то был сделан акцент на количестве женщин-водителей — их в Белгороде 46,8 тысячи. Полежаев начал говорить о проблемах областного центра.«Наблюдается спад в сфере строительства. Численность работающих в отрасли снизилась на 9 процентов, заработная плата — на 4,8 процента. Объём выполненных работ в строительстве снизился на 9,3 процента. Таким образом, в решении задач развития экономики на ведущем месте должно быть поддержание работы стройиндустрии», — рассказал мэр, отметив, что необходимо стимулировать работу белгородского производителя стройматериалов.Константин Полежаев рассказывает о будущем Белгородской агломерацииСразу за этим слайдом возник новый, рассказывающий об электронных приложениях «Активный горожанин» и «Помощник Белгорода» — в них белгородцам дадут возможность в один клик жаловаться на нелегальную рекламу, мусор, нарушение правил парковки и нелегальную торговлю на улицах областного центра. Продолжая близкую для молодёжи тему, Полежаев анонсировал создание городской набережной «с возможностью гулять, кататься на велосипеде и роликах». Также мэр рассказал о намерениях использовать на дорогах беспроводные троллейбусы, один из которых прибудет в Белгород уже на этой неделе, а также о намерении «стирать границы» между многоэтажками и малоэтажками.— Общаясь с молодёжью, мы выяснили, что большинство высказывает примерно одинаковые мысли на счёт развития территории. Им важно быть в центре внимания. Наша задача — дать дорогу молодым, креативным белгородцам в их желании развивать территорию. Именно для них мы предлагаем наш слоган: «Большой Белгород. Расширяя границы», — продолжил тему молодёжи глава города. На экране появился слайд со скриншотами из сообщества Bel.opros, в котором с недавних пор проводятся опросы на актуальные для городской молодёжи темы.Осн